Svoboda nadával v derby finsky. Nikdy jsem nebyl mrtvý gólman, říká opora Vsetína
Po třech zápasech drží famózní úspěšnost zákroků 96,39 %, k tomu má se Vsetínem tři výhry. Tu nejsladší zapsal Miroslav Svoboda ve středu v derby proti Zlínu (7:1). Navíc během zápasu stihl konverzaci ve finštině s protihráčem Jessem Paukkem. „Vysvětlil jsem mu pár finských nadávek. To ho asi překvapilo a nastartovalo,“ popsal s úsměvem zkušený brankář Valachů.
Co se stalo na konci druhé třetiny u vaší branky? Udeřil jste holí zlínského Paukka?
„Jenom jsem tam měl hokejku. Ani jsem do toho nedal žádnou sílu, tak pět procent a ještě do břicha. Možná chtěl získat nějakou výhodu. Ale za toho stavu mi to přišlo zbytečné. Trošku mi přepnula kontrolka. Je to derby a já jsem nikdy nebyl nějaký mrtvý gólman. Ale snažím se kontrolovat. Bylo to zbytečné.“
Cítíte, že osobně máte formu?
„I v minulé sezoně jsem ve Finsku začal dobře. Akorát jsem se pak zranil a čtyři měsíce stál. Bylo těžké na hlavu se potom vracet z top soutěže do Vsetína. Nepočítali jsme s návratem tak brzy, takže jsme ani neměli nachystané nějaké extra podmínky k bydlení. Bylo to strašně rozlítané. Teď si to víc sedlo, máme za sebou dobrý srpen. Jezdím sem rád. Od toho se asi všechno odráží.“
Tři zápasy, tři výhry. Co na to říkáte?
„Začali jsme sezonu dobře, máme vlnu. Chytá se dobře. Když člověk chytne první nájezd, tak to pak jde. Ve třech zápasech jsem dostal tři góly. To bereme. Máme natrénované, trénovali jsme fakt hodně. Jestli to bude takto pokračovat dál, jen dobře. Ale pořád je to začátek. Je strašně brzy na hodnocení. Nic nepřeceňujeme. Ale jak říká Brožák (asistent Michal Broš): Vždycky je lepší začít dobře než špatně.“
Zlín jste sejmuli 7:1, ale pro vás to nebylo úplně lehké, že?
„To ne, ani jsme to nečekali jednoduché. Zlín má dobře složený mančaft, zůstal tam nadstandardní trenér. Ale když dáme první gól, tak se to trošku uklidní. Navíc jsme vstřelili rychle hned tři. Doma se hraje za stavu 3:0 dobře. Dvě třetiny jsme hráli kontrolovaně, což je fajn. Byl hodně špatný led. Velké teplo, do toho mlha. Zlínští to měli o to těžší. My jsme na to v srpnu u nás zvyklí. Dokud se neudělá vzduchotechnika, bude to pořád stejné. Extraliga by se tady v září asi dala hrát těžko.“
Trefují se tak precizně spoluhráči i na tréninku?
„Těžko říct. Ale asi jo. Chodili jsme na tréninky ve čtyřech gólmanech, střel je fakt hodně. Kluci skládají tréninky tak, aby v nich bylo dost přečíslení. Je to těžké pro hráče i pro nás brankáře. Teď se nám to vrací, ale nevypadá to, že by měla být liga slabá. Musíme jít zápas od zápasu.“
Jak se budete střídat s dvojkou Adamem Pavlíčkem?
„Nic domluvené není. Jsem hlavně rád, že tu zůstal Dan Makóny. Preferoval jsem to od začátku. Taky se to strašně dlouho řešilo. Má svou kvalitu, zkušenosti. Adam je dobrý gólman a myslím, že brzy taky dostane zápasy.“