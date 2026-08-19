Hübl: Kämpf a Kašovci mají obrovskou sílu. Do Chomutova získal Baránka, zůstane Hanzl?
Že jeden Kämpf nestačí? Litvínovská hokejová legenda a držitel mnoha extraligových rekordů Viktor Hübl si to nemyslí. „Pokud bude v jedné lajně s Kašovcema, jejich formace bude nejlepší v lize,“ říká aktuálně výkonný manažer a jeden z asistentů trenéra chomutovských Pirátů. S Litvínovem zároveň jedná o posilách a v koutku duše věří, že kromě Marka Baránka přivítá na soupisce i Martina Hanzla, jenž skončil ve Vítkovicích.
Litvínov a Chomutov? Dřív velká rivalita, nyní regionální kooperace. I zásluhou profesora hokeje Viktora Hübla. Litvínovská ikona se na sklonku kariéry vrátila domů a následně se přesunula do chomutovských kanceláří. „Vantu Hübla považujeme za jednoho z nás, proto spolupráce s Chomutovem je jiná než před lety,“ tvrdí Jiří Šlégr a Hübl jeho slova potvrzuje.
Oddechl jste si, že se Verva udržela v extralize?
„Sezona Litvínova i naše v Chomutově nedopadla úplně nejlépe. Nakonec se oba týmy zachránily ve svých soutěžích, takže přišla úleva. Nechci říkat spokojenost, ale spíš oddych. Začalo se pracovat dál a doufám, že příští ročník bude z obou stran daleko lepší.“
Litvínov navíc řešil existenční potíže, jak jste situaci prožíval?
„Tím, že jsem v klubu dlouho působil, jsem s klukama jako Jirka Šlégr nebo Robert Reichel dál v kontaktu. Vždycky jsme se bavili o tom, jak to vypadá a vyvíjí se. Jsem samozřejmě rád, že Litvínov bude v extralize pokračovat. I baráž s Jihlavou byla složitá, ale člověk věřil, že to dobře dopadne. Tým měl kvalitu a předpokládal jsem, že to zvládnou, pokud klíčoví hráči budou zdraví.“
Litvínov udělal podpis léta v podobě Davida Kämpfa, experti ovšem tipují, že spoléhat pouze na něj nebude stačit…
„Díky němu získali hodně velkou kvalitu. Mají dvě zkušené lajny, které budou schopné rozhodovat zápasy. A pokud Kämpf bude v jedné lajně s Kašovcema, jejich formace tím pádem bude patřit k nejlepším v extralize. Dál za to budou muset vzít mladí kluci. Ve čtvrté pětce mají stejné bojovníky jako loni a věřím, že když poskládají i třetí lajnu, že budou mít sílu.“
Klub se vrací k výraznější identitě klubových legend, na střídačku naplno usedne vedle Roberta Reichla i Jakub Petružálek, váš spoluhráč z titulového roku 2015…
„Jenom dobře. Oproti mně má výraznější trenérské zkušenosti, vždyť já jsem se postavil na střídačku v Chomutově až nějaké dva měsíce před koncem minulé sezony. Petry si o místo řekl svou prací u litvínovského dorostu a juniorky. Albi (Robert Reichel) ho u mládeže viděl pracovat. Zná ho, takže ho automaticky posunuli k áčku. To samé platí pro dalšího nového asistenta Ivana Švarného, který se mnou v Litvínově kdysi hrával (v letech 2008-2011). Je to poctivý kluk a podobně jako Petry si řekl o angažmá úspěšnou prací na Slovensku. Jedná se o litvínovské srdcaře, z mého pohledu se jedná o optimální složení.“
Baránek zůstává, Hanzl zatím bez zápasů
Do extraligy přichází obrovská jména jako Voženílek, Tomášek, Blümel, Stránský či vítěz Stanley Cupu s Floridou Nosek. Co na to říkáte?
„Paráda. Jenom dobře pro náš hokej, že jsou takoví hráči zpátky, zvednou kvalitu a úroveň ligy. Dnes jsou jim extraligové kluby schopny vytvořit totožné podmínky, jako měli v cizině, takže se kluci rádi vrací. Je dokonce u někoho možné, že má i lepší smlouvu než měl venku. Jsem ale hlavně zvědavý i na mladé kluky, kteří teprve začínají. Zajímá mě, jestli budou schopni se v extralize ukázat a posunout.“
Koho byste rád přivítal v Chomutově?
„S Litvínovem se o více jménech budeme bavit. Příprava se nachází v plném proudu a talentovaní hráči v něm bojují o svou šanci, chtějí se pochopitelně udržet v extraligovém kádru. Obzvlášť mladí budou chtít mít přesah do Maxa ligy, aby si přičichli k chlapskému hokeji. Myslím, že spolupráce s Litvínovem bude fungovat ještě víc než předtím.“
Naopak jakého hráčského odchodu z Chomutova litujete?
„Někdo dostal lepší nabídku a odešel, což je v dnešním hokeji normální. Každý máme nějaké finanční možnosti, a buď se domluvíme, nebo ne. Kostru týmu máme hotovou a budeme řešit už jen pár jmen, vesměs v rámci spolupráce s extraligovými kluby. Uvidíme, kdo bude volný.“
Do konce října s případnou opcí jste podepsali majitele 416 extraligových startů, obránce Marka Baránka. Jak k tomu došlo?
„Nedomluvil se v Litvínově ani v Liberci, kde dokončoval minulou sezonu. Čekal na angažmá a mezitím s námi začal trénovat. Líbí se mu u nás, hraje roli, že to má odtud kousek domů. Domluvili jsme se na spolupráci.“
Po konci ve Vítkovicích je u vás i Martin Hanzl. Naskočí do zápasů?
„Vyčkává, jestli dostane nějakou nabídku. Zatím s námi trénuje a uvidíme, zda se případně dohodneme. Prozatím nemá smlouvu, proto do našich přípravných zápasů nezasahuje a čeká. Měli bychom o něj zájem, ale samozřejmě záleží na finančních podmínkách a délce kontraktu.“