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Zlín padl popáté v řadě! Jihlava nestačila na nováčka, Vsetín nadále bez prohry

Vsetínská radost
Vsetínská radostZdroj: Petr Bohuslav
Radost hráčů Litoměřic
Souboj Vsetína s Táborem
Pardubické béčko zatím v Maxa lize válí
Souboj Vsetína s Táborem
Radost hráčů Litoměřic
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Pardubické béčko zatím v Maxa lize válí
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ČTK, iSport.cz
Maxa liga
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Hokejisté Pardubic B zdolali v 7. kole první ligy doma v Chrudimi Zlín 6:4, vyhráli sedmý z osmi duelů v sezoně a drží se v čele tabulky o bod před druhým Vsetínem. Stále neporažení Valaši, kteří mají zápas k dobru, porazili Tábor 4:1. Na třetí místo se posunuly díky třetí výhře za sebou Litoměřice, které porazily pražskou Slavii 5:2. Premiérovou výhru v sezoně oslavil nováček Havířov, který doma zvítězil nad obhájcem triumfu ve druhé nejvyšší soutěži Jihlavou 2:1 po samostatných nájezdech.

Záložní tým Dynama odpověděl na sobotní první neúspěch v ročníku, který si připsal po výsledku 1:4 ve Frýdku-Místku. I díky dvěma trefám Matěje Pekařa si vypracoval vedení 4:1. Berani sice zkorigovali na rozdíl jediné branky, ale ve 44. minutě pojistil pardubický náskok v početní výhodě Denis Kusý. V čase 54:08 ještě vykřesal naději hostům Lukáš Válek, ale 65 sekund před koncem pečetil výsledek v power play do prázdné branky Jan Stránský. Zlín nebodoval už popáté v řadě.

Vsetín rozhodl o svém vítězství nad Táborem v přesilových hrách. V čase 7:19 otevřel skóre při vyloučení Tomáše Chlubny Pavel Klhůfek a ve 28. minutě při trestu Matěje Zadražila zvýšil Tomáš Jandus. Na začátku třetí třetiny snížil také v početní výhodě Radek Prokeš, ale za domácí pak skórovali ještě Adam Koláček a Radim Šalda. Tábor si připsal teprve druhou porážku z posledních sedmi duelů.

Čtvrtá prohra Slavie

Litoměřice bodovaly i v pátém domácím utkání a počtvrté z toho slavily vítězství. Shodně brankou a asistencí přispěli k úspěchu Filip Kuťák a Petr Ton. Slavia zaznamenala čtvrtou porážku z uplynulých šesti zápasů.

Havířov odehrál úvodních šest utkání venku a při šesti porážkách posbíral jen dva body. Hned v prvním duelu ve zrekonstruované Gascontrol aréně uspěl. Domácí dostal do vedení v 37. minutě Jan Süss. V čase 47:28 odpověděl v přesilovce Ukrajinec Ilarion Kuprijanov. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Lotyš Frenks Razgals, který byl úspěšný z obou svých samostatných nájezdů. Dukla si připsala třetí porážku z uplynulých pěti utkání.

Kolín zdolal Přerov 3:2 a spravil si chuť po dvou domácích porážkách za sebou a celkově třech prohrách z posledních čtyř duelů. Od 17. minuty prohrával po přesilovkové trefě Radima Hradila, ale potom také v početních výhodách otočil na 3:1. V 58. minutě zkorigoval výsledek Martin Novák, který se jako jediný v zápase prosadil při plném počtu hráčů na ledě. Zubři po sérii tří výher podruhé za sebou nebodovali.

Třebíč zabrala

Frýdek-Místek vyhrál v Sokolově 5:2 a uspěl potřetí za sebou. Dvěma góly k tomu pomohl Vojtěch Střondala a shodně brankou a přihrávkou Štěpán Macháček a Vojtěch Lednický. Baník naopak potřetí v řadě nebodoval.

Třebíč porazila předposlední Chomutov 4:2 a zabrala po sérii čtyř porážek. Doma bodovala Horácká Slavia i ve čtvrtém duelu v sezoně a z toho třikrát zvítězila. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Martin Dočekal. Piráti utrpěli šestou porážku v osmém duelu v ročníku.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice B8610130:1920
2Vsetín7520029:819
3Litoměřice8411231:2115
4Tábor8410317:1614
5Kolín8321223:2214
6Frýdek-M.8321226:2214
7Přerov8400419:2212
8Třebíč8303218:2112
9Jihlava8221319:2311
10Slavia8211422:299
11Sokolov8202421:308
12Zlín8201522:307
13Chomutov8200619:276
14Havířov7012412:184
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