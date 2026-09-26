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Repríza finále pro Jihlavu, Litoměřice nasázely sedm branek! Pardubické béčko poprvé padlo

Útočník Stadionu Šimon Jelínek
Útočník Stadionu Šimon JelínekZdroj: Jan Gebauer
Zápas mezi Jihlavou a Zlínem
Radost Ondřeje Smetany a Ondřeje Hrabíka
Zápas mezi Jihlavou a Zlínem
Rozjetý Vsetín nedal šanci Sokolovu
Souboj Chomutova s Havířovem
Slavia doma porazila Třebíč
Pardubické béčko poprvé v sezoně padlo
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ČTK, iSport.cz
Maxa liga
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Hokejisté vedoucích Pardubic B prohráli v 6. kole první ligy ve Frýdku-Místku 1:4 a v sedmém utkání v sezoně si připsali první porážku. Jejich náskok v čele tabulky před druhým Vsetínem se snížil na jediný bod. Valaši před vlastním publikem zvítězili nad Sokolovem 4:1, zůstávají jediným neporaženým celkem v soutěži a mají ještě zápas k dobru. Bez výhry je nadále nováček Havířov, který prohrál na ledě předposledního Chomutova 2:4.

Pardubice B ve středu ztratily první bod po výhře 6:5 v prodloužení nad Slavií a duel ve Frýdku-Místku jim vůbec nevyšel. Východočeši se prosadili až v závěru za stavu 0:4, dva góly jim dal David Kofroň, který si připsal i asistenci. Střelec prvního gólu Vojtěch Střondala měl bilanci 1+2 a David Ostřížek zaznamenal tři přihrávky. Frýdek-Místek vyhrál třetí ze čtyř domácích duelů v ročníku.

Vsetín dosud ztratil jen dva body. Proti Sokolovu se dostal do vedení 51 sekund před koncem první třetiny díky Šimonu Jenáčkovi. Ve 27. minutě využil přesilovou hru Erik Pospíšil a v čase 45:15 zvýšil Petr Straka na 3:0. Miroslavu Svobodovi sebral nulu ve 49. minutě slovinský obránce Miha Štebih. Poslední slovo měl ještě domácí Matyáš Dědek. Baník si připsal pátou prohru v ročníku.

Na třetí místo se posunul Tábor, který zvítězil doma nad Kolínem 3:1 a vyhrál pátý z posledních šesti zápasů. Hostující Kozlové sice vedli od 3. minuty po gólu Petra Kolmanna, ale v polovině úvodní části vyrovnal Šimon Slavíček a v čase 38:40 otočil stav v přesilové hře Pavel Novák. V závěrečném dějství zpečetil výsledek Matěj Zadražil. Kolín prohrál třetí z uplynulých čtyř utkání.

Nováček z Havířova stále zůstává bez výhry

Obhájce triumfu v první lize Jihlava zdolala před vlastním publikem Zlín 3:2 a poprvé v sezoně uspěla podruhé za sebou. Navázala na středeční vítězství v derby v Třebíči 2:1 v prodloužení a celkově uspěla počtvrté v ročníku. Dukla sice dvakrát prohrávala, ale obrat dovršil po 36 sekundách třetí třetiny čtyřiačtyřicetiletý útočník Tomáš Čachotský. Zlín, který od sestupu z extraligy v roce 2022 nechyběl čtyřikrát za sebou ve finále, počtvrté v řadě pohrál.

Pražská Slavia doma ztratila tříbrankový náskok s Třebíčí, ale nakonec vyhrála 4:3 po samostatných nájezdech. Připsala si třetí výhru v sedmém utkání v sezoně. Horácká Slavia musela strávit čtvrtou porážku za sebou. V rozstřelu rozhodl David Varvařovský, tři asistence si za Pražany připsal americký útočník Jake Gricius.

Po sérii tří vítězství neuspěl Přerov, který podlehl doma Litoměřicím 2:7. Stadion oslavil třetí výhru z posledních čtyř utkání. Třemi body za gól a dvě asistence se na ní podílel Ondřej Pšenička.

Havířov se ani v šestém duelu v sezoně nedočkal výhry. Zůstává se dvěma body poslední a Piráti se mu díky druhé výhře v ročníku vzdálili na rozdíl čtyři bodů. Na úspěchu Chomutova se podíleli shodně gólem a asistencí Američan Cole Coskey a Sebastián Redlich.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice B7510124:1517
2Vsetín6420025:716
3Tábor7410216:1214
4Litoměřice7311226:1912
5Přerov7400317:1912
6Kolín7221220:2011
7Frýdek-M.7221221:2011
8Jihlava7220318:2110
9Slavia7211320:249
10Třebíč7203214:199
11Sokolov7202319:258
12Zlín7201418:247
13Chomutov7200517:236
14Havířov6002410:172
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