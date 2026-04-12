Zlín - Jihlava 1:2. Je tu sedmý zápas! Vítězný gól se dlouho zkoumal. Šermovali jsme tam...
O sedmém zápase se rozhodlo od videa. Po dlouhém zkoumání záznamu rozhodčí uznali dorážku Adama Michnáče a Jihlava minimálně odsunula zlínské oslavy. Finále hokejové Maxa ligy nekončí, závěrečný díl proběhne v úterý na Vysočině. „Viděl jsem, že gólman nemá puk pod kontrolou. Všichni jsme tam začali šermovat a snažili se ho dostat do brány,“ líčil Michnáč, který nakonec došťouchnul kotouč za Hufova záda. Dukla vyhrála před vyprodaným zimákem 2:1. „Tuhle sérii nemohl nikdo vyhrát 4:0,“ mínil kouč poražených Peter Oremus.
Takhle to mělo být. Třaskavé vyvrcholení play off Maxa ligy se bude hrát na maximální počet utkání. To úterní už definitivně rozhodne o tom, kdo v baráži vyzve Litvínov. „Tato série je fakt výborná, korektní, parádní,“ prohlásil trenér Beranů Peter Oremus. I když jeho týmu protekla čtvrtá výhra mezi prsty, nestěžoval si na nepřízeň osudu.
Natřískanou Trinity Bank Arénu Luďka Čajky, oděnou většinově do žluto-modré barvy, rozburácel v osmé minutě Jakub Šlahař, autor vítězné branky v „game 4“. Také nyní se nejbystřeji zorientoval u brankoviště, kde dopíchl Beranem vyražený puk. Nyní to však vítězný zásah nebyl, neboť hosté v přesilovce díky Lhotákově šikovné teči Čachotského nabídky vyrovnali.
Na tribunách to vřelo, fanoušci byli v napětí. Jednomu z nich se udělalo ve druhé třetině nevolno. Hra byla na několik minut přerušena, do akce museli záchranáři. Z kotle za brankou vytáhli bezvládného muže středního věku, naložili ho na nosítka a odvezli do nemocnice na vyšetření. Pán dal po opuštění hrací plochy rukou znamení, že je při vědomí.
Předchozí duel přinesl na obou stranách „oběti“. Stopku za fauly vyfasovali zlínský Jesse Paukku a jihlavský Edgars Kulda, Dukle scházel také čerstvě zraněný Tomáš Havránek. I bez nich si Ujčíkova parta poradila a otočila skóre. Šla si za tím, byla aktivní, bruslivá. Domácí dlouho držel brankář Daniel Huf.
Vítězný gól zapsal sedmadvacetiletý útočník Michnáč, spíš sváteční střelec a zaskakující člen první lajny. V tomto ročníku se trefil dvakrát, vždy v play off. „Tentokrát jsme neměli štěstí,“ pokrčil rameny kouč Oremus. „Byl to šestý zápas, není to pro kluky jednoduché. Hráli jsme dobře. Čekali jsme na příležitost, která se objevila. Ale Jihlava byla šťastnější,“ shrnul.
Finále se naposledy vrátí do nové Horácké arény. I ta bude vyprodaná. „V Jihlavě jsme už dvakrát vyhráli a k tomu potřebujete sebevědomí. A my ho máme velké,“ burcoval slovenský stratég Beranů. „Zase budou rozhodovat maličkosti. Věřím, že naše naladění, odvaha a víra ve vítězství budou takové, že to zvládneme. Chceme být úspěšní,“ dodal.