Potupa Beranů! Vsetín v derby dominoval. Tým funguje podle představ, chválil kouč vítězů
Tohle se nečekalo… Největší derby v Maxa lize se bleskově proměnilo ve střeleckou exhibici Vsetína, který ve 4. kole roznesl rivala 7:1. Jenáčkova parta neměla se Zlínem slitování. Pod sedmi góly je podpis šesti střelců, dvakrát se trefil třináctý útočník Erik Pospíšil. „Deset!,“ skandovali nadšení fanoušci od stavu 3:0. „Jsme daleko od toho, abychom se dostali tam, kam chceme. Vyříkáme si to,“ reagoval na debakl trenér hostů Peter Oremus.
Až tři minuty před koncem přišel brankář Miroslav Svoboda o druhé čisté konto v sezoně. Trefa Vojtěcha Porta mu však náladu zkazit nemohla. Se svými vsetínskými parťáky znemožnil v derby Zlín. „Natrénované máme,“ prohlásil Svoboda. „Střel je na tréninku fakt hodně. Chodili jsme ve čtyřech gólmanech. Je to náročné pro nás i pro hráče. Teď se nám to vrací, ale po třech zápasech nebudeme lítat v oblacích,“ dodal s pokorou.
Omlazený a zrychlený Vsetín zatím vypadá velmi dobře. Už zkraje sezony se pyšní dvěma možná nejcennějšími sklapy – Zlína a Slavie. Minimálně pro kouče Jenáčka jde o nejprestižnější bitvy v soutěži. Ve Zlíně se narodil, začal s hokejem a ve Slavii před návratem do Vsetína, kde se usadil, pracoval u mládeže.
Překopat tým se povedlo
Evidentně dokázal své svěřence skvěle motivovat. Přestavba kádru se, zdá se, povedla. „Chtěli jsme být rychlejší, agresivnější. Stojíme si za tím, jak jsme do toho sáhli. Hráči úžasně pracují v tréninkovém procesu. Roky nezastavíte,“ uvedl asistent Ondřej Němec ke konci matadorů Roba, Jonáka a spol. „Pro spoustu kluků to bylo první derby, zažili plný Lapač. Zatím funguje tým podle našich představ,“ pochvaloval si.
Triumf v Edenu 4:0 ještě přebilo pokoření největšího rivala. Domácí vedli ve svém chrámu už v osmé minutě 3:0. Za Kantorovými zády skončila hned první střela, Šaldův švih z mezikruží. Novic ve zlínské brance pak pustil Strakovu střelu na lapačku a následně Plosovu teč Jenáčkova nahození v početní výhodě.
„Vsetín byl lepší, rychlejší. Jsem typ člověka, který tyto věci uzná. V naší hře byly věci, které jsme nedělali ani v přípravě. Musíme se z toho poučit,“ hněval se Oremus.
„U nás byla obětavost, bruslení, chuť hrát hokej a ukázat lidem, jak se chceme prezentovat,“ doplnil jeho protějšek Němec. „Vítězství 7:1 je stejné jako 1:0. Slavíme do půlnoci a práce pokračuje,“ zdůraznil bývalý výborný obránce. Výhru věnuje tým obránci Janu Zahradníčkovi, jemuž se před utkáním narodilo dítě.
Očekávané derby zdaleka nebylo vyprodané (3382 diváků), nicméně atmosféra jako vždy špičková. Jen tomu všemu chyběla dramatičtější zápletka. Střet rivalů bývá skutečně zřídka rozhodnutý v první třetině. Tentokrát ale dělil soky velký výkonnostní rozdíl. Vsetínští hráli skvěle, brilantně zakončovali a vzadu je držel Miroslav Svoboda. „Byl fantastický, když měl Zlín šanci, tak to zavřel,“ smekl Němec.
Zlín měnil gólmany, zatímco zářil Australan
Bezmoc Beranů naopak vyústila v gólmanskou rošádu, když po Šmerhově trefě na 5:0, vybruslil z klece Pavel Kantor a vystřídal ho Daniel Huf. Chvíli předtím vystřihl nejhezčí akci večera Kale Costa, jenž lehce obešel obránce a zavěsil. Hufa pak přivítal gólovým pokusem číslo šest Erik Pospíšil. Hosty neprobral ani time out. „Vůbec to nebylo o gólmanech. Vsetínu jsme dali strašně moc prostoru,“ zmínil kouč poražených.
Diváci se rozvášnili u dvou potyček. Jedna proběhla za zlínskou brankou, druhou rozpoutal zákrok holí gólmana Svobody na Jesseho Pauuka. Fin chvíli ležel na ledě, brankář se k němu sklonil, něco mu finsky řekl a rozbuška explodovala.
Finský útočník se sápal na Svobodu, zamíchali se do toho i ostatní borci v čele se vsetínským kapitánem Ondřejem Slováčkem. Paukku z toho vyšel s pětiminutovým trestem, Svoboda dostal dvě minuty za nesportovní chování. Na výsledek to nemělo žádný vliv.
Vítěze mrzí jen zranění forvarda Adama Hořanského, místo něhož čapnul šanci dvougólový Pospíšil. „V přípravě měl drobné zranění, odehrál dva zápasy ve Valmezu (Valašském Meziříčí). Dostali jsme na něho výborný report. Už byl čas, aby naskočil. Je to mladý kluk. Když bude pracovat, jak má, může ho čekat výborná budoucnost,“ shrnul Němec, jeden z asistentů Luboše Jenáčka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice B
|4
|4
|0
|0
|0
|13:4
|12
|2
Vsetín
|3
|2
|1
|0
|0
|14:3
|8
|3
Tábor
|4
|2
|1
|0
|1
|10:7
|8
|4
Kolín
|4
|1
|2
|0
|1
|13:12
|7
|5
Třebíč
|4
|2
|0
|1
|1
|8:8
|7
|6
Zlín
|4
|2
|0
|1
|1
|13:15
|7
|7
Litoměřice
|4
|1
|1
|1
|1
|12:11
|6
|8
Frýdek-M.
|4
|1
|1
|1
|1
|11:12
|6
|9
Přerov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:9
|6
|10
Sokolov
|4
|1
|0
|2
|1
|15:17
|5
|11
Jihlava
|4
|1
|1
|0
|2
|11:14
|5
|12
Slavia
|4
|1
|0
|0
|3
|6:12
|3
|13
Havířov
|3
|0
|0
|1
|2
|5:8
|1
|14
Chomutov
|4
|0
|0
|0
|4
|8:14
|0
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup