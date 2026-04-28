Rekonstrukce Zlína: posily z Olomouce. Fin zůstane, ale hrozí konec generálního sponzora
Rozsáhlá rekonstrukce kádru hokejového Zlína se rozběhla naplno. Finalista posledního ročníku Maxa ligy po oznámených odchodech nabírá nové „kusy“. Jak už iSport informoval, Marka Čiliaka nahradí v brankovišti Pavel Kantor (35) ze Zvolena, jenž bude sekundovat Danielu Hufovi. Další posily? Klub je podle našich zdrojů domluvený na příchodu zkušeného obránce Davida Škůrka (32) z Olomouce a útočníka Jakuba Doktora (28) ze stejného klubu.
Skoro dvoumetrový bek David Škůrek, jenž strávil kromě hostování celou kariéru v extraligové Olomouci, by měl zpevnit defenzivu Beranů. Jeho příchod je jistý, prý už má i místo v kabině. Totéž se týká útočníka Jakuba Doktora, který putuje z Hané stejným směrem.
Pikantní je, že osmadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic už jednou za Zlín nastoupil, a to v sezoně 2021/22. V předchozím ročníku odehrál za Moru 52 utkání včetně play off s bilancí 3+1. Má za sebou i štace v Třinci, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Vsetíně, Táboře či Havířově.
Kromě Škůrka by měl zadní řady posílit