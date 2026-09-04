Svoboda zůstává ve Vsetíně: Dal mi čas na rekonvalescenci. Proč neklapl návrat do Vítkovic?
Jak sám přiznal, proti extraligovému týmu si zachytal po víc než třech letech. A vedl si vskutku parádně. Brankář Miroslav Svoboda nasměroval v posledním přípravném duelu Vsetín k loupeži 5:3 ve Vítkovicích. Navíc na místě, které je mu velmi blízké. Dres ostravského hokejového klubu totiž oblékal mezi lety 2019 až 2021. „Spoustu lidí tady pořád znám, angažmá to bylo super. Rád se sem vracím,“ prozradil.
Po konci ve Vítkovicích se vrátil do Plzně, které v minulosti dokonce vychytal vítězství v základní části. Od roku 2023 už ale působil ve Finsku, kde strávil dva roky a pár měsíců. V průběhu minulého ročníku se Miroslav Svoboda překvapivě dohodl s mateřským Vsetínem, v jehož barvách načne i novou sezonu. A v generálce slavil vítězství. „Byl to snad první soupeř, který hraje hokej. Bylo to super, ale jinak klasický poslední přípravný zápas,“ usmíval se Svoboda.
Na ledě jste navíc potkal několik starých známých.
„Ano, ve Vítkovicích znám spoustu kluků. S Činelem (Davidem Ciencialou) jsme byli v Třinci a i předtím se potkávali. Se Šimonem Stránským, Jindrou Abdulem a Páťou Demlem jsme vyrůstali. Když jsme stejné ročníky, potkávali jsme se i v reprezentacích. Tím, že tady furt bydlíme, je kontakt s těmi kluky skoro na každodenní bázi.“
Do Vsetína tedy z Ostravy dojíždíte?
„Pendlujeme. V Hošťálkovicích máme dům a ve Vsetíně byt, takže se to snažíme kombinovat tak půl na půl, než malý půjde do školy. Uvidíme, co bude příští rok.“
Jaké ambice bude mít Vsetín pro nadcházející sezonu?
„Těžko predikovat, to si musí říct kluci na tiskovce. (usmívá se) Musíme vyhrát každý zápas a hlavně dobře začít. Myslím si, že v kabině máme dobrou partu, ať už mezi hráči, nebo i s trenéry. Jsme na jedné vlně, takže chceme dobře začít a neustále to posouvat dál. V kabině je tohle náš interní cíl. Uvidíme, s čím přijdou kluci z vedení.“
Do Vsetína jste se vrátil v průběhu minulé sezony. Jak těžká je podle vás Maxa liga?
„Není to lehká soutěž, samozřejmě tam hodně dělá i hlava. Loni jsem byl rád, že chytám. Když vezmu, že jsem měl opening season v Oulu a letos chytám přípravu s Krakovem, je to těžké i pro mě. Teď se snad odrazím k lepším výkonům a v sezoně to bude dobré. Z přípravy mám takové rozporuplné pocity, ale pracuju na tom, aby to v sezoně bylo lepší.“
Ambice? Teď mám radost z každého dobrého dne
Nemůžu se nezeptat, máte velké jméno, je vám teprve 31 let a stále zůstáváte v Maxa lize. Neměl jste během léta i nabídky z extraligy?
„Paradoxně Vítkovice zrovna byly mým prvním extraligovým soupeřem za poslední tři roky, takže se mi chytalo dobře. Musím však respektovat stav, ve kterém jsem byl, protože nabídek z extraligy zas tolik nebylo. Ve Vítkovicích jsme se v minulé sezoně bohužel nedomluvili a mně se už nechtělo jít nikam do Čech. Proto jsem vzal nabídku Vsetína, která byla dobrá a dala mi čas na rekonvalescenci. Myslím si, že teď už jsem dobře fyzicky připravený, a když mi půjde i gólmanská stránka, budu mít z toho radost.“
Proč to s podpisem v Ostravě neklaplo?
„Jako varianta se to nabízelo, protože Vítkovice nestavěly Klimeše, který měl asi zájem odejít. Myslím, že to není nějaké tajemství. Kontakt s Vencou Varaďou, kterého znám ještě jako spoluhráče, tam proběhl, ale takových je v hokeji spoustu. Do Vítkovic jsem chtěl, oni mě asi taky, ale prostě se to nesetkalo. To jsou normální hokejová jednání.“
Směrem do nadcházejících sezon extraligové ambice pořád máte?
„Kdybych ambice neměl, můžu skončit, protože v Maxa lize by bylo těžké bez nich fungovat. Teď mám ale radost z každého dobrého dne a posunu dál. Nastavené to mám takhle a zbytek je spekulování o ničem. Ve Finsku jsem byl po zranění ramene natrénovaný a připravený k návratu. V Oulu jsme vyhráli 3:0, ve druhém kole jsem nechytal a hned ve třetím se zranil.“
Zdravotně jste už stoprocentně fit?
„Ano, ale to jsem byl i loni ve Finsku, kde to prostě nevydrželo. Teď jsme měli fakt těžkou přípravu, což je rozdíl, protože ve Finsku byly daleko kratší. Navíc jsme měli docela starý tým, takže to nebylo tak, že by to člověka zatáhlo. Tady mi už zdraví vydrželo, takže doufám, že nic horšího v sezoně nepřijde.“
Dříve jste působil i v zámoří nebo Rakousku. Zahraniční angažmá by vás už nelákalo?
„Finsko ano, ale to je nereálné. Na hokej už mám nějaký náhled a abych se dostal z Maxa ligy do Finska? I kdybych měl štěstí, že by se tam nějaký tým topil, tak rozdíl mezi Maxa ligou a Finskem je tak extrémní, že vůbec nevím, jestli by se tomu šlo v půlce sezony přizpůsobit. A že by mě to lákalo zase třeba do Rakouska? To vůbec, já už jsem se nacestoval dost. Chceme zůstat buď v okolí Ostravy, nebo ve Vsetíně, pokud bude zájem, abych pokračoval. V Ostravě bydlíme už osmým rokem, takže svým způsobem jsme doma i tady, stejně jako na Vsetíně.“