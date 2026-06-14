Mise proti systému a nerovný boj. Boss Jihlavy Pavlíček otevřeně o baráži i odkupu licence
V českém hokeji jde o letité a horké téma, neustále omílané. Prostupnost mezi extraligou a druhou nejvyšší soutěží. Je nynější model baráže spravedlivý, anebo neférový vůči klubům druhé nejvyšší soutěže? Pálivý námět k debatě s majitelem jihlavské Dukly Slavomírem Pavlíčkem. Jeho klub má novou přepychovou arénu, rád by do extraligy, ale po sportovní stránce je to složité. „Je to velká mise proti systému. Nerovný boj,“ říká 61letý miliardář v podcastu Zimák. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Když si se zámožným bossem v podkroví jeho firemního sídla povídáte, brzy nabudete dojmu, že hokej má upřímně rád a neslouží mu jen jako prostředek pro osobní zviditelnění. To by jinak nezachraňoval malý klub z pražského Smíchova. „Rok 1913,“ zdůrazní v rozhovoru rok založení malé organizace, pro niž vybudoval nový stadion a udržel jej při životě. S ním i desítky malých či mladých hokejistů.
V Jihlavě panuje hokejová horečka, město je pyšné na novou moderní arénu, Dukla se dostala až do baráže o účast v extralize, panuje obrovský zájem fanoušků. Jste spokojený, kam klub směřuje, anebo ve vás stále zůstává zklamání z neúčasti v extralize?
„Střípek zklamání toho, že jsme mohli baráž vyhrát, je a bude. Se sezonou jsem celkově spokojen. Vyhráli jsme Maxa ligu, čímž se splnil první cíl. Baráž se následně nevyvedla úplně tak, jak bychom chtěli. Ale získali jsme aspoň jeden zápas, což se nepovedlo pět let. Ukázali jsme, že to s postupem myslíme vážně.“
Jak jste osobně vstřebával konec baráže v Litvínově? Připadal jste nám pozitivně naladěný a bez negativních emocí.
„Špatné emoce tam nebyly, byl jsem rád, že jsme to dotáhli takhle daleko. Vnímal jsem to stejně s našimi kluky. Že jsme nevyhráli poslední zápas, nebylo úplně důležité.“
Cítíte, jak těžké je pro prvoligový tým za daných okolností postoupit do extraligy?
„Je to velká mise proti systému a nerovný boj. Tým první ligy se na extraligu těžko připravuje, o to víc, pokud na to nedostane čas. Máte zmlácené a vyčerpané kluky z