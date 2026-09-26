Repríza finále pro Jihlavu, Litoměřice nasázely sedm branek! Pardubické béčko poprvé padlo
Hokejisté vedoucích Pardubic B prohráli v 6. kole první ligy ve Frýdku-Místku 1:4 a v sedmém utkání v sezoně si připsali první porážku. Jejich náskok v čele tabulky před druhým Vsetínem se snížil na jediný bod. Valaši před vlastním publikem zvítězili nad Sokolovem 4:1, zůstávají jediným neporaženým celkem v soutěži a mají ještě zápas k dobru. Bez výhry je nadále nováček Havířov, který prohrál na ledě předposledního Chomutova 2:4.
Pardubice B ve středu ztratily první bod po výhře 6:5 v prodloužení nad Slavií a duel ve Frýdku-Místku jim vůbec nevyšel. Východočeši se prosadili až v závěru za stavu 0:4, dva góly jim dal David Kofroň, který si připsal i asistenci. Střelec prvního gólu Vojtěch Střondala měl bilanci 1+2 a David Ostřížek zaznamenal tři přihrávky. Frýdek-Místek vyhrál třetí ze čtyř domácích duelů v ročníku.
Vsetín dosud ztratil jen dva body. Proti Sokolovu se dostal do vedení 51 sekund před koncem první třetiny díky Šimonu Jenáčkovi. Ve 27. minutě využil přesilovou hru Erik Pospíšil a v čase 45:15 zvýšil Petr Straka na 3:0. Miroslavu Svobodovi sebral nulu ve 49. minutě slovinský obránce Miha Štebih. Poslední slovo měl ještě domácí Matyáš Dědek. Baník si připsal pátou prohru v ročníku.
Na třetí místo se posunul Tábor, který zvítězil doma nad Kolínem 3:1 a vyhrál pátý z posledních šesti zápasů. Hostující Kozlové sice vedli od 3. minuty po gólu Petra Kolmanna, ale v polovině úvodní části vyrovnal Šimon Slavíček a v čase 38:40 otočil stav v přesilové hře Pavel Novák. V závěrečném dějství zpečetil výsledek Matěj Zadražil. Kolín prohrál třetí z uplynulých čtyř utkání.
Nováček z Havířova stále zůstává bez výhry
Obhájce triumfu v první lize Jihlava zdolala před vlastním publikem Zlín 3:2 a poprvé v sezoně uspěla podruhé za sebou. Navázala na středeční vítězství v derby v Třebíči 2:1 v prodloužení a celkově uspěla počtvrté v ročníku. Dukla sice dvakrát prohrávala, ale obrat dovršil po 36 sekundách třetí třetiny čtyřiačtyřicetiletý útočník Tomáš Čachotský. Zlín, který od sestupu z extraligy v roce 2022 nechyběl čtyřikrát za sebou ve finále, počtvrté v řadě pohrál.
Pražská Slavia doma ztratila tříbrankový náskok s Třebíčí, ale nakonec vyhrála 4:3 po samostatných nájezdech. Připsala si třetí výhru v sedmém utkání v sezoně. Horácká Slavia musela strávit čtvrtou porážku za sebou. V rozstřelu rozhodl David Varvařovský, tři asistence si za Pražany připsal americký útočník Jake Gricius.
Po sérii tří vítězství neuspěl Přerov, který podlehl doma Litoměřicím 2:7. Stadion oslavil třetí výhru z posledních čtyř utkání. Třemi body za gól a dvě asistence se na ní podílel Ondřej Pšenička.
Havířov se ani v šestém duelu v sezoně nedočkal výhry. Zůstává se dvěma body poslední a Piráti se mu díky druhé výhře v ročníku vzdálili na rozdíl čtyři bodů. Na úspěchu Chomutova se podíleli shodně gólem a asistencí Američan Cole Coskey a Sebastián Redlich.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice B
|7
|5
|1
|0
|1
|24:15
|17
|2
Vsetín
|6
|4
|2
|0
|0
|25:7
|16
|3
Tábor
|7
|4
|1
|0
|2
|16:12
|14
|4
Litoměřice
|7
|3
|1
|1
|2
|26:19
|12
|5
Přerov
|7
|4
|0
|0
|3
|17:19
|12
|6
Kolín
|7
|2
|2
|1
|2
|20:20
|11
|7
Frýdek-M.
|7
|2
|2
|1
|2
|21:20
|11
|8
Jihlava
|7
|2
|2
|0
|3
|18:21
|10
|9
Slavia
|7
|2
|1
|1
|3
|20:24
|9
|10
Třebíč
|7
|2
|0
|3
|2
|14:19
|9
|11
Sokolov
|7
|2
|0
|2
|3
|19:25
|8
|12
Zlín
|7
|2
|0
|1
|4
|18:24
|7
|13
Chomutov
|7
|2
|0
|0
|5
|17:23
|6
|14
Havířov
|6
|0
|0
|2
|4
|10:17
|2
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup