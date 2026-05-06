Nejlepší hráč ligy míří do Zlína! Na křídlo k Holíkovi? Balaštík má velké plány
Velký úlovek nového sportovního manažera Zlína. Bývalý útočník Jaroslav Balaštík podle informací webu iSport získal do služeb Beranů svého „kolegu“ z kanonýrského cechu. Finalistu Maxa ligy má posílit Radek Číp (33) ze Sokolova, nejproduktivnější hráč (55 bodů), nejlepší střelec (27) a nejlepší hráč soutěže v předchozím ročníku.
Extraligové play off dohrával Radek Číp na hostování v Karlových Varech. Nevedl si vůbec zle, na skvělá čísla z první ligy navázal pěti body (2+3) z patnácti zápasů. Na trhu o něj byl zájem a rvačku o produktivního forvarda vyhrál ambiciózní Zlín, jehož kádr staví Jaroslav Balaštík. Dohoda už je prý uzavřena, čeká se na oficiální oznámení.
Třiatřicetiletý Číp nejde do neznámého regionu, před třemi lety krátce oblékal dres sousedního Vsetína a loni válel za Přerov. Majitel padesáti extraligových startů má být od podzimu údernou silou zlínské ofenzivy, možná křídlem pro kreativního centra Petra Holíka, který prodloužil kontrakt. Stejně jako finský dravec Jesse Paukku, k němuž má ještě přibýt další cizinec.
Jak už web iSport dříve informoval, z Olomouce dorazil útočník Jakub Doktor, dalšími nováčky budou obránce David Škůrek ze stejného klubu a brankář Pavel Kantor (Zvolen). Defenzivu má posílit jeden z dvojice třicátníků Tomáš Bartejs (33, Kometa), Petr Šenkeřík (35, Litvínov). Skončil naopak křídelník Tomáš Rachůnek.
Trenér Oremus pokračuje
Nástupce Jana Srdínka ve funkci SM má s klubem velké plány. Balaštík chce vrátit do města, kde slavil v letech 2004 a 2014 titul, co nejdříve extraligu. Proto seknul s prací agenta u Aleše Volka a vrhnul se naplno do funkcionářské role.
Blízko týmu už se pohyboval ke konci ročníku, začínal stavět kádr pro další období. „Honza mi předával agendu, mám s ním tu nejlepší zkušenost. Odvedl tady dobrou práci,“ pochválil Srdínka, jenž z klubu po třech sezonách odešel.
Původním Balaštíkovým záměrem byla instalace „domácího“ Antonína Stavjani do role hlavního trenéra. To bylo v době, kdy se Beranům nedařilo, dokonce jim hrozil pád do druhé ligy. Pak se tým chytl, začal vyhrávat a slovenský kouč Peter Oremus si jednoznačně vybojoval nový kontrakt. S tím neměl nový sportovní manažer žádný problém.
„Tonda to vzal naprosto profesionálně. Je to součást byznysu,“ podotkl. „Musel jsem si i já vyhodnotit, proč měnit trenéra, který má úspěchy. Dostal se s mužstvem z hodně těžké situace. Všechno do sebe zapadlo, byla to logická volba. Realizák zůstává takový, jaký byl,“ potvrdil i asistenty Richarda Kapuše a Martina Hamrlíka.