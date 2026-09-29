Zlín řeší krizi. Hráči neplní své role, říká manažer Balaštík. Má kouč pevnou pozici?
Nic nezabírá. Změny v sestavě ani pohovory. Hokejový Zlín táhne sérii pěti porážek v řadě, v tabulce Maxa ligy už má pod sebou jen Chomutov a Havířov. Hned na prahu sezony prožívá nový sportovní manažer Beranů Jaroslav Balaštík těžké časy. „Pozice trenéra? Tam není sebemenší problém,“ brání Petera Oremuse, jenž v předchozím ročníku přivedl mužstvo do finále play off.
Najdete objektivní důvody, proč se jednomu z favoritů soutěže nedaří?
„Inkasujeme moc branek. Je to pro nás zarážející. Naše myšlenka ze začátku sezony byla hrát zodpovědně do obrany. To se nám zatím nedaří. Proto jsme tam, kde jsme. Ale cením si, že mužstvo bojuje do poslední minuty a snaží se zvrátit výsledek na svou stranu.“
Čekali jste víc i od brankářů Hufa s Kantorem?
„Určitě jsme čekali víc. Kluky ale pořád beru za jednu z nejlepších brankářských dvojic v soutěži. Myslím, že nám to vrátí a začnou se dostávat na čísla, kde chtějí být i oni. Z toho pak bude profitovat celý tým.“
Chybí vám body ofenzivních lídrů?
„Nebudu nikoho jmenovat. Ale máme tu hráče pro určité role, které musí plnit, aby byl tým úspěšný. To se zatím neděje na žádné úrovni. Trenéři s hráči mluví na denní bázi, správně a k věci. Já jsem s některými taky mluvil. Je to naprosto logické. Hledáme řešení, jak se z toho co nejdříve dostat a obracet kormidlo správným směrem.“
Nepřijde vám, že oproti některým soupeřům bruslařsky nestačíte?
„Dovolím si říct, že jsme přivedli bruslivé hráče. Z osmi zápasů jsem viděl problém jenom ve dvou. Ve Vsetíně a doma s Táborem. Ve zbylých šesti jsme podle mě bruslařsky slabší nebyli. V přípravě jsme hráli s týmy ze slovenské extraligy, která je rychlá, bruslivá. A nic takového nám ta utkání nenaznačovala.“
Proč ještě nenastoupil pardubický útočník Hunter Fejes?
„Hunter má zdravotní problém (měl epileptický záchvat – pozn.aut.). Zatím ho nemůžeme nasadit ani do tréninku. Má u nás podepsané hostování do konce sezony. Byl tady, ale vrátil se zpátky do Pardubic. Až bude zdravý, bude hrát u nás. Samozřejmě si ho můžou Pardubice stáhnout.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice B
|8
|6
|1
|0
|1
|30:19
|20
|2
Vsetín
|7
|5
|2
|0
|0
|29:8
|19
|3
Litoměřice
|8
|4
|1
|1
|2
|31:21
|15
|4
Tábor
|8
|4
|1
|0
|3
|17:16
|14
|5
Kolín
|8
|3
|2
|1
|2
|23:22
|14
|6
Frýdek-M.
|8
|3
|2
|1
|2
|26:22
|14
|7
Přerov
|8
|4
|0
|0
|4
|19:22
|12
|8
Třebíč
|8
|3
|0
|3
|2
|18:21
|12
|9
Jihlava
|8
|2
|2
|1
|3
|19:23
|11
|10
Slavia
|8
|2
|1
|1
|4
|22:29
|9
|11
Sokolov
|8
|2
|0
|2
|4
|21:30
|8
|12
Zlín
|8
|2
|0
|1
|5
|22:30
|7
|13
Chomutov
|8
|2
|0
|0
|6
|19:27
|6
|14
Havířov
|7
|0
|1
|2
|4
|12:18
|4
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup