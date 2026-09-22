Koho sledovat v Maxa lize: supertalent po zranění i veteráni. Australan září na Lapači
- Druhá nejvyšší hokejová soutěž nabízí řadu výrazných osobností, zkušených matadorů i mladých talentů bojujících o pozvánku do extraligy.
Do soutěže nastupují prověření střelci jako Martin Dočekal, zkušení návratilci typu Lukáše Nahodila i cizinci s neobvyklým hokejovým příběhem.
Kluby spoléhají na zkušené lídry i mladé hráče z extraligových líhní, kteří v Maxa lize získávají potřebný prostor v dospělém hokeji.
Kale Costa, 24 let
- Post: útočník
- Klub: Vsetín
Druhý Australan v českém hokeji po Nathanu Walkerovi, který to dotáhl až ke Stanley Cupu. Kale Costa odehrál čtyři zápasy v extralize za Pardubice, jinak už delší dobu patří ke stálicím druhé nejvyšší soutěže. Možná nejvyšší čas, aby se ještě posunul. Do Česka jej přivedl Jan Čaloun, u kterého zpočátku bydlel. „Naše rodina má v Austrálii známé, kteří jsou Češi a pocházejí z Ústí nad Labem, odkud je i jejich rodina. Přes ně jsem se ve třinácti letech dostal k Čalounům,” popisoval dříve pro iSport.
Po třech sezonách v Litoměřicích po něm sáhl Vsetín, v jehož dresu už začal střelecky úřadovat, pokořil i rivala ze Zlína. „Vidím na tréninku, jak to Kostík umí trefovat,“ pochvaluje si kouč Jenáček. Nevýhodou je menší výška 174 cm. Přesto se tvrdým soubojům nevyhýbá. Australan s filipínskými kořeny velmi obstojně hovoří česky.
Spolu s ním v létě zamířil do Vsetína z Litoměřic urostlý forvard Lukáš Plos (194 cm/92kg). Litoměřický rodák a bývalý mládežnický reprezentant prošel libereckou mládeží, v dresu Bílých Tygrů už krátce nakoukl do extraligy.
Cole Coskey, 27 let
- Post: útočník
- Klub: Chomutov
Američan v zámoří nastupoval v AHL a ECHL, během první evropské štace v Popradu jej zlanařil Chomutov. Hned se stal hitem a zařadil se do elitní formace Pirátů mezi legendy Viktora Hübla s Františkem Lukešem. Po ukončení jejich kariér se čekalo, že přijdou v útoku problémy, loni ovšem potáhl Piráty za záchranou jako třetí nejproduktivnější hráč ligy (24+22).
Podle očekávání se o jeho služby objevil zájem v extralize, dosud však dres nevyměnil. I proto, si v Chomutově našel manželku a zakořenil. Piráti odstartovali sezonu bídně, právě na gólech amerického střelce bude záležet jejich osud v soutěži.
Lukáš Nahodil, 38 let
- Post: útočník
- Klub: Třebíč
Extraligový matador Lukáš Nahodil se na sklonku kariéry, vrátil domů do Třebíče, odkud před třinácti lety zamířil na nejvyšší level, na němž odehrál 725 zápasů. Prošel Pardubicemi, Kometou, Mladou Boleslaví, posledních osm sezon strávil v Olomouci. Automaticky se stal osobností Maxa ligy, ačkoli v úvodních čtyřech zápasech nebodoval.
„O návratu jsme s manželkou uvažovali delší dobu a teď je k tomu ta správná chvíle. I proto, že syn půjde do první třídy základní školy,“ sdělil ke svému návratu. Velké věci od něj očekává expert a trenér Prostějova Miloš Říha, jak naznačil v podcastu Zimák.
Martin Dočekal, 35 let
- Post: útočník
- Klub: Třebíč
Třebíč patří dlouhodobě spíš k průměru, v posledních letech má ovšem ve svých řadách ultimátního snajpra a jednu z největších hvězd soutěže. Na Vysočině působí matador Martin Dočekal. V 35 letech nijak neklesá s výkonností, a to už si velkou kariéru odžil ve Vítkovicích, Kometě i Spartě.
V sezonách 2022-23 a 2023-24 ovládl kanadské bodování první ligy, v posledních dvou ročnících 24/25 a 25/26 skončil druhý. Dvakrát ho vyhlásili nejlepším hráčem soutěže. Navzdory zájmu z extraligy stále zůstává v Třebíči.
Marek Daníček, 20 let
- Post: útočník
- Klub: Litoměřice
Litoměřice těží z líhně sparťanských super talentů, není proto náhodou, že se Severočeský klub třikrát po sobě probojoval do semifinále a přehrál i mnohem bohatší kluby. Aktuálně ohrává navrátilce ze zámoří Marka Daníčka, jenž v kanadské juniorské QMJHL loni zazářil 81 kanadskými body.
Limituje ho drobnější postava, v Litoměřicích však nastupuje v první formaci, na startu solidně bodově odstartoval a naznačil, že bude patřit k lídrům. Pro Spartu jde o velký prospekt.
Vasyl Špilka, 20 let
- Post: útočník
- Klub: Litoměřice
Další talent z Litoměřic, kam ho zapůjčil Liberec. Za Bílé Tygry odehrál bývalý mládežnický reprezentant v uplynulém ročníku čtyři extraligové zápasy. Hvězda juniorské extraligy, v níž byla loni vyhlášena nejlepším hráčem, Litoměřicím vypomáhala už loni, Maxa ligu Špilka ochutnal i v Chomutově.
Trochu se zasekl po odchodu do Kanady, při angažmá ve Western Hockey League se zranil a záhy se vrátil domů. Návrat do známého prostředí mu očividně prospěl. „Takové podmínky jako v Liberci nemají ani v Kanadě,“ hlásil. Na rozvoji mladých talentů si zakládají právě v Litoměřicích, kde dostává tolik potřebný prostor v dospělém hokeji.
Jakub Šiler, 22 let
- Post: útočník
- Klub: Sokolov
Po vážném úrazu se hodlá v Sokolově resuscitovat útočník Jakub Šiler. Loni odehrál za Plzeň vinou zdravotních trablů jen dva zápasy, a když se vykurýroval, přišla znovu dlouhá stopka po jediném duelu v dresu Sokolova. Celkem má za Plzeň odehráno 52 utkání.
„Kdyby se podle mého názoru loni nezranil, věřím, že by měl stabilní místo ve Škodovce v extralize,“ řekl o něm pro iSport trenér Baníku Tomáš Mariška. Bývalý mládežnický reprezentant patří k oporám jednoho z nejskromnějších celků, Sokolov si ovšem vyšlápl třeba na Jihlavu (6:3) a nehodlá hrát pouze o záchranu.
Radek Číp, 34 let
- Post: útočník
- Klub: Zlín
Pořádný bič na sebe upletl forvard Radek Číp. V minulém ročníku ovládl bodování (27+28) a to v týmu Sokolova, který se nedostal do play off a nemohl počítat s nadstandardním servisem od spoluhráčů. Nebylo divu, že střídavě pomáhal i Karlovým Varům a posléze po něm natvrdo sáhl Zlín. Ten nebude hrát vyloženě na něj jako tomu bylo v Sokolově, na druhou stranu využije servisu od kvalitnějších spoluhráčů.
Ve 34 letech už to na extraligové angažmá nevypadá, snad jen kdyby Beranům pomohl k postupu výš. Extraligu si vyzkoušel na začátku kariéry v Pardubicích. V novém působišti začal slibně, ve čtyřech zápasech zapsal dva góly a stejný počet asistencí.
Tomáš Bartejs, 34 let
- Post: obránce
- Klub: Třebíč
Trojnásobný mistr extraligy s Kometou Brno Tomáš Bartejs patří k ozdobám soutěže. Třebíč v něm našla lídra, měl by přinést zpevnění defenzivy. Nejvyšší soutěž hrával také v Chomutově a Karlových Varech. Jen moc gólů od něj nečekejte. V Třebíči se už trefil, ale předtím za poslední dva roky v Kometě neskóroval ani jednou. Jeho střeleckým maximem jsou čtyři vstřelené branky v sezoně 2017/18.
Daniel Huf, 27 let
- Post: brankář
- Klub: Zlín
Ve Zlíně ještě pamatuje extraligu, neměl v ní už být brankář Daniel Huf zpátky? Stejně jako celý Zlín tradičně přes slabší základní část graduje svou formu v play off a na jaře Beranům znovu vychytal postup do finále, tentokrát toho nejméně očekávaného. V nejvyšší soutěži zatím odchytal 62 zápasů, ve 27 letech má nejvyšší čas na to, aby krok vpřed udělal. Jenže extraliga se Zlínem zní za současných podmínek čím dál nepravděpodobněji. Po posledním semifinále s Kolínem měl úspěšnost zákroků na 95,41 %, a průměr inkasovaných branek stlačil na 1,22. Po finále s Jihlavou mu průměr klesl na 92,89%.
Nyní dostal do branky zdatného konkurenta Pavla Kantora. „Člověk se chce posunout a nejlepší by bylo jít do extraligy se Zlínem,“ řekl před časem gólman. Zároveň vystudoval bakaláře v oboru sociální pedagogika. Současně se věnoval vlastní fashion kolekci, navrhoval trička a mikiny. Výrobu ale prozatím stopl.
Petr Hauser, 23 let
- Post: útočník
- Klub: Pardubice B
Za skvělým startem pardubického béčka stojí i Petr Hauser. Střelecky se prosadil ve čtyřech z úvodních pěti zápasů. Do extraligy vstoupil ve Spartě, v obrovské konkurenci se však tolik neprosadil. V minulém ročníku zapsal 45 startů za Vítkovice (3+7), dřív se mihl i v Plzni. Urostlý křídelník na sebe výrazně upozornil na mistrovství světa U20 v roce 2023, kde patřil ke strůjcům senzačního českého stříbra. Nakopne znovu kariéru natolik, že po něm sáhne Filip Pešán?
František Formánek, 22 let
- Post: útočník
- Klub: Pardubice B
Nečekalo se, že rezerva Východočechů začne ligu pěti výhrami v řadě. Je se ale co divit, když vedle mazáků Rákose a spol. řádí talentovaní mladíci? Kromě Hausera také František Formánek, který s bilancí 4+4 vede kanadské bodování. Odchovanec Dynama si v hlavním týmu odškrtl již osmnáct zápasů. Ostruhy získal rovněž v kanadské WHL. Pardubice ukazují, že kromě drahých hvězd za miliony mají i vlastní líheň a vědí, kam sáhnout.
Ještě o nich uslyšíme
Maxim Burkov, 20 let
- Post: útočník
- Klub: Jihlava
Obří talent Maxim Burkov sbíral juniorské ceny a zařadil se stabilně do jihlavského kádru. Odehrál téměř kompletní uplynulý ročník včetně baráže o extraligu. Stal se objevem soutěže. Jenže se startem nového ročníku forma estonského supertalentu zásadně poklesla. V úvodu sezony naskočil do jediného zápasu. Místo Maxa ligy vypomáhá v juniorce. Ztracené sebevědomí proto hledá mezi vrstevníky, kam coby ročník 2006 stále platí. Logicky musí zesílit a připravit se na fyzický dospělý hokej.
Ilarion Kupriyanov, 21 let
- Post: útočník
- Klub: Jihlava
Ukrajinec Ilarion Kuprijanov, další objev Dukly, loni zazářil bilancí 14+12. Dva góly přidal už v novém ročníku, v Česku se ocitl po začátku válečného konfliktu na Ukrajině, po němž nejprve pomáhal českobudějovické juniorce.
„Je jiný typ než Max Burkov. Vysoký, výborný centr, má přehled ve hře, skvělou střelu, umí dobře nahrát. Potřebuje trošinku zlepšit pohyb. I on má budoucnost, během roku dvou mu bude Maxa liga taky malá,“ vyprávěl o něm v minulosti trenér Jihlavy Viktor Ujčík.
Klym Luchkin, 16 let
- Post: útočník
- Klub: Sokolov
Teprve v šestnácti letech naskakuje do Maxa ligy ukrajinský forvard Klym Luchkin. Současně hraje za karlovarskou extraligovou juniorku. V minulé sezoně okusil slovenskou extraligu v Michalovcích. Zároveň je členem ukrajinské reprezentace do 18 let. Zatím největší herní porci dostal v prvním kole proti Litoměřicím, kdy mu naměřili ice time 11 minut. Na Slovensku platil za jednoho z největších talentů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice B
|5
|5
|0
|0
|0
|17:6
|15
|2
Vsetín
|4
|3
|1
|0
|0
|19:5
|11
|3
Kolín
|5
|2
|2
|0
|1
|18:15
|10
|4
Přerov
|5
|3
|0
|0
|2
|12:11
|9
|5
Tábor
|5
|2
|1
|0
|2
|12:11
|8
|6
Sokolov
|5
|2
|0
|2
|1
|17:18
|8
|7
Třebíč
|5
|2
|0
|1
|2
|10:13
|7
|8
Zlín
|5
|2
|0
|1
|2
|16:20
|7
|9
Frýdek-M.
|5
|1
|1
|1
|2
|14:17
|6
|10
Litoměřice
|5
|1
|1
|1
|2
|14:16
|6
|11
Slavia
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|12
Jihlava
|5
|1
|1
|0
|3
|13:18
|5
|13
Chomutov
|5
|1
|0
|0
|4
|12:16
|3
|14
Havířov
|4
|0
|0
|1
|3
|6:10
|1
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup