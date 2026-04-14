Jihlava - Zlín 4:1. Dukla slaví, Berani o kouče nepřijdou. Pokračuju, potvrdil Oremus
Horácká multifunkční aréna zažila zatím největší hokejový večer ve své krátké historii. Končil mohutnými oslavami průniku do baráže. Ujčíkův soubor v rozhodující sedmé partii finále Maxa ligy srazil Zlín 4:1, ačkoliv po první třetině prohrával. Velká otočka domácí diváky nadchla. Už v pátek čeká Jihlavu vstupní duel série o extraligu na ledě Litvínova. „Odehráli jsme dobrý zápas, dobrou sérii. První může být jen jeden,“ konstatoval trenér Beranů Peter Oremus, jenž bude u mužstva pokračovat. „Podepsáno nemám, ale jsme ústně domluvení, a to platí,“ potvrdil informaci iSportu.
Hrdá Dukla, sportovní srdce Vysočiny, chybí v nejvyšší soutěži osm let. Teď už potřebuje k návratu mezi elitu jen čtyři vítězství. Nad Litvínovem, nejhorším týmem extraligy. Věřte tomu, že nahoru chce, touží po tom i majitel Slavomír Pavlíček.
Klub má peníze, novou halu a solidní kádr, který vyhrál poslední dva ročníky Maxa ligy. „Data nám ukazovala, že jsme ve všem lepší,“ shrnul dramatické vyvrcholení s Berany kouč Viktor Ujčík. „Emoce po vítězném zápase nám umožní lépe regenerovat,“ doufal. Bude následovat další krok kupředu? Město je na něj nachystané.
Sedmé finále vzrušovalo. Stadion v centru města se bleskově vyprodal, klub by zaplnil i dvojnásobnou kapacitu. Fanoušci Dukly však byli docela dlouho zaražení, neboť hosté se po Salonenově švihu v 11. minutě utrhli do vedení. „Tým to nerozhodilo, věřil ve svou sílu,“ cenil si Ujčík. Jeho parta otáčela ve druhé třetině, kdy Tomáš Harkabus tečoval Dlapovo nahození a Albert Michnáč využil přesilovou hru.
„Máme respekt ke Zlínu, víme, z čeho se dokázal vyhrabat. Ale začal v předkole, hrál spoustu třetin navíc. Apelovali jsme na kluky, aby je dohrávali, nedali jim ani metr prostoru. Říkali jsme si, že se to musí někde projevit,“ líčil jihlavský trenér. Klíčový byl rovněž návrat Adama Berana po zranění do branky. „Jestliže je nejlepší brankář Maxa ligy, není o čem mluvit,“ prohodil Ujčík. „Bery dal zase týmu sebevědomí,“ doplnil.
Emoce postupně rostly, za brankou se poprali Filip Dundáček s Richardem Jarůškem. Nikdo nechtěl uhnout, pro jeden mančaft to musel být poslední zápas v sezoně. Nakonec to padlo na Berany, kteří v play off odehráli o šest utkání víc než jejich finálový sok. Projevilo se to.
Taky jsme mohli spadnout, věděl Holík
V „game 7“ měli Oremusovi svěřenci těžší nohy. Když Marcel Štefančík prostřelil Daniela Hufa, bylo víceméně rozhodnuto. Pak ještě přidal ze sóla další gól blafákem mezi betony Edgars Kulda.
„Možná nám docházely síly, ale jenom v tom jsem to neviděl. V posledních dvou zápasech nám chyběl gól na 2:0,“ podotkl zlínský kapitán Petr Holík. „Teď jsme zklamaní, ale nedá se nic dělat. Taky jsme mohli spadnout. Hráli jsme spoustu zápasů o život, na tým jsem určitě hrdý,“ připomněl kritickou situaci z první poloviny ročníku, z níž se Zlín impozantně vyhrabal.
Načančaná jihlavská hala se znovu zaplní po střechu v úterý a ve středu, kdy se baráž postěhuje z Litvínova k duelům číslo tři a čtyři. „Díky tomu to bude mít trošku jiné parametry než loni proti Olomouci,“ připomněl baráž 2025, kdy Dukla musela odehrát všechny duely na ledě Hanáků.
„Nějaké šance Jihlava určitě má, ale není to padesát na padesát,“ soudil poražený finalista Holík. „Hrají dobrý hokej. Když budou zdraví, určitě se o extraligu pobijí,“ připojil kouč Oremus, jenž si přeje, ať u týmu zůstanou i asistenti Martin Hamrlík a Richard Kapuš.
On sám měl v průběhu sezony nabídky i odjinud. Například ze Vsetína, největšího rivala Beranů. „To už passé,“ řekl. „Jsem rád, že jsem tady. Každé ráno jsem rád na stadionu, s těmito chlapci. To je pro mě prvořadé,“ reagoval slovenský expert, jenž bude nově spolupracovat se sportovním manažerem Jaroslavem Balaštíkem. První důležitá schůzka je čeká už v pátek.