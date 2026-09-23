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Zlín tápe, prohrál potřetí v řadě. Byli jsme mdlí, přiznal Číp. Jak z krize ven?

Radek Číp
Radek ČípZdroj: Adam Viceník
Robert Říčka
Kapitán Zlína Petr Holík
Petr Šenkeřík, obránce Beranů
Útočník Richard Jarůšek
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Michal Koštuřík
Maxa liga
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Marnost nad marnost. Zlínští Berani v Maxa lize tápou, zapsali třetí porážku v řadě. Tábor si z jejich stadionu odvezl výhru 1:0 po přesilovkové trefě Pavla Nováka, na konci se na domácí z prořídlých tribun pískalo. Ne, takhle to nepůjde. Se střeleckou bídou nesvedl nic ani Radek Číp (34), nejlepší střelec minulé sezony celé soutěže. „Těžko se mi hledají slova,“ ulevil si útočník v rozhovoru pro iSport.

Zabouchne dveře kabiny, vyvětrá si hlavu na procházce se svými dvěma psy, stráví čas s přítelkyní a další den půjde znova do práce na zimák. Dřít, aby na tom byl on i celý Zlín lépe. A to co nejdříve. „Je důležité to umět separovat,“ netahá si Radek Číp hokejové trable domů.  

Co se děje se Zlínem, že doma neporazil Tábor, loňského nováčka?
„V první třetině to bylo hodně mdlé. Doma bychom měli být daleko víc energetičtí, dostat se do hry jednoduchými věcmi. Hity, udělat „bordel“ před jejich bránou. To se nám vůbec nepovedlo. Pak bylo těžké se dostávat do zápasu.“

Máte tři prohry v řadě. Váš hlavní problém?
„Doteď jsme byli zbytečně hodně vylučovaní. Teď jsme zase měli v první třetině dva tresty. To souvisí s naším vstupem do utkání, s energií. Místo abychom si vypracovali přesilovky my, naopak se bráníme v oslabení. Na Slavii jsme šance měli. Musíme být víc efektivní, jít jednodušší cestou. Být na bráně, dostávat tam puky. A bojovat!“

Málo diváků? Jde to za námi

V hledišti nebyly ani dva tisíce lidí, což je na zdejší poměry extra málo. Ztrácíte hned zkraje sezony fanoušky?
 „Když budu upřímný, tím, co jsme předvedli v první třetině, si je na svou stranu nezískáme a nenalákáme do sedadel. Jde to za námi. Musíme zase každý pracovat, trénink po tréninku. Musíme být natěšení, tvrdí, sprostí. Prostě mít energii a být ve hře.“

Na špici tabulky je béčko Pardubic. Čekal jste to?
„Každý rok někdo vyletí. Loni to byla Slavia, teď to vypadá na Pardubice. Zase se potvrzuje, že je liga strašně vyrovnaná. Ale celá sezona je před námi. Věřím, že si to u nás sedne a půjdeme postupnými krůčky tam, kde chceme v tabulce být.“

Jak se cítíte na ledě vy osobně? V prvních dvou kolech jste skóroval, ale od té doby ne.
„Cítím se fajn. Ale měl jsem teď šance, které jsem neproměnil. Snažím se na tom pracovat. V hokeji je to nahoru dolů. V sezoně jsou skvělé i horší části. Samozřejmě je lepší být v horní linii. Musíme si celý zápas projít, ukázat si, co bylo špatně.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice B6510023:1117
2Vsetín5320021:613
3Přerov6400215:1212
4Kolín6221119:1711
5Tábor6310213:1111
6Litoměřice6211219:179
7Třebíč6202211:158
8Sokolov6202218:218
9Frýdek-M.6121217:198
10Slavia6201316:217
11Jihlava6120315:197
12Zlín6201316:217
13Chomutov6100513:213
14Havířov500238:132
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