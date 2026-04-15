Zlín mění (nejen) kádr. Odchází Čiliak, náhrada je ze Slovenska. Holíka chce Jihlava
Kudy dál, Berani? Porážkou s Jihlavou (1:4) v sedmém finále Maxa ligy uzavřel hokejový Zlín turbulentní sezonu, v jejíž polovině to vypadalo na sestup a na konci na účast v baráži pro extraligu. Extrémní ročník nakonec dopadl úspěšně, ale před novým sportovním manažerem Jaroslavem Balaštíkem je kopa práce se stavbou kádru. Řada hráčů včetně dvou Finů odchází, někteří ještě nemají jasno. Server iSport přináší informace o aktuálním stavu v klubu.
Vedení
Během velké jízdy v play off se generální manažer Jan Pravda oficiálně vyjádřil, že po sezoně nabídne majitelům svou rezignaci. Neočekává se však, že ji nadřízení v čele s primátorem Jiřím Korcem přijmou. Jejich vztah je úzký, dlouhodobě přátelský. „Pokud budu mít důvěru, jsem připraven pokračovat a dát do toho maximum,“ připustil Pravda setrvání. Na pozici sportovního manažera nahradil někdejší výborný útočník a později agent Jaroslav Balaštík málo oblíbeného Jana Srdínka, jenž by měl v klubu na vlastní přání úplně skončit. I když mohl zůstat jako trenér u mládeže. Podle našich informací se do klubu vrací masér Patrik Hučko, který po ukončení hokejové kariéry působil roky ve fotbalovém Zlíně.
Trenéři
Realizační tým s asistenty Richardem Kapušem a Martinem Hamrlíkem by se měnit neměl. „Chci, abychom pokračovali ve stejném složení,“ vyjádřil se hlavní kouč Peter Oremus, byť jeho pozice byla ještě před několika týdny nejistá. Ve hře byl návrat Antonína Stavjani, který skončil ve Zvolenu (střídá ho krajan Marek Zadina), k němu se počítalo s bývalým obráncem Lubomírem Vosátkem. Tahle varianta už padla, Oremus si postupem do finále vybojoval nový kontrakt. Zaslouží si ho. „Máme skvělý defenzivní systém,“ poukázal útočník Jaromír Kverka. „Jsme ústně domluvení, to mi stačí,“ řekl kouč bezprostředně po sedmém finále.
Brankáři
Během sezony běželo zákulisím, že o Daniela Hufa mají zájem extraligové