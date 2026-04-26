Tahoun Jihlavy: Šéf extraligy nám zakázal mluvit o baráži. Titul v Maxa lize nemohl oslavit
V pátém duelu byl brzy jasno, do Litvínova se vrátila radost. Brankář Pavel Čajan při dlouhé děkovačce zkoušel udělat kotrmelec. „Kašičky! Kašičky!“ vyvolával kotel na tribuně Jih největší hvězdy a spasitele Ondřeje a Davida Kašovy. Hráči vzali na led své děti. Chemici porazili Jihlavu 5:0 a zachránili se v nejvyšší soutěži. Od zisku titulu v roce 2015 hráli třetí baráž. Potřetí vyhráli. Vítěz první ligy neuspěl na pátý pokus.
Takhle pozdě Cheza extraligový zápas ještě nehrála. Před jedenácti lety bojovala v sedmém finále v Třinci 23. dubna. Při pátém utkání prolínací soutěže se rekord posunul ještě o jeden den. I tentokrát se hodně slavilo. Ale byla v tom zároveň i úleva, že Litvínov baráž zvládl. Vyhrál poslední zápas sezony a nespadne.
Tým z Vysočiny svou soutěž dokázal vyhrát, ale nakonec odešel jako poražený. Unavená a pomlácená Dukla v baráži neuspěla podruhé za sebou a potřetí za posledních pět sezon. „Nádrž byla prázdná, síly scházely,“ přiznal 44letý útočník Tomáš Čachotský. „Jsem hrdý na mančaft. My jsme udělali titul, měli jsme pohár. Jediné, co mě strašně mrzí, že jsme to nemohli ani oslavit. Prostě jsme neměli čas. Skončili jsme sedmý finálový zápas a dvě hodiny slavili v kabině. Druhý den jsme museli regenerovat a chystat se na baráž. To je prostě… nevím ani, jak to nazvat,“ řekl.
Nezničitelný veterán pomlčel o prolínací soutěži, kdy extraligový celek odpočívá šest týdnů, zatímco tým nižší ligy bojuje v play off, aby si zajistil právo ho vyzvat. „Řekl bych vám spoustu slov, ale nám před minulým zápasem přišel od pana Loukoty (ředitele extraligy) dopis do kabiny, že se k tomu nesmíme vyjadřovat. A já nechci, aby za mě Dukla platila pokutu. Takže se k tomu vyjadřovat nebudu,“ omlouval se Čachotský.
Fanoušci hostů však skandovali hesla jako „Jebat baráž!“ a cosi o APK mafii. V současném systému baráže celek z první ligy neuspěl ani na pátý pokus. Poprvé od sezony 2021/22 však vyhrál aspoň jeden zápas. Povedlo se to rovněž Jihlavě, jen proti Kladnu. Klíčový přitom byl hned první duel, v němž Litvínov vyrovnal sedm minut před koncem třetí části a v nastaveném čase rozhodl.
„Nechci urazit kluky z Jihlavy. Vedli si výborně, vyhráli první ligu, ale myslím, že je rozdíl mezi extraligou a Maxa ligou, což nejvíc rozhodlo,“ prohlásil se při vší úctě k soupeřům litvínovský útočník Nicolas Hlava. Jestli úvodní duel mohl sérii víc zašmodrchat, s přibývajícími zápasy byl odstup patrný čím dál víc. I přestože vítězství ve čtvrtém utkání doma zapálilo v Dukle ještě plamínek naděje.
Ujčík: Potřebovali bychom dvě extraligové lajny
„Jsme rádi, že nám sezona vyšla, jak vyšla. Nebyla vždycky ideální, dokázali jsme se z toho vyhrabat. Sami vidíte, jak těžké je se do extraligy dostat, protože rozdíl tam prostě je. Potřebovali bychom podobné zápasy hrát mnohem častěji, abychom si na tu rychlost zvykli. Potřebovali bychom taky aspoň dvě extraligové lajny, ale není kde brát. Takovým hráčům se do Maxa ligy nechce,“ shrnul trenér Dukly Viktor Ujčík, jehož tým vstupoval do prvoligového play off ze třetího místa.
V pátém utkání baráže Litvínov odskočil po dvou chybách jihlavské obrany. Třetí gól přidal ještě v první třetině během pětiminutové přesilovky. Ujčík na konci druhé třetiny už za stavu 4:0 pro domácí odvolal brankáře. Odvážný tah nevyšel, kotouč vypálený Adamem Poláškem z hloubi pásma do opuštěné brány na protilehlé straně ještě stíhal Martin Havelka, který na gól v extralize čeká tři roky. Před baráží se do Litvínova vrátil z Chomutova.
„Jsme rádi, že jsme urvali aspoň jeden zápas. Od začátku jsme věděli, že nejdůležitější bude ten první. Bohužel jsme tam v prodloužení padli a od té doby Litvínov sérii kontroloval a my jim můžeme jen pogratulovat, že zachránili extraligu,“ pokračoval Ujčík.
Litvínov slaví, i když chtěl být výš. Pro Jihlavu zůstala extraligová brána uzavřena. Po pátém střetnutí zašel do kabiny i Slavomír Pavlíček, který loni získal v klubu 80 procent a vyhlásil útok na extraligu. Jihlava má novou krásnou halu, ambice vrátit se mezi elitu. Ale sen se opět rozplynul. „Pan majitel je naprosto skvělý, pozitivní. Říkal, že to příště zkusíme znovu. Akorát k tomu vede strašně dlouhá cesta, musíte vyhrát Maxa ligu. Mančaftů, které to budou chtít, je strašně moc,“ pravil Čachotský. Bude u toho sám i příště? „Jestli mě trenéři nevyhodí, tak jo,“ zasmál se.