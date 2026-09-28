Zlín padl popáté v řadě! Jihlava nestačila na nováčka, Vsetín nadále bez prohry
Hokejisté Pardubic B zdolali v 7. kole první ligy doma v Chrudimi Zlín 6:4, vyhráli sedmý z osmi duelů v sezoně a drží se v čele tabulky o bod před druhým Vsetínem. Stále neporažení Valaši, kteří mají zápas k dobru, porazili Tábor 4:1. Na třetí místo se posunuly díky třetí výhře za sebou Litoměřice, které porazily pražskou Slavii 5:2. Premiérovou výhru v sezoně oslavil nováček Havířov, který doma zvítězil nad obhájcem triumfu ve druhé nejvyšší soutěži Jihlavou 2:1 po samostatných nájezdech.
Záložní tým Dynama odpověděl na sobotní první neúspěch v ročníku, který si připsal po výsledku 1:4 ve Frýdku-Místku. I díky dvěma trefám Matěje Pekařa si vypracoval vedení 4:1. Berani sice zkorigovali na rozdíl jediné branky, ale ve 44. minutě pojistil pardubický náskok v početní výhodě Denis Kusý. V čase 54:08 ještě vykřesal naději hostům Lukáš Válek, ale 65 sekund před koncem pečetil výsledek v power play do prázdné branky Jan Stránský. Zlín nebodoval už popáté v řadě.
Vsetín rozhodl o svém vítězství nad Táborem v přesilových hrách. V čase 7:19 otevřel skóre při vyloučení Tomáše Chlubny Pavel Klhůfek a ve 28. minutě při trestu Matěje Zadražila zvýšil Tomáš Jandus. Na začátku třetí třetiny snížil také v početní výhodě Radek Prokeš, ale za domácí pak skórovali ještě Adam Koláček a Radim Šalda. Tábor si připsal teprve druhou porážku z posledních sedmi duelů.
Čtvrtá prohra Slavie
Litoměřice bodovaly i v pátém domácím utkání a počtvrté z toho slavily vítězství. Shodně brankou a asistencí přispěli k úspěchu Filip Kuťák a Petr Ton. Slavia zaznamenala čtvrtou porážku z uplynulých šesti zápasů.
Havířov odehrál úvodních šest utkání venku a při šesti porážkách posbíral jen dva body. Hned v prvním duelu ve zrekonstruované Gascontrol aréně uspěl. Domácí dostal do vedení v 37. minutě Jan Süss. V čase 47:28 odpověděl v přesilovce Ukrajinec Ilarion Kuprijanov. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Lotyš Frenks Razgals, který byl úspěšný z obou svých samostatných nájezdů. Dukla si připsala třetí porážku z uplynulých pěti utkání.
Kolín zdolal Přerov 3:2 a spravil si chuť po dvou domácích porážkách za sebou a celkově třech prohrách z posledních čtyř duelů. Od 17. minuty prohrával po přesilovkové trefě Radima Hradila, ale potom také v početních výhodách otočil na 3:1. V 58. minutě zkorigoval výsledek Martin Novák, který se jako jediný v zápase prosadil při plném počtu hráčů na ledě. Zubři po sérii tří výher podruhé za sebou nebodovali.
Třebíč zabrala
Frýdek-Místek vyhrál v Sokolově 5:2 a uspěl potřetí za sebou. Dvěma góly k tomu pomohl Vojtěch Střondala a shodně brankou a přihrávkou Štěpán Macháček a Vojtěch Lednický. Baník naopak potřetí v řadě nebodoval.
Třebíč porazila předposlední Chomutov 4:2 a zabrala po sérii čtyř porážek. Doma bodovala Horácká Slavia i ve čtvrtém duelu v sezoně a z toho třikrát zvítězila. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Martin Dočekal. Piráti utrpěli šestou porážku v osmém duelu v ročníku.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice B
|8
|6
|1
|0
|1
|30:19
|20
|2
Vsetín
|7
|5
|2
|0
|0
|29:8
|19
|3
Litoměřice
|8
|4
|1
|1
|2
|31:21
|15
|4
Tábor
|8
|4
|1
|0
|3
|17:16
|14
|5
Kolín
|8
|3
|2
|1
|2
|23:22
|14
|6
Frýdek-M.
|8
|3
|2
|1
|2
|26:22
|14
|7
Přerov
|8
|4
|0
|0
|4
|19:22
|12
|8
Třebíč
|8
|3
|0
|3
|2
|18:21
|12
|9
Jihlava
|8
|2
|2
|1
|3
|19:23
|11
|10
Slavia
|8
|2
|1
|1
|4
|22:29
|9
|11
Sokolov
|8
|2
|0
|2
|4
|21:30
|8
|12
Zlín
|8
|2
|0
|1
|5
|22:30
|7
|13
Chomutov
|8
|2
|0
|0
|6
|19:27
|6
|14
Havířov
|7
|0
|1
|2
|4
|12:18
|4
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup