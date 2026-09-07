Holík si obhájil ve Zlíně céčko, Kantor tlačí na Hufa. Proč se bratři v útoku nesejdou?
Kapitán se nemění. Hokejový Zlín povede i v nové sezoně Maxa ligy za postupovým snem centr Petr Holík (34). „Nehlásil jsem se o to, ale přijal jsem to. Když se podívám, kdo to písmeno měl na dresu, je to pro mě čest,“ řekl před startem sezony, v níž budou Berani obhajovat finále. „Doufám, že budeme lepší než loni, kdy se tady protočilo strašně moc hráčů. Ale chápu to, protože se nedařilo.“
Čtyřiatřicetiletý Petr Holík není typem hlasitého lídra, který by na počkání burcoval tým a péroval spoluhráče. Nicméně v kariéře měl lídrovství od koho odkoukat. V Brně zažil Leoše Čermáka s Martinem Zaťovičem, v reprezentaci Romana Červenku, ve Zlíně Petra Čajánka nebo Jaroslava Balaštíka, který je dnes jako sportovní manažer zodpovědný za skladbu kádru Beranů.
Ten prošel v létě obměnou. Do branky angažoval klub mazáka Pavla Kantora ze slovenské ligy, jenž zatlačí na Daniela Hufa víc než předtím Marek Čiliak. „Rozdají si to o jedničku,“ zmínil Balaštík, nástupce Jana Srdínka. „Pavel je jiný typ gólmana, vysoký, štíhlejší. Může být pro soupeře daleko těžší připravit se na jednoho nebo druhého,“ doufal bývalý elitní kanonýr.
V defenzivě bude rozdávat hity David Škůrek, dlouholetá stálice extraligové Olomouce. „Je důrazný, dobře využitelný do oslabení a na závěry utkání,“ podotkl manažer. Vítán je také návrat odchovance Petra Šenkeříka z Karlových Varů, jenž hned dostal roli asistenta kapitána. „Měl by být jedním z lídrů na ledě i v kabině,“ očekával Balaštík.
Talentovaní bratři se nepotkají
Řešilo se také, zda se v útoku nesejdou talentovaní bratři Hešové. Starší Lukáš (21) už je pevným článkem sestavy, aktuálně vede první lajnu s třicátníky Radkem Čípem a Richardem Jarůškem. Jeho mladší sourozenec Jakub byl také v centru zájmu Beranů, ovšem zvolil pokračování ve studiu v zámoří. Dohodl se na smlouvě v NCAA s klubem Merrimack College. „Trénoval s námi přes léto, ale jeho prioritou byla univerzita,“ informoval Balaštík. „Od něj je to logický krok.“
Zlín bude znovu patřit mezi favority první ligy. „Ta soutěž se neustále zlepšuje,“ tvrdí Holík. „Já nejsem zastáncem přímého postupu a sestupu. Nejvíce se mi líbil systém baráže se čtyřmi týmy. Tam se to dá uhrát,“ soudí.