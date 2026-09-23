Zlín tápe, prohrál potřetí v řadě. Byli jsme mdlí, přiznal Číp. Jak z krize ven?
Marnost nad marnost. Zlínští Berani v Maxa lize tápou, zapsali třetí porážku v řadě. Tábor si z jejich stadionu odvezl výhru 1:0 po přesilovkové trefě Pavla Nováka, na konci se na domácí z prořídlých tribun pískalo. Ne, takhle to nepůjde. Se střeleckou bídou nesvedl nic ani Radek Číp (34), nejlepší střelec minulé sezony celé soutěže. „Těžko se mi hledají slova,“ ulevil si útočník v rozhovoru pro iSport.
Zabouchne dveře kabiny, vyvětrá si hlavu na procházce se svými dvěma psy, stráví čas s přítelkyní a další den půjde znova do práce na zimák. Dřít, aby na tom byl on i celý Zlín lépe. A to co nejdříve. „Je důležité to umět separovat,“ netahá si Radek Číp hokejové trable domů.
Co se děje se Zlínem, že doma neporazil Tábor, loňského nováčka?
„V první třetině to bylo hodně mdlé. Doma bychom měli být daleko víc energetičtí, dostat se do hry jednoduchými věcmi. Hity, udělat „bordel“ před jejich bránou. To se nám vůbec nepovedlo. Pak bylo těžké se dostávat do zápasu.“
Máte tři prohry v řadě. Váš hlavní problém?
„Doteď jsme byli zbytečně hodně vylučovaní. Teď jsme zase měli v první třetině dva tresty. To souvisí s naším vstupem do utkání, s energií. Místo abychom si vypracovali přesilovky my, naopak se bráníme v oslabení. Na Slavii jsme šance měli. Musíme být víc efektivní, jít jednodušší cestou. Být na bráně, dostávat tam puky. A bojovat!“
Málo diváků? Jde to za námi
V hledišti nebyly ani dva tisíce lidí, což je na zdejší poměry extra málo. Ztrácíte hned zkraje sezony fanoušky?
„Když budu upřímný, tím, co jsme předvedli v první třetině, si je na svou stranu nezískáme a nenalákáme do sedadel. Jde to za námi. Musíme zase každý pracovat, trénink po tréninku. Musíme být natěšení, tvrdí, sprostí. Prostě mít energii a být ve hře.“
Na špici tabulky je béčko Pardubic. Čekal jste to?
„Každý rok někdo vyletí. Loni to byla Slavia, teď to vypadá na Pardubice. Zase se potvrzuje, že je liga strašně vyrovnaná. Ale celá sezona je před námi. Věřím, že si to u nás sedne a půjdeme postupnými krůčky tam, kde chceme v tabulce být.“
Jak se cítíte na ledě vy osobně? V prvních dvou kolech jste skóroval, ale od té doby ne.
„Cítím se fajn. Ale měl jsem teď šance, které jsem neproměnil. Snažím se na tom pracovat. V hokeji je to nahoru dolů. V sezoně jsou skvělé i horší části. Samozřejmě je lepší být v horní linii. Musíme si celý zápas projít, ukázat si, co bylo špatně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice B
|6
|5
|1
|0
|0
|23:11
|17
|2
Vsetín
|5
|3
|2
|0
|0
|21:6
|13
|3
Přerov
|6
|4
|0
|0
|2
|15:12
|12
|4
Kolín
|6
|2
|2
|1
|1
|19:17
|11
|5
Tábor
|6
|3
|1
|0
|2
|13:11
|11
|6
Litoměřice
|6
|2
|1
|1
|2
|19:17
|9
|7
Třebíč
|6
|2
|0
|2
|2
|11:15
|8
|8
Sokolov
|6
|2
|0
|2
|2
|18:21
|8
|9
Frýdek-M.
|6
|1
|2
|1
|2
|17:19
|8
|10
Slavia
|6
|2
|0
|1
|3
|16:21
|7
|11
Jihlava
|6
|1
|2
|0
|3
|15:19
|7
|12
Zlín
|6
|2
|0
|1
|3
|16:21
|7
|13
Chomutov
|6
|1
|0
|0
|5
|13:21
|3
|14
Havířov
|5
|0
|0
|2
|3
|8:13
|2
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup