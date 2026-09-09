GM Eliáš o souběhu funkcí: Hráče z reprezentace do Slavie přemlouvat nebudu
Jako funkcionář odlepil hokejovou Slavii ze dna první ligy a zařadil ji opět mezi favority. Od aktuální sezony se však Patrik Eliáš musí navíc starat o tým ze všech nejsledovanější. Coby generální manažer přebírá dohled nad reprezentací. Pražané mu souběh funkcí nevyčítali, stejně tak ani svaz. „Byly ohlasy, že nechtějí mít v realizačním týmu kluky zaangažované v extraligových klubech. A to já nejsem,“ vysvětlil sportovní boss Pražanů na tiskové konferenci.
Jakmile dojde na téma jeho pracovního vytížení, s nadsázkou si posteskne. „Volného času tolik nebude,“ uvědomuje si Patrik Eliáš. Rozhodně není z těch, co by dokázali mít ruce v bok a odpočívali. Kvůli reprezentačním povinnostem přijde ve Slavii o tři zápasy základní části, jinak ovšem věří, že ho funkce GM ve vztahu ke klubu z hlavního města neovlivní. Červenobílí startují ostrou sezonu ve středu od 18 hodin doma se Vsetínem.
Jak Slavia řešila vaše nové pracovní zařazení generálního manažera reprezentace?
„Komunikace s klubem proběhla, už když nabídka přišla. Měl jsem o ni zájem, ale chtěl jsem vyjádření majitelů, jestli budou ochotní mi prostor dát. Když jsme si to zrekapitulovali, jedná se ve výsledku o tři ligové zápasy, kdy nebudu přítomen, a sice tři nedělní utkání s koncem Euro Hockey Tour. Ve Slavii mi vyšli vstříc.“
Přemýšlel jste, jak to časově zvládnete?
„Zkušenost a role u národního týmu je tak prestižní, že jsem za to rád. Volného času opravdu nebude tolik, mám nějaké výjezdy, co se týká reprezentačního skautingu a ježdění na extraligové zápasy. Ale v minulých sezonách jsem stejně chodil komentovat extraligu pro Oneplay Sport. Byl jsem tam, jen v rámci jiného prostředí.“
Co opačný pohled? Neříkali si lidé ze svazu, že byste měl opustit pozici ve sportovním vedení Slavie a soustředit se čistě na reprezentaci?
„Věřím, že ne. Když vezmu teď konkrétně Jirku Šlégra (předchozího GM), tak byly ohlasy, že nechtějí mít v realizačním týmu kluky zaangažované v extraligových klubech. A to já nejsem. Z tohoto důvodu jsem byl nejspíš také osloven.“
Nejste ve střetu zájmů.
„Nebudu nikoho z kluků z reprezentace přemlouvat, aby šel k nám do Slavie. Člověk se v nároďáku dostane do užších vztahů, takže chápu, jak na to pohlíželi. Je to interní věc svazu a výkonného výboru, což jsem respektoval. Je to takhle dané. Tím, že jsem v nižší lize, konflikt prakticky není.“
Vazby jsou zásadní pro každý klub. Ve Slavii to potvrzuje nedávný příchod útočníka Adama Židlického, syna bývalého slavného obránce Marka.
„S Markem jsme samozřejmě kamarádi hodně dlouho. Znám Áďu odmalička. Sleduju jeho hokejovou kariéru, která je upřímně v začátcích. Vím, čím si procházel v juniorských soutěžích, nebo když ještě bydleli v New Jersey. Rozhodl se jít do Ontario Hockey League, pak zpátky do USHL. Chtěl na univerzitu, což se mu nepovedlo. Poslední dva roky jsme se bavili, co zamýšlí. Vyrůstal v Americe, takže nám má přinést zámořský styl.“
Čím jste ho nalákali?
„Marek se taky vrací pracovně do Česka (jako asistent Kladna), takže Áda o tom uvažoval. Má reprezentační historii, bavili jsme se, jak o hokeji přemýšlí. Samozřejmě potřebuje ještě čas. Je ve fázi kariéry, kdy je třeba s ním pracovat. Věří, že jsme pro něj správným týmem. Pro nás je dobré mít hráče se zkušeností s juniorskou reprezentací. Já i trenér David Bruk máme rádi mladé, abychom v nich mohli něco vybudovat. Věřím, že bude přínosem.“
Možnost postupu by pro kluby měla být reálná
U akvizice z útoku Floriana Eliase žádná konexe není? Třeba rodinná?
„Rodinná ne. (směje se) Má teď udělaný český rodný list, všechno vyřešené, takže dokončil přejmenování na Eliáš. Ale není mezi námi souvislost. I když je pravda, že je někde od Teplic nebo Ústí, kde můj děda delší dobu bydlel. Takže kdo ví.“
Židlickému je 21 let, Eliasovi 24. Je jiné pracovat s mladými hokejisty?
„Celkově se to mění. Kluci jsou na sociálních sítích, mají potřebu, aby se s nimi mluvilo a věděli, na čem jsou. Na druhou stranu, princip je pořád stejný. Kluci dostanou, co si zaslouží. Musí vědět, na čem pracovat a co je potřeba zlepšit. Takový přístup je potřeba v mládeži i v A-týmu.“
Mužstvo naposledy opanovalo základní část, ale pak hned ve čtvrtfinále narazilo proti Zlínu. Důležitá zkušenost?
„Jasný! Je to pro kluky nenahraditelné, když si tímhle projdou. Je to také důvod, proč jsme se snažili tým udržet. Věřili jsme, že zkušenost nám v některých fázích play off chyběla. Ale klobouk dolů, jak si kluci během sezony drželi kvalitu.“
Takže jste je nechtěli zatracovat.
„Bylo by zbytečné do kádru tolik zasahovat. Chceme vidět, jak hráče zkušenost posune. Máme na to stejný pohled napříč organizací: chceme příští rok hrát minimálně o jednu sérii v play off víc.“
Kdybyste soutěž ovládli, kvitujete, že budete mít k dispozici odpočinek navíc? Play off kalendář se zkrátil, aby byl tým z první ligy na baráž připravenější.
„Zatím se nic moc neposunulo, pravidla jsou jasně daná. K zásadním a radikálním rozdílům nedojde, jen k malinkým změnám. Je to téma, o kterém se bavit musíme, protože jsou týmy, které se chtějí posunout dál, mít extraligu. Respektujeme, že je k ní potřeba kvalita, zázemí. Ale ta možnost postupu by měla být reálná.“
Jak vaši práci ve vedení Slavie ovlivnilo, že se snížil počet cizinců na tři?
„Je to určitě proto, aby dostávali prostor spíš mladší hráči. Ale víte, jak já na to pohlížím. Možná mám malinko jiný názor. Z ciziny byste měli mít typologicky správné kluky, kteří si chtějí udělat jméno a posouvat se dál. Charakterově správně nastavené, nemusí to být úplně topoví hráči. Ano, měli by být rozdíloví, ale oni můžou taky přinést rozdílový přístup, obětavost a tak dále. Mám v týmu rád variabilitu. Pokud tedy nebudete brát starší hráče z Evropy nebo Severní Ameriky, kteří si to jdou do Česka vyloženě dohrát.“
Co pro Slavii tedy novinka v praxi znamená?
„Momentálně máme jen jednoho cizince, ostatní v týmu už mají české občanství. Kvótu jsme nenaplnili. Když pravidlo podpoří více českých a mladých hráčů, fajn, kvituji to. Ale ne na úkor toho, aby se liga neposouvala. Udělali jsme v týmu určité změny, abychom byli lepší. Ale stejně to mají i další kluby. Bude to nesmírně vyrovnaná a atraktivní soutěž.“