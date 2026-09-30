Král vytáhl pardubické béčko mezi špičku, co změnil? Důležitá práce i v národním týmu
Pardubičtí hokejisté nejsou žádní béčkaři, do sezony Maxa ligy vletěli šesti výhrami v řadě a už kolem nich létají vtípky, že postoupí do extraligy nebo že si s A týmem vymění pozice. V reálu stojí za progresem týmu tvrdá práce pod náčelníkem Richardem Králem. Co změnil se zálohou českých šampionů, která se na jaře zachraňovala?
Během hokejové kariéry si s ním národní tým netykal. Spojení repre a Král nefungovalo, nehledě na neobyčejné hráčské kvality kreativního centra. To se všechno mění. Richard Král byl jmenován asistentem Zdeňka Motáka u národního týmu, do péče dostane zásadní element přesilových her. Ono to uteče, v únoru 2028 bude Král s Pastrňákem, Nečasem, Hronkem a dalšími českými esy dumat nad fígly speciální brigády při Světovém poháru. A to už je festovní výzva. Začne se v Praze, a pokud se dílo bude dařit, pojede se dál do Kanady. „Těším se,“ netají 56letý bývalý vynikající útočník.
Povídejte, co jste provedl s Dynamem přes léto?
„Můžu potvrdit, že letní příprava byla dobrá. Ale to byla i loni, co vím. Spíš někteří kluci pochopili, co je potřeba dělat pro profesionální hokej. Co musí dělat, aby se dostali do extraligy. V prvé řadě jim došlo, že bez vynikající fyzické kondice v hokeji těžko něco dokážou. Dnes už to bez suprové fyzičky nejde. Právě v ní se řada mladých kluků posunula. Což se do jejich výkonů jasně propisuje. Je to zkrátka vidět. Bavili jsme se celou přípravu o tom, že strašně důležitý bude vstup. Díky němu pak můžeme snáz nasazovat mladé hráče do sestavy, než kdybychom byli celou sezonu dole a strachovali se o padáka.“
A pánové to pochopili.
„Pochopili. Zatím se nám daří. Vstup se povedl nad očekávání, vážíme si toho a jsme za něj strašně rádi. Věříme, že v podobném duchu budeme pokračovat.“
Jedete hodně nad plán, anebo jste si představoval, že by to případně mohlo být až takhle dobré?
„Věřili jsme, že začneme dobře, ale ztratit jeden bod ze šesti zápasů je vyloženě nad plán. Osobně jsem týmu důvěřoval, nevyskytly se za celou dobu žádné problémy s nasazením nebo něčím takovým.“
Jednou přijdou všední dny, týmy si na vás taky budou dávat větší pozor. Co potom?