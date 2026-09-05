Jiná baráž o extraligu? Ne, cílem první ligy je něco jiného. Čeká se na vstřícnost od APK
Znalci českého hokejového prostředí vrtí hlavou a soudí, že se nikdy nestane, aby extraliga souhlasila s přímým sestupem svého odpadlíka do první ligy a posunem nejlepšího z Maxa ligy nahoru mezi smetánku. Nový šéf Sdružení prvoligových klubů (SPK) Stanislav Tichý, jinak spoluvlastník Slavie, se však tváří bojovně a optimisticky. Přímý postup a hotovo, představuje si.
Jednání se dlouho vlečou, spíš váznou. V době nedávné po sobě představitelé obou soutěží spíš štěkali a výše postavená suita funkcionářů dávala celkem okatě najevo, že má a bude mít vždy navrch. Jisté je, že ega budou muset stranou a najít řešení, s nímž budou v pohodě oba strany. Což může být hodně složitá písemná práce.
Faktem je, že v Maxa lize vyrazili na správnou cestu. Změnili režim nové sezony tak, aby vítěz play off byl daleko lépe připravený na baráž o extraligu. Právě o tom manažeři APK hodně mluvili, když neustále poslouchali pláč těch pár ambiciózních prvoligových klubů, že nejvyšší soutěž je kvůli formátu či termínu prolínačky de facto uzavřená.
Nově bude mít prvoligový šampion aspoň deset dní na přípravu. A jak se vyvíjejí debaty SPK s APK? „Jsme někde uprostřed a není zatím nic, co bychom měli nebo chtěli prezentovat. Když teď řeknu, čemu věřím, tak už nedosáhnu lepšího výsledku. Nás maximálně uspokojí přímý postup a sestup. Musíme být však realističtí, v sezoně 2027/28 to ještě nebude. Náš cíl je ale stále stejný,“ tvrdí Tichý, pověřený výkonným výborem svazu vést jednání s představiteli extraligy.
Změna v termínové listině Maxa ligy byla nutností. „Chtěli jsme, aby náš vítěz měl trochu lepší přípravu než v minulých letech. Tento benefit by měl zhodnotit spíš trenér každého týmu, ale konzultoval jsem to s několika z nich a vyjadřovali se kladně. Za nás je to maximum,“ míní Tichý.
V budoucnu se ukáže, nakolik je SPK jednotné
Právě ve stylu „nejdříve si udělejte pořádek u sebe“ komunikovala extraliga vůči první lize. Takže první vstřícný krok menšího a chudšího bráchy v celém procesu? „Vidím to jako vstřícný krok k našemu vítězi, nevím, jestli je to vstřícný krok k APK. Jejich vstřícné kroky ovšem co nejdřív očekávám a bez ohledu na naši termínovou listinu,“ vyhlásil sebevědomě první muž SPK.
Z řady divokých termínových návrhů zvítězila varianta s ukončením play off Maxa ligy nejpozději 6. dubna, přičemž baráž o elitní ligu startuje až sedmnáctého. Jiné možnosti padly pod stůl. „Není možné, abychom končili naši sezonu ve stejném datu, kdy extralize končí základní část. To bychom ji my končili na konci ledna, v únoru by bylo play off a na začátku března bychom generovali vítěze. Takhle se nedá hrát žádná hokejová soutěž, která chce mít kredit, sledovanost,“ pravil Tichý.
V budoucnu se nicméně ukáže, nakolik je SPK jednotné, poněvadž se v něm ocitá devět zástupců klubů Maxa ligy, ostatní vystoupili či zatím zůstávají stranou. Stanislav Tichý to nevnímá jako velký problém. „Nemyslím si, že nejsme jednotní. V SPK stejně jako v každém jiném spolku jsou jiné názory, v květnu proběhly volby, výrazná část představenstva včetně prezidenta se obměnila. Cíle se nepatrně změnily, ale pro všech 14 klubů zůstávají společné. Neshoda je pouze v tom, jak oněch cílů chceme dosáhnout. Ze sdružení se určitě vystoupit dá, my jsme připraveni kdykoli kohokoli přijmout zpět, pokud změní postoj…“
SPK zejména kvůli dlouhodobým neshodám ohledně směřování soutěže, formátu play off a podoby baráže o extraligu opustily kluby ze Zlína, Jihlavy, Přerova, Pardubic (B), mimo zůstává i z druhé ligy postupující Havířov.