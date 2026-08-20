Jak se rodí nový Zlín: Číp, gólový šíp. Top volba, chválí kouč. Co bek z Kanady?
Na nové lídry v obraně i v útoku bude spoléhat Zlín, spolufavorit Maxa ligy. Na pravém křídle první lajny se rychle adaptuje Radek Číp (34), nejlepší a nejproduktivnější hráč minulého ročníku soutěže. „Je na něm vidět neskutečné odhodlání,“oceňuje trenér Peter Oremus. V obraně může zaujmout klíčovou roli Kanaďan Jacob Guévin (23), jenž dorazil z NCAA a jde o jeho první štaci v Evropě.
Vizitka Radka Čípa z předchozí sezony je působivá: 47 zápasů, 27 gólů, 55 bodů. Navíc závěr sezony v sestavě Karlových Varů a v extraligovém play off 2+3. Není divu, že po něm šli Berani jako po uzeném, hned po novém roce rozjeli jednání. Příchod hvězdy Sokolova nakonec odnesl odchovanec Tomáš Rachůnek, s nímž klub po slušných výkonech neprodloužil smlouvu. Věří, že vybral lepšího hráče do elitní formace.
Zatím se důvěra v havířovského rodáka vyplácí. Jedinou trefou rozhodl přípravu ve Zvolenu, skóroval také naposledy proti Žilině. V centru má Lukáše Heše a nalevo Richarda Jarůška. „Hešák je mladý a hrozně šikovný. A hrát s Ríšou, účastníkem mistrovství světa, je pro mě skvělá zkušenost. Stejně tak s Holasem v přesilovce,“ narážel Číp na kapitána Petra Holíka, který mu nabíjí na střelu v početních výhodách.
Čtyřiatřicetiletý křídelník dělá na trenéra posledního finalisty Maxa ligy velmi dobrý dojem. „Na Radkovi je vidět, že je ve Zlíně rád a chce na ledě udělat maximum,“ všímá si. „Má srovnanou hlavu, technicky je výborný. Byla to naše top volba,“ dodává Oremus, který má k dispozici užší kádr než na jaře. U Beranů však věří, že o to kvalitnější. Z týmu odešly problémové typy útočníků, kteří nezapadli a neodvedli to, co se od nich čekalo. Kabina je pročištěná, mužstvo staví nový sportovní manažer Jaroslav Balaštík. Do startu sezony ještě přislíbil kouči jednoho centra.
Defenzivu má řídit zkušený navrátilec Petr Šenkeřík, který je platný i v ofenzivě. Hlavně na hrubou práci u branky byl najatý obr David Škůrek, dlouholetá opora extraligové Olomouce. Objevem se může stát třiadvacetiletý Jacob Guévin, kanadský student z týmu Omaha-Nebraska. Extraliga po něm nesáhla, pro tuzemskou elitu není dostatečně prověřený. Berani mu kontrakt nabídli. „Umí s pukem, je ofenzivní, šikovný praváček, dobře bruslí. Myslím, že tam zapadne, Zlínu se hodí. Může to pro něj být brutální jackpot,“ prohlásil jeho agent Radek Smoleňák v podcastu Bomby k tyči.
Změny ve Zlíně
Příchody
- Pavel Kantor (brankář): Zvolen
- Jacob Guévin (obránce): Omaha-Nebraska (NCAA)
- Tom Ondračka (obránce): Uh. Brod
- Petr Šenkeřík (obránce): Litvínov
- David Škůrek (obránce): Olomouc
- Radek Číp (útočník): Sokolov
- Jakub Doktor (útočník): Olomouc
Odchody
- Marek Čiliak (brankář): ?
- Jaromír Kverka (útočník): Sokolov
- Vojtěch Riedl (obránce): Jihlava
- Přemysl Svoboda: Kolín
- Pavel Kordule (útočník): ?
- Tomáš Hanousek (obránce): Liberec
- Tomáš Vracovský (útočník): Sokolov
- Michal Gago (útočník): ?
- Zdeněk Doležal (útočník): Č. Budějovice
- Tomáš Rachůnek (útočník): ?
- Zdeněk Čáp (obránce): Prostějov