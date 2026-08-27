Židlický je zpátky v Česku, s tátou řeší hlavně ryby: Hrát pod ním by bylo hustý
S reprezentační dvacítkou má dvě medaile z mistrovství světa, na první zkušenost s klubovým hokejem v Česku se teprve chystá. Adam Židlický po juniorských letech kývl na nabídku Slavie a v Maxa lize zažije premiérovou zkušenost s profi hokejem. „Určitě je to skok, je to něco jiného. Doteď jsem byl v týmu jeden z nejstarších a teď patřím mezi nejmladší. Beru to den po dnu a pomalu si zvykám,“ říká syn bývalého vynikajícího obránce.
V NHL zasáhl do dvanácti sezon, odehrál přes osm stovek zápasů a ve své generaci patřil mezi nejlepší české beky. Marek Židlický se díky skvělé kariéře usadil s rodinou v Americe, kde vyrůstal také jeho syn Adam. Hokejově i lidsky.
„I když jsem vyrůstal v Americe, tady jsem se narodil, celá moje rodina je odsud. Vždycky jsem se chtěl vrátit do Česka a jsem rád, že jsem tady,“ prozrazuje se znatelným přízvukem jednadvacetiletý útočník.
První profesionální kontrakt podepsal ve druhé nejvyšší soutěži se Slavií. Táta se přesouvá o patro výš a jako asistent trenéra povede Kladno, kde kdysi Adam s hokejem začínal. „Hrál jsem tam ale jen chvíli a pak během léta s nimi trénoval. I když jsem odmala hrál v Americe, pořád k tomu mám vztah,“ říká o mateřském klubu někdejší mládežnický reprezentant.
Právě v národním týmu do 20 let zažil zatím největší úspěchy. Loni a předloni na světovém šampionátu bral bronzové medaile. „Bylo to neskutečné. Fakt jak z filmu,“ vzpomíná Židlický. Pět sezon strávil v juniorských soutěžích za oceánem, teď přišel čas na změnu a přechod mezi chlapy.
„Česko byla jednou z mých prvních voleb. Nabídka přišla od Patrika Eliáše,“ popisuje Židlický. S bývalým vynikajícím útočníkem se zná z minulosti. Když vyrůstal, táta Marek nastupoval s Eliášem za New Jersey. „Trošku se známe,“ usmívá se Adam Židlický. „Byl neuvěřitelný, měl neuvěřitelnou kariéru. Když byl čas, chodil jsem na ně koukat. Měl jsem ale svůj hokej a chodil do školy, takže jsem moc času neměl,“ vzpomíná.
Blíž k rodině i českému publiku
I když pochází z hokejové rodiny, cestu podle svých slov Židlický nalinkovanou neměl. „Odmala jsem dělal hodně sportů. Hrál jsem americký fotbal, hrál jsem normální fotbal, lakros. Moje hlavní dva sporty byly lakros a hokej. Měl jsem rád oba, ale v nějakém věku už jsem se musel rozhodnout a jeden sport si vybrat. Vybral jsem si hokej, bavil mě víc,“ vysvětluje.
V prvních letech šel ve stopách otce. Nastupoval v obraně, ale později přešel do útoku. V něm platí za poctivého dříče, na šampionátech do dvaceti let plnil spíš defenzivnější úkoly. „Hrát beka mě zas tak nebavilo. Přeskočil jsem na útočníka a tak to zůstalo,“ ohlíží se s úsměvem Židlický.
Ve chvíli, kdy přijdou otázky na jeho další plány a budoucnost, zůstává hodně opatrný. Často skromně opakuje, že jde den ode dne a hlavně se chce zlepšovat. Chtěl by si ale třeba jednou zahrát pod vedením táty? „To nevím, jestli bych takhle řekl. Určitě by to bylo hustý, ale jsem rád, že máme svoje cesty,“ říká.
Hokej prý není ani doma tématem číslo jedna. „Zas tolik se o hokeji nebavíme. Jenom, když potřebuju nějakou radu, tak to probereme,“ prozrazuje Židlický mladší. „Jinak rádi chytáme ryby, jsem velký rybář. To asi řešíme nejvíc,“ dodává.
V jednadvaceti letech má první možnost ukázat se pořádně českému publiku. A na pravidelné bázi také prarodičům. „Je to paráda, jsem rád, že můžu víc vidět babičku a dědu. To je pro mě hlavní. Už jsou starší, takže jsem rád, že k nim mám blíž. Vždycky byli smutní, protože jsem v létě odlétal. Jsem rád, že s nimi teď můžu strávit čas,“ přiznává Židlický.
Ve Slavii má zatím za sebou odehrané čtyři přípravné zápasy. Nejdřív dostal prostor v prvních dvou útocích, pak hrál čtvrtou brázdu. Do statistik zapsal jeden gól. „Zvykám si na tempo. Hokej je tady rychlejší a víc fyzický, máte tam starší a zkušenější hráče. Já hlavně chci, aby tým vyhrával zápasy. To je pro mě hlavní,“ hlásí nová tvář v týmu.