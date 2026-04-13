Ve Zlíně branky nevypadávají, usmíval se gólman Jihlavy. Hufa se ale zastal
Na víčku má ještě podlitinu, následek nepříjemného zranění ve druhém utkání finále Maxa ligy. Adam Beran (26) však už zase zachraňuje Jihlavu přímo z brány. „Jsem stoprocentně fit, všechno je v pohodě,“ ujišťoval v rozhovoru pro iSport. Ve Zlíně vychytal výhru 2:1 a těší se na sedmou bitvu v domácí hale na Vysočině.
Bylo náročné mentálně ustát šestý duel, v němž jste navíc brzy prohrávali?
„Bylo to hrozně těžké. Hlavně po psychické stránce. Začali jsme dobře, měli jsme pár šancí. Ale neproměnili jsme je a oni dali hned z první akce gól. Dvě třetiny jsme je fakt tlačili. Naštěstí jsme vyrovnali a pak přidali ještě druhou branku po obrovském tlaku na brankovišti. Takhle musíme hrát, takové góly v play off padají.“
Chcete být na ledě tím aktivnějším týmem?
„Máme hodně bruslivý styl. Zlín spíš čeká, dobře brání a čeká na protiútoky. Má hodně zkušených hráčů, co umí dát gól. Je to těžké. V posledních dvou zápasech jsme ho fakt tlačili a naše herní převaha byla strašně vidět. Bohužel v tom jednom jsme ji nepřetavili v gólovou. Teď naštěstí jo.“
Jak se vám chytá ve Zlíně?
„Musím říct, že dobře. Branky drží, nevypadávají. Je od čeho se odrazit.“
Narážíte na protivníka Daniela Hufa, jemuž vypadla branka ve vaší aréně hned třikrát?
„To ne. I když třikrát za třetinu je fakt hodně. Na jeho obranu ale musím říct, že ty branky u nás absolutně nedrží. Stačí se o ni trošku opřít a vypadne. Doufám, že se to třeba do příští sezony změní.“
Vítězný zásah Alberta Michnáče jste asi přes celé hřiště neviděl, že?
„Vůbec. Kluci to tam nějak dotlačili. To je přesně ono. Věřil jsem, že prodloužení nebude, že ten gól dáme. Udělali jsme všichni všechno na sto procent, abychom vrátili sérii do Jihlavy. Game 7, ve finále, co víc můžeme chtít?! Proto ten hokej hrajeme. Minulý rok jsme hráli v semifinále na sedm se Vsetínem. Naštěstí jsme vyhráli. Bude to hodně o prvním gólu, o soustředěném výkonu.“