Maxa liga na startu: titul obhajuje Jihlava, čistka ve Vsetíně. Co ukáže nová sezona?
Šance protlouct se nahoru je pořád malá, ale existuje. Favorité Maxa ligy chtějí být ještě lepší než před rokem a vyzvat po delším odpočinku v baráži nejhorší extraligový tým. Jihlava, Zlín, Vsetín nebo Slavia? Tohle kvarteto jde do sezony s největšími ambicemi a na pohled nejsilnějšími kádry. „Soutěž se pořád zkvalitňuje,“ tvrdí zlínský centr Petr Holík. Deník Sport a web isport.cz nabízí před středečním startem soutěže pět důležitých otázek, na které se odpoví (nejen) na ledě.
Splní si Jihlava sen?
Vysněnou novou halu už Dukla konečně má. Na jaře v ní slavila triumf v Maxa lize a následně se zkoušela probít přes Litvínov do baráže. To už nevyšlo, extraliga visela příliš vysoko. Teď přijde další pokus. Ambice jsou jasné, v Maxa lize se slavná značka se silným ekonomickým zázemím nehodlá dlouho zdržovat. Horácká aréna je nachystaná na nejvyšší soutěž, která městu chybí už osm let. Ujčíkův výběr se v přípravě střetával převážně s extraligovými soky a na závěr si zvýšil sebevědomí výhrou 1:0 nad Olomoucí. A ano, útočník Tomáš Čachotský válí vesele dál. V lednu mu bude pětačtyřicet let…
Co způsobí rozkol?
Uvnitř prvoligové společnosti není jednota. Názorový nesoulad zatím vyvrcholil vystoupením pěti účastníků ze Sdružení prvoligových klubů (SPK). Jinou cestou se vydali Zlín, Jihlava, Pardubice B, Havířov a Přerov. „A další budou následovat,“ nepochybuje Jan Pravda, generální manažer zlínských Beranů. Kluby se liší v názoru na herní systém s prostupností do extraligy. Pětice „rebelů“ razí variantu přímého sestupu a postupu, ostatní (aspoň oficiálně) jsou pro modifikovanou baráž. Stávající forma, kdy má extraligový celek všechny trumfy na své straně, nicméně nevyhovuje asi nikomu. „Se systémem soutěže nesouhlasím,“ nezapíral Pravda. Průběh sezony každopádně odchod části klubů z SPK nijak neohrozí. Prvoligové sdružení nemá sílu APK, která řídí extraligu.
Nakopne Vsetín čistka?
K čistce v kádru přistoupili ve Vsetíně. Vyřazení ve čtvrtfinále play off s Litoměřicemi utvrdilo staronového trenéra Luboše Jenáčka a vedení v tom, že je potřeba tým zrychlit a omladit. „Přistoupili jsme k přestavbě, skončilo jedenáct hráčů,“ spočítal sportovní manažer Daniel Vaněk, jenž koučův návrh na razantní změny odsouhlasil. Na Lapači tak skončili třicátníci Luboš Rob, kapitán Vít Jinák, Robin Staněk či Matěj Stříteský. Nenesli to lehce. Céčko na hruď dostal navrátilec Ondřej Slováček. Ambice a výše rozpočtu se nemění. „Chceme mít v základní části do čtvrtého místa a vyhnout se předkolu,“ vytyčil první metu Vaněk. „Lídři netáhli jedním směrem,“ prohlásil trenér Jenáček k letní rekonstrukci soupisky.
Obhájí Číp trofeje?
Nový klub si našel nejlepší a nejproduktivnější hráč minulého ročníku Maxa ligy. Ve čtyřiatřiceti letech se má stát Radek Číp hybnou silou ofenzivy Zlína. Po životní sezoně v Sokolově na něj Berani hodně spoléhají. V přípravě zaujal místo v první formaci s Lukášem Hešem a Richardem Jarůškem. „Je to pravák, silný na puku, velmi dobrý bruslař, charakterově v pořádku, pokorný. I ve svém věku se chce zlepšovat. Zapadl nám do mozaiky,“ charakterizoval velkou posilu sportovní manažer Jaroslav Balaštík. Finalista předchozího ročníku ještě intenzivně shání na trhu nadstandardního centra, možná právě k Čípovi. Byť mladík Lukáš Heš se nejeví vůbec špatně.
Poučí se Slavia?
V roce 2008 získala Slavia svůj druhý a dosud poslední extraligový titul. Pak už to šlo s klubem z kopce, poslední roky však rozdmýchávají u fanoušků naději, že by se zase brzy mohlo hrát v Praze extraligové derby se Spartou. Klub velmi dobře pracuje s mládeží a odchovanci dostávají šanci v áčku. V mnoha směrech můžou být dnes „sešívaní“ pro prvoligovou konkurenci vzorem. V minulé sezoně vyhrála Slavia základní část, ve čtvrtfinále však padla se Zlínem (2:3 na zápasy). Klub sílí i mimo led. Sportovní úsek má na povel bývalý skvělý útočník Patrik Eliáš. „Cítili jsme, že nám možná trochu chyběla zkušenost, abychom udělali krok dál,“ vysvětloval příchody ostřílených obránců Jana Piskáčka a Tomáše Havlína.