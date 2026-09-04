Jenáček se zlobí na Jonáka. Ty věty překroutil, ohrazuje se kouč Vsetína. Co mu vadí?
Naštvaná reakce vzbudila další reakci. Trenér hokejového Vsetína Luboš Jenáček se ohradil oproti nařčením bývalého kapitána týmu Víta Jonáka, jenž veřejně zpochybnil jeho výroky z nedávného rozhovoru pro iSport. „Některé věty jsou překroucené a úplně vytržené z kontextu,“ tvrdí kouč spolufavorita Maxa ligy.
Jenáčkovi, jenž dal po minulé neúspěšné sezoně a pečlivé analýze výkonnosti svolení k rozloučení s mazáky Lubošem Robem, Vítem Jonákem či Matějem Stříteským, se nezamlouvalo několik Jonákových „výstřelů“. Třeba o tom, že už nebude s dotyčnými hráči kamarád, anebo narážka na čas strávený v posilovně. V rozhovoru pro iSport přitom trenér pronesl své myšlenky úplně jinak, než jak si je posléze interpretoval zkušený útočník. Za svými slovy si kouč stojí.
Vsetín se rozhodl po brzkém vyřazení v play off omladit a zrychlit. Starší borci už do plánu organizace nezapadali. Například trápícího se kanonýra Roba už během roku poslali Valaši na rozehrání do Přerova.
Nejvíc však trenérovi vadila pasáž, v níž zhrzený Jonák rozebírá, jak mu trenér nevzal o víkendu telefon. „Což je pravda,“ přiznal Jenáček. Ale…Udělal to prý cíleně, neboť v tu chvíli měl volno a soukromou akci v Praze. Navíc nevěděl, co má hráči neoficiálně povídat, když se klub chystal zprávu o odchodu kapitána a spol. oznámit v pondělní zprávě.
Hráči se ovšem nepříjemné info dozvěděli dříve a Jonák chtěl rychle vědět, zda je to pravda. „Předtím s Víťou proběhl asi dvacetiminutový video call, možná nejdelší ze všech. On byl zrovna v Plzni, neboť jeho žena byla v očekávání. U toho pohovoru byli všichni trenéři i vedení klubu,“ zmínil Jenáček, jehož centrova reakce zamrzela.
Rozhodně neprohlásil, že s někým nechce být kamarád. „Kluci tu odvedli kus práce. Necítím k nim žádnou zášť a nikdy cítit nebudu. Jen jsem prohlásil, že lídři netáhli správným směrem. Přeju všem v kariéře to nejlepší. Vím, že některým fanouškům budou chybět. Chtěl bych je poprosit, aby přijali i nové kluky a budou fandit také jim,“ vzkázal bývalý extraligový šampion.
Nové logo stále dráždí
Zatímco pětatřicetiletý Jonák zamířil společně s obráncem Robinem Staňkem (37) do druholigového Prostějova za trenérem Milošem Říhou mladším, Stříteský (35) posílil Havířov a o čtyři roky mladší Rob zkusí štěstí v Třebíči. Poslední dva se tak dál budou se Vsetínem v Maxa lize potkávat.
Tým si mezitím zvolil nového kapitána, kterým se stal bek Ondřej Slováček. Odchovanec klubu to bere jako poctu. „Byl to jeden z mých menších snů, který si můžu odškrtnout,“ přiznal. „Vyrůstal jsem v mistrovské éře, zažil jsem tady pány Vlacha a Dopitu. V nové éře dělali kapitána Erik Hrňa nebo Víťa Jonák. Laťka je vysoko, snad na ně navážu,“ přál si.
Nový Vsetín má být rychlejší, mladší, zábavnější. „Chceme, aby se na ledě neustále něco dělo a každý divák se na našich zápasech bavil,“ prohlásil Jenáček, jehož cílem je umístění do čtvrtého místa v základní části a tedy přímý postup do čtvrtfinále. Už bez třicátníků Jonáka, Roba, Staňka či Stříteského. „Přistoupili jsme k přestavbě, jedenáct hráčů odešlo a osm přišlo,“ shrnul sportovní manažer Daniel Vaněk, taktéž bývalý hráč Valachů a posila do managementu.
Nové je také logo, z něhož po letech zmizela silueta panáčka. Místo něj dominuje znaku velké V, čímž se Vsetín hrdě hlásí k reprezentaci Valašska. Příznivci si po prvotním šoku zvykají. „První vlna byla lehce negativní,“ nezapíral Vaněk. „Lidem jsme to vysvětlili a zmírňuje se to. Chceme jít do sezony hrdě jako Valaši,“ dodal.
Jako jednička v bráně začne zkušený Miroslav Svoboda. „Máme výbornou dvojici, ideální mix. Míra má super kariéru a pořád je ještě v dobrém věku,“ řekl Jenáček. „Áda Pavlíček ukazuje velký progres a potenciál. V tuto chvíli je super dvojka, která dostane v sezoně nemalý prostor,“ ujistil kouč.