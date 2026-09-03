Konec nářků? Vítěz Maxa ligy vstoupí do baráže odpočatější, radikální změna u cizinců
Kdo sleduje hokej a nemusí ani extra zásadně, v živé paměti musí mít letité vzdychání ambiciózních prvoligových klubů, které bezprostředně po triumfu v soutěži jdou vysílení bojovat o účast v extralize. Nastává změna k lepšímu, jistý pokrok. Z ústředí Maxa ligy přichází zpráva o větším časovém prostoru pro nejlepší prvoligový tým v přípravě na prolínací drama.
Právě o drama se v předchozích barážových ročnících nejednalo. Extraligové kluby zhusta vyhrávaly sérii o bytí a nebytí v pouhých čtyřech bitvách, lehká změna nastala letos na jaře, kdy Jihlava dokázala sebrat jedno utkání proti Litvínovu.
Takže? Play off Maxa ligy skončí nejpozději 6. dubna, přičemž baráž o elitní českou ligu startuje 17. dubna. Doteď šlo o pár dnů volna. Naposledy se jednalo o extrémní záležitost, kdy jihlavská Dukla 14. dubna vyhrála prvoligový titul, aby tři dny poté vstoupila do baráže v Litvínově.
Pokud se finále druhé nejvyšší soutěže odehraje na pouhé čtyři duely, šampionovi skončí ročník už 30. března. Na přípravu pro baráž mu tedy zůstanou více než dva týdny. „Kluby vznesly požadavek skončit dřív,“ oznámil Antonín Vansa, ředitel oddělení řízení soutěží. „Chceme docílit, aby vítěz naší soutěže měl výrazně větší šanci promluvit do barážové série,“ připojil Stanislav Tichý, šéf Sdružení prvoligových klubů.
Maxa liga poběží na obrazovkách České televize, která je hlavním vysílatelem. Má právo první volby, vysílat bude ve středu v rámci širšího programu s novými experty, další utkání najdete na ČT Sport plus, sobotní duely si dává do svého programu Prima Sport.
Snížení počtu cizinců i trenérská výzva
Novinkou je radikální snížení počtu cizinců z šesti na tři, ubudou pondělní hrací termíny, z hlediska návštěvnosti méně atraktivní. Trenéři dostávají k dispozici možnou výzvu na nedovolené bránění brankáři, výzva na ofsajd je prozatím hudbou budoucnosti.
Nově postupující tým z Havířova, jenž vystřídal sestupující Porubu, doposud neobdržel licenci kvůli stadionu. Ten je aktuálně v rekonstrukci, v ideálním případě na konci září doma premiérově uvítá Jihlavu.
Téma přímého postupu do extraligy nyní není aktuální, ale podle Stanislava Tichého se s vedením APK průběžně vedou debaty o tom, aby průchodnost nejlepšího klubu Maxa ligy do nejvyšší soutěže byla reálnější. „Z naší strany nevnímám stávající baráž jako spravedlivé měření sil, ale rozumím i pohledu extraligy, která si hlídá svoje zájmy. To je normální. Nikomu se nechce dolů, když je k tomu nic netlačí. Kluby do toho vráží spoustu peněz, taky jich dost dostávají za marketingová práva. Každý si zkrátka hlídá to svoje, nicméně rovnocenné šance vypadají jinak,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro iSport.cz Viktor Ujčík, kouč Jihlavy, která baží po postupu mezi hokejovou smetánku.
První kolo Maxa ligy začíná ve středu 9. září.