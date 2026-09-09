Dramatiky ze Zlína uklidnil Číp. Nerozklepali jsme se a ukázali sílu, cenil si Huf
Na stadionu, kde zesnulý útočník Radim Raděvič prožil největší kus kariéry, rozjeli hokejoví Berani nový ročník Maxa ligy. A z premiéry proti Chomutovu (6:3) udělali solidní drama. Šest minut před koncem vedli 4:1, pak dostali během minuty dva góly, aby konec zase zvládli s noblesou. „Na střídačce byl klid. Zvládli jsme to,“ ulevil si trenér Peter Oremus.
Pro tyto momenty si Zlín pořizoval Radka Čípa. Nejproduktivnější hráč minulé sezony Maxa ligy svlékl sokolovský dres a už střílí za Berany. Právě on byl na konci výborně sehrané přesilovky a po Jarůškově přihrávce milimetrově zavěsil na 5:3. „Jsem rád, že jsme se nerozklepali a ukázali naši sílu. V klidu jsme hráli a počkali si na další šanci,“ nestresoval se brankář Daniel Huf ze zápletky posledních minut proti Chomutovu. „Super práce od všech,“ chválil.
Kdo bude jednička Zlína v úvodu sezony? Nic nového, svou pozici si opět uhájil odchovanec Huf. Čas zkušeného Pavla Kantora, posily z Banské Bystrice, však nepochybně přijde. V bráně by neměl mít spolufavorit soutěže problém. „Už jsem se těšil na ostré zápasy. I na to, že přijde víc lidí a na děkovačku s nimi,“ usmál se Huf, jenž po výhře tradičně oslavoval pod kotlem příznivců.
Tentokrát dorazilo na zlínský zimák mnohem méně diváků než v jarním play off. Lehce přes dva tisíce. „Rozhodně víc než v přípravě,“ reagoval brankář. Novou konkurenci na svém postu vítá. „Kanty je taky kvalitní gólman. Určitě to bude další skvělý parťák,“ nepochyboval po prvním úspěšném krůčku na dlouhé cestě. „Porazili jsme silného soupeře a už se chystáme na víkendový dvojzápas,“ vyhlížel další výzvy.
Kouč kritizoval posilu
Domácí představili řadu nových borců včetně obránce Vojtěcha Porta, výpomoc z extraligových Vítkovic. Šanci dostali i místní mladíci Martin Vaculík a Martin Holba. Premiéru v českém hokeji má za sebou kanadský zadák Jacob Guévin z NCAA. Až do 54. minuty si vedl velmi slušně, od modré režíroval početní výhodu.
Pak ale udělal u branky lacinou chybu, kterou okamžitě potrestal Ondřej Bláha. „Hokejově i bruslařsky je výborný, nám i lize má co dát,“ zmínil Oremus. „Ale je tady kvůli tomu, aby tyto situace zvládal. Nemůže se mu to stát,“ dodal kriticky. Kouči vadilo, jak jeho soubor hazardoval s vysokým vedením.
„Takový zápas nemůžeme dostat ze 4:1 na 4:3,“ zachmuřil se trenér, jemuž scházel zraněný asistent kapitána Petr Šenkeřík. Jak dlouho bude mimo hru? „Další den budeme chytřejší,“ řekl Oremus, jehož tým táhl dvougólový Lukáš Válek.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|2
Zlín
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|3
|3
Pardubice B
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|4
Třebíč
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|5
Litoměřice
|1
|0
|1
|0
|0
|5:4
|2
|6
Jihlava
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|7
Kolín
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|8
Sokolov
|1
|0
|0
|1
|0
|4:5
|1
|9
Frýdek-M.
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|1
|10
Havířov
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|1
|11
Tábor
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Přerov
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Chomutov
|1
|0
|0
|0
|1
|3:6
|0
|14
Slavia
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup