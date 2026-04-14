Jihlavská legenda Čachotský (44): Fantazie! Ale baráž je naprosto neférová soutěž
Byl dojatý. Jezdil po ledě s pohárem pro vítěze Maxa ligy, měl u sebe malou dcerku. Pro tyhle zážitky Tomáš Čachotský (44) pořád hraje hokej. A sakra dobře. Od pátku s Jihlavou zabojuje o comeback do extraligy. „Kdybychom postoupili, byl by to pro mě snad víc než sen,“ prohlásil kapitán Dukly a legenda klubu.
Co rozhodlo o vašem triumfu v sérii se Zlínem?
„Soudržnost, kvalita, bojovnost. Všechny atributy play off tam byly. I když jsme byli v šestém zápase ve Zlíně nad propastí a v sedmém utkání jsme prohrávali 0:1, zvládli jsme to. Řekl bych, že jsme si to zasloužili. Doma už jsme byli jasně lepší. Aktivní hrou, napadáním, forčekem jsme si za tím strašně šli, tlačili jsme to do brány. Celý tým hrál skvěle. Každý má na vítězství svou zásluhu. Je to fantazie.“
Byla to fuška, že?
„Zlín má velice kvalitní hokejisty. Dokázal z každé šance vytěžit strašně nebezpečnou situaci anebo gól. V tom byl hrozně silný.“
Zbyly síly na Litvínov?
„Teď nás to chvilku nezajímá, budeme slavit. Necháme to na příští dny. Za mě je baráž naprosto neférová soutěž. Ale porveme se o to, necháme tam všechno. Uvidíme, co z toho ještě vymačkáme.“
Loni jste hráli všechny zápasy baráže v Olomouci. Letos se budete cítit líp, ne?
„Jasně, v tomhle bude ten největší rozdíl. Máme domácí prostředí. Před nádhernou plnou halou si to užijeme. Lidi byli v sedmém zápase skvělí, hnali nás dopředu. Dali jsme do toho všechno a doufám, že to ocenili. Jsme pobití, unavení. Ale tak je to nastavené.“ (pokrčil rameny)
Vaši spoluhráči jsou zarostlí, vy hladce oholený. Nedržíte s nimi basu?
„Spoustu let to máme nastavené, že to má každý tak, jak se nejlíp cítí. Aby měl pohodu. Takhle je to pro mě lepší. Abych vypadal na osmadvacet.“ (úsměv)