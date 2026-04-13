Kouč to má skvěle zmáknuté, chválí zlínský Kverka. V „Game 7“ věří obrannému systému
V play off se mu stalo, že mu připadla role třináctého útočníka Zlína. Pro Jaromíra Kverku (34), který patří řadu let mezi špičku Maxa ligy, nezvyklá, nepříjemná role. Ale on si nestěžuje. Mohl by být na trenéra Petera Oremuse naštvaný. On ho přitom před úterním sedmým zápasem finále v Jihlavě chválí. „Trenérův systém je úplně skvělý. Ta obrana nás dostala ze dna až sem,“ tvrdí šikovný odchovanec Sparty.
Trenér Peter Oremus prožívá i hodnotí utkání v klidu, s nadhledem. Ukáže někdy vůbec silné emoce?
„Někdy je samozřejmě má. On přesně ví, kdy něco říct a kdy ne. Tohle má zmáknuté úplně perfektně.“
Dokáže i odlehčit atmosféru?
„Samozřejmě. Zase, on přesně ví, kdy udělat vtípky a kdy být ostrý, přísný. V tomto je to skvělé.“
Od humoru je však v realizáku asistent Martin Hamrlík, že?
„Pozor, k Larrymu mám obrovský respekt. Visí mu tady dres, sledoval jsem ho odmala. Je to ikona, legenda Zlína. Nemůžu na něj říct jediné špatné slovo.“
Jihlavští v neděli utnuli vaše šance na ukončení série. Proč?
„Ve druhé třetině nás hodně mleli, Hufíno (Daniel Huf) nás celou dobu držel. Oni pak z přesilovky vyrovnali na 1:1. My jsme ale furt věřili. Bohužel pak padnul druhý gól, který jsem ani neviděl. Jde se na game seven. Brankáři chytají výborně a my máme skvěle propracovaný systém. Tituly vyhrávají obrany. Mělo by to být tak, že góly prostě dostávat nebudeme.“
Na rozdíl od soupeře nemáte zraněné hráče. Čím to je?
„Vybrali jsme si to v průběhu sezony, kdy jsme měli zraněných fakt hodně. Teď všichni drží, musím to zaklepat (klepe si na zuby). Doufám, že nám to do posledníh zápasu pomůže.“
Široký kádr ale také způsobil, že jste se občas nevešel v play off do sestavy. Jak jste to nesl?
„Úplně v pohodě, jsou tady skvělí hráči a obrovská konkurence. Tři měsíce jsem chyběl, vím, že někdy moje výkony nebyly optimální. I kdybych byl na tribuně, držím klukům palce a chci vyhrát. Když vyhraju pohár z pozice třináctého nebo prvního útočníka je mi úplně jedno.“
V Jihlavě jste ve finále už dvakrát vyhráli. Takže vám to v Horácké aréně sedí?
„Je tam hezký, moderní stadion. I se základní částí jsme u nich vyhráli třikrát. Nevidím důvod, proč by se to nemělo povést počtvrté.“
Moc vám nejdou přesilové hry…
„Jsou to šachy. Oni sledují nás, my je. Hráči už se znají, chcete být o krok napřed před soupeřem. Věřím, že nám přesilovka pomůže v ten nejdůležitější okamžik. Zatím jsme v play off všechny rozhodující zápasy od předkola zvládli. Doufám, že to bude platit i teď.“
V čem je kouzlo Beranů v play off?
„Máme zkušené kluky, kteří nás vedou a ukazují nám cestu. Včetně trenéra, který zatím tyhle zápasy zvládá úplně skvěle. Na nedostatek sil se určitě vymlouvat nebudeme. I kdybychom měli hrát dalších deset zápasů, tak do toho prostě jdeme. Když dva měsíce bojujete o přežití, tak přece nechcete skončit před branami. Jsme krůček od toho, co chceme dokázat. Velký tlak bude i na nás, nejen na Jihlavu.“
Dva důležité góly vstřelil ve finále váš parťák Jakub Šlahař. Kde se to v něm na konci kariéry vzalo?
„On je střelec. Někdy to u střelců je tak, že se jim daří anebo nedaří. Hrozně mu to přeju, formu načasoval úplně skvěle.“
Zlín zase žije hokejem, zimák byl na šesté finále úplně plný.
„Musím říct, že jsem lepší atmosféru nikdy nezažil. Strašně si vážím, že můžu hrát ve Zlíně před takovým publikem.“