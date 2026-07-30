Převrat v první lize! Zlín a Jihlava volí rázný krok. Kdo bude následovat? Ředitel končí
Bouře v českém hokeji! Jihlava se Zlínem, dvě největší a nejambicióznější organizace Maxa ligy, podle důvěryhodných informací iSportu vystoupily ze Sdružení prvoligových klubů (SPK). Přidal se k nim také nováček z Havířova a další celky mají následovat. Údajně tuhle možnost vážně zvažují Přerov, Sokolov či Pardubice B. Navíc v čele spolku nedobrovolně končí ředitel Daniel Sadil, byť zatím na svazu dál funguje. „Mám platnou smlouvu, řešíme, co dál,“ reagoval na naše informace. Vše podstatné bude oficiálně sděleno na valné hromadě, která proběhne 20. srpna.
Prvoligové kluby se bouří. V čele s Jihlavou a Zlínem, dvěma tradičními značkami, které se chtějí vrátit do extraligy. A aktuálně mají pocit, že se tuzemský hokej, speciálně vedení Maxa ligy, vydalo špatným směrem. Proto iniciovaly odchod z SPK. „Nelíbí se jim, jak je soutěž řízena a kým,“ sdělil zdroj iSportu.
Jihlavský boss Bedřich Ščerban, ani zlínský Jan Pravda se k tématu během dovolené vyjádřit nechtěli. Ščerban má dokonce telefon přepojený na manželku, aby si po dlouhé sezoně užil pár dnů klidu. Třeskutou situaci nicméně popsali jiní zainteresovaní.
V první lize získaly velké slovo farmy extraligových týmů, hodně slyšet jsou prý i zástupci Slavie a Vsetína. Vystoupení části účastníků Maxa ligy z SPK nemá faktický dopad na nic. Soutěž řídí český svaz ledního hokeje, žádné škrty se dělat nebudou. „Jenom se musí dvě skupiny domluvit,“ podotkl zdroj.
Co nejvíc vadí?
Co konkrétně se Jihlavě se Zlínem, finalistů posledního ročníku, nezamlouvá? Například systém rozšířeného play off se dvanácti účastníky. Tím se podle nich snižuje význam základní části a posunout termín baráže se dalo jinak než překopáním celého modelu.
Výhrady jsou rovněž k odvolání Sadila nebo ke způsobu postupu do nejvyšší soutěže. Ščerban a spol. žádají, aby byl schválen přímý postup vítěze Maxa ligy, zatímco nové vedení SPK tuto debatu příliš otevírat nechce a nabízí například baráž dvou prvoligových a dvou extraligvých celků. Obecně u „přeběhlíků“ panují obavy, že pozice nižších soutěží je na úkor extraligy stále slabší.
Srpnová valná hromada bude velmi bouřlivá.