Maxa liga? Žádný prales, rozpočty se zdvojnásobily. Je to čím dál těžší, vědí v Sokolově
Vstoupili do osmé sezony v řadě ve druhé nejvyšší hokejové soutěži. V době, kdy přišli o silného spoluvlastníka Sokolovskou uhelnou a v časech, v nichž hokej čím dál víc zdražuje. I na úrovni Maxa ligy. Však od covidu se rozpočty většiny klubů zdvojnásobily. S tím se musí hokejisté Sokolova popasovat, navíc bez nejproduktivnějšího hráče a střelce minulé sezony Radka Čípa (27+28), jenž zamířil do Zlína. „Každý rok je to sportovně i finančně náročnější,“ říká trenér Sokolova Tomáš Mariška (44), po jihlavském Viktoru Ujčíkovi druhý nejdéle sloužící kouč v lize.
„Vítáme vás v pralese!“ připravili si fanoušci Berouna legendární transparent v září 2004, když hostili na svém ledě České Budějovice, tehdy překvapivého odpadlíka z extraligy. Kde jsou ty časy… Při aktuálních nákladech a neustále lepší sportovní kvalitě se současná Maxa liga takto nálepkovat rozhodně nedá. Žádní amatéři se po kluzištích neprohánějí, ba naopak.
Porážkou 4:5 po nájezdech jste načali osmý ročník v Maxa lize. Jak si toho ceníte v porovnání s tím, že ze soutěže sestoupili například mnohem movitější celky jako Prostějov či naposledy Poruba?
„Určitě si toho vážíme, protože vidíme, že se soutěž zkvalitňuje a vyrovnává. Je to každý rok sportovně i finančně náročnější. V našem regionu to máme taky složitější, ať už z pohledu cestování, tak finančně. Měli jsme generálního sponzora Sokolovskou uhelnou, která čerstvě vystoupila z majetkové struktury. S tím jsme se kromě dalšího museli také vypořádat. O to větší díky patří novému vedení, jak se k tomu postavilo v čele s Davidem Soukupem, který se do klubu vrátil a zapojil se do dění organizačně a finančně.“
Do toho cestování, kdy řada klubů působí na Moravě…
„Je to náročné. Většina soupeřů je hodně daleko, jezdíme přes tři čtyři hodiny. Nejbližší Chomutov máme hodinu, jezdíme dvě hodiny na Slavii a do Litoměřic. Pak už je všechno přes tři hodiny daleko, někdy i šest. Sestoupila Poruba, ale vrátil se Havířov. To je jako z bláta do louže.“
Z druhé ligy se Sokolovem postupoval ex-reprezentační kouč Karel Mlejnek, na jehož práci nyní navazujete…
„Mezitím se spolupracovalo se Spartou, trénovali tu pánové Hamara a Štrba. Já přišel až poté, kdy spolupráce se Spartou skončila. Sokolov navázal znovu kontakt s Karlovými Vary, odkud jsem v rámci kooperace klubů přišel. “
Jaká je vaše filozofie? Kolikrát si i Vary vytáhly vaše hráče, například střelce Čípa.
„Tím, jak úplně nemáme finance jako jiné okolní týmy, musíme hráče o to lépe vybírat. Koukáme hlavně na charakter, pracovitost a pak s nimi musíme snažit ještě lépe pracovat. Tohle je trošičku naše deviza, na níž se snažíme stavět. A samozřejmě spolupracujeme s kluby z okolí. Jednoznačně jsou to Karlovy Vary, částečně Plzeň a Litvínov. S nimi jsme v užším kontaktu a máme od nich připravené hráče na střídavé starty. Máme samostatný, soběstačný kádr, jenže nemáme ho až tak široký, proto ho potřebujeme případně doplnit. Slabinou je totiž, že nemáme v podstatě juniorský tým. Juniorka hraje krajskou ligu, což je pro nás nepoužitelné. Zároveň v extralize juniorů je zase trochu jiný systém: dva budou přímo padat a dva půjdou do baráže, takže namočené týmy chtějí svou juniorku rozjet co nejlépe, tudíž jejich hráči nejsou k dispozici pro nás.“
Před lety jste stával na střídačce Karlových Varů, dnes koučujete Maxa ligu jako hlavní. Jak se hokej za tu dobu změnil?
„Tím, že se zkvalitňuje extraliga, posouvá se současně první liga. Do extraligy přichází hráči ze zahraničí, z níž pak vypadávají další do Maxa ligy. Neodchází se do KHL, neprosazuje se jich tolik v Americe, naopak se odtud spíš vracejí. A extraliga je už tak finančně silná, že přitahuje hokejisty ze Švédska nebo Švýcarska. Ti, co ztratí místo v extralize, hrozně zkvalitní první ligu. Proto je to pro nás čím dál těžší a velká výzva s tímhle bojovat poté, co jsem říkal na začátku ohledně ztráty spolumajitele našeho klubu. Chceme být dál součástí této kvalitní soutěže.“
Končit v únoru není správné
Jak se tváříte na rozšíření play-off Maxa ligy až na dvanáct týmů?
„V první lize jsou dvě kategorie klubů. Ty, které chtějí vyloženě postoupit a Maxa ligu berou za přestupní stanici, anebo celky, které ohrávají mladé hráče a berou to rozvojově. Pro ně je tohle top soutěž, v níž chtějí podávat nejlepší výkony a chtějí hrát co nejdéle. My patříme ke druhé skupině, ambice na extraligu rozhodně teď nemáme. Nejsme bez ambic a cílů, ale na extraligu nemáme finance ani stadion. A změna herního kalendáře? Myslím si, že není dobré, aby některé týmy končily už 20. února. To je pro mě diskutabilní téma.“
Zápasy jdou rychle za sebou, hraje se dvakrát v týdnu. Vedení soutěže chce ligu rychleji dohrát a dopřát vítězovi více odpočinku před baráží. Je to dobře?
„Doteď se končilo základní částí na začátku března. Chápu týmy seshora, chtějí vytvořit mezeru mezi finále a baráží, ale uvidí se, jestli je tohle nejlepší cesta. Aby se končilo 20. února není pro hráče dostatečné rozvojové. Musel se udělat kompromis na obě strany, tak se udělalo tohle.“
Na soupisce máte pár zvučných jmen, ať jde o obránce Dlapu z Jihlavy či Štebiha, účastníka posledního MS. Jak k příchodům došlo?
„Věřím, že jsme dobře posílili. Neudrželi jsme Radka Čípa, naopak se vrátil Jarda Kverka, za to jsme hodně rádi. V podstatě už v průběhu minulé sezony přišel Tomáš Vracovský. Kuba Šiler je Plzeňák. Kdyby se podle mě loni nezranil, věřím, že by měl stabilní místo ve Škodovce v extralize. Z Poruby se vrátil Ota Šik. Do obrany přišel Ondra Dlapa i dva slovinští reprezentanti Miha Štebih a Maks Perčič, kteří na letošním MS porazili český nároďák. Přišla k nám kvalita.“
To platí i pro navrátilce ze zámoří brankáře Adama Dybala.
„Znám ho z působení v Karlových Varech. Potom šel do Ameriky, i když nehrál v nejvyšší juniorské soutěži, ale patřil tam ke hvězdám a nejlepším gólmanům. Jeví se dobře, vytvoří dvojici s Vláďou Habalem. Brankářská dvojice je vyrovnaná. Habal má vyřízené střídavé starty do Varů.“
Rozpočty 2020 vs. 2026: dvojnásobný rozdíl
|Sezona
|Úroveň
|Výše rozpočtu
|2019/20
|Nejslabší
|10–15 mil. Kč
|2019/20
|Střed ligy / Běžný
|15–20 mil. Kč
|2019/20
|Ambiciózní klub
|20–25 mil. Kč
|2019/20
|Nejsilnější kluby
|20–30 mil. Kč
|2019/20
|Suverénní lídr
|~58 mil. Kč
|2025/26
|Nejslabší / Spodní část
|25–35 mil. Kč
|2025/26
|Většina ligy / Střed
|30–45 mil. Kč
|2025/26
|Ambiciózní klub
|40–50 mil. Kč
|2025/26
|Favorit na postup
|45–70+ mil. Kč
|2025/26
|Extraligový aspirant
|~80 mil. Kč
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|2
Zlín
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|3
|3
Pardubice B
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|4
Třebíč
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|5
Slavia
|2
|1
|0
|0
|1
|3:6
|3
|6
Litoměřice
|1
|0
|1
|0
|0
|5:4
|2
|7
Jihlava
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|8
Kolín
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|9
Sokolov
|1
|0
|0
|1
|0
|4:5
|1
|10
Frýdek-M.
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|1
|11
Havířov
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|1
|12
Tábor
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Přerov
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Chomutov
|2
|0
|0
|0
|2
|5:9
|0
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup