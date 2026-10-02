Zlín pod dekou. Pomohla by změna trenéra, myslí si útočník soupeře. Klub láká odchovance
Hokejový Zlín prohrál v Maxa lize šestý zápas za sebou a po porážce s Třebíčí klesl na samotné dno tabulky.
Útočník Třebíče Martin Dočekal po utkání zmínil komorní atmosféru na stadionu a naznačil, že Zlínu by pomohla změna trenéra.
Vedení Beranů se snaží oslovit bývalé odchovance a kouč Peter Oremus bojuje v nadcházejícím utkání v Havířově o svou pozici.
Trubte na poplach! Hokejový Zlín uvízl hned zkraje sezony v těžké krizi. Stejně jako před rokem. Berani prohráli posledních šest zápasů a jsou na dně tabulky Maxa ligy. „Už podle fanoušků bylo vidět, že nejsou v pohodě. Bylo jich tam fakt málo a úplně komorní atmosféra,“ popsal s údivem útočník Martin Dočekal, jenž si z Baťova města odvezl ve středu s Třebíčí všechny tři body (1:3).
Co s tím dál? Vedení se obrací na své bývalé hráče, aby v nouzi pomohli. Podle informací iSportu projevilo zájem o tři odchovance-útočníky Michala Gaga (bez angažmá), Jiřího Karafiáta (Prostějov) a Lukáše Chludila (Uherský Brod). K dohodě ale (zatím) nedošlo.
Ačkoliv je Zlín ryze hokejové město s početnou základnou fanoušků, aktuálně lidé spíš obcházejí zimák na kopci obloukem. „Pamatuju si, že když jsme sem jezdili s Kometou, bývalo vyprodáno a fanoušci domácí fakt hnali. Jakmile začali řvát, sesypali jsme se,“ vyprávěl třebíčský lídr Martin Dočekal ve speciálu Zimáku, věnovanému Maxa lize.
Ve středu přišlo na stadion 1312 diváků, podobně nízká návštěva (1650) sledovala nedávný duel s Táborem. „Bylo znát, že měl Zlín pět porážek v řadě. Na jeho klíčových hráčích a tahounech je vidět, že jsou pod nějakou dekou,“ všímal si. „Nebyl to ten Zlín, co znám. V kádru má přitom velká jména. Buď je otázka času, kdy se zvednou, anebo je něco špatně jinde,“ dodal otevřeně.
Vedení shání posily
Jeho slova míří mimo jiné na kapitána a elitního centra Petra Holíka, jenž bodoval pouze v prvním utkání s Litoměřicemi a za devět kol má bilanci 0+2. Zřejmě i proto dochází ke změně, s céčkem na dresu bude místo Holíka nově hrát jiný útočník Pavel Sedláček. Ten už byl kapitánem před Holíkem.
Netáhnou ani další očekávané opory. „Je to pro nás velmi těžká situace,“ ulevil si kouč Peter Oremus, jehož soubor s Třebíčí inkasoval dvakrát při vlastní přesilovce a jednou v oslabení. „Změna trenéra by teď Zlínu určitě pomohla,“ usoudil Dočekal. Dojde na tohle krajní řešení?
Vedení, do jehož sportovní činnosti má co mluvit i bývalý extraligový trenér Zdeněk Venera, usilovně shání posily. Dokonce oslovilo útočníka Michala Gaga, kterému před sezonou nenabídlo kontrakt. Nyní by se mu odchovanec jako volný hráč hodil, ovšem s tím, že si nejprve musí smluvní peníze vybojovat.
Osmadvacetiletý Gago v týmu odehrál předchozí čtyři ročníky. V tom posledním nastoupil sedmatřicetkrát a udělal 13 bodů (7+6). Jeho návrat údajně není jistý. Zkušený útočník totiž žádá pevný smluvní vztah, zatímco druhá strana chce, aby si ho teprve na ledě vybojoval. Takže patová situace.
Dalšími oslovenými centry jsou Jiří Karafiát (28), jenž hraje druhou ligu za Jestřáby Prostějov, a Lukáš Chludil (23) z Uherského Brodu. Všichni už ve Zlíně donedávna působili a pro tento ročník se s nimi nepočítalo.
Nevyšlo angažování pardubického útočníka Huntera Fejese, jenž má dlouhodobý zdravotní problém. S mužstvem už byl na tréninku, ale musel se záhy vrátit na východ Čech, kde se léčí.
Trenér vždycky první na ráně
Před pár dny se sportovní manažer Jaroslav Balaštík vyjádřil, že se pozice trenéra neřeší. Jestli to platí i po středeční prohře s Třebíčí, není jasné. Podle všeho povede Oremus tým v sobotu v Havířově. Poslední šance?
Když před koncem minulé sezony přicházel Balaštík do funkce, měl v hlavě angažování Antonína Stavjani, zdejšího rodáka. Ovšem nakonec ve Zlíně zůstal Slovák Oremus (56), který přivedl Berany do finále play off. Novou smlouvu si jednoznačně zasloužil. Za pár měsíců je ovšem ve vzduchu jeho odvolání. Tak to ve sportu chodí. Klub si nemůže dovolit hrát v Maxa lize podřadnou roli. Ztrácí diváky, peníze, renomé. „Trenér je vždycky první na ráně, vždycky to odskáče,“ poukázal Dočekal.
Pokud si Oremus práci udrží, musí mužstvo rychle nakopnout podobně, jako se mu to povedlo po Novém roce. „Je těžké po šesti porážkách dominovat, budou to mít hodně těžké. Je to trápení, už poněkolikáté na začátku sezony,“ připomněl nemilou tradici kouč Miloš Říha mladší, jenž také ve Zlíně trénoval. Zažil úspěch i nedobrovolný odchod. „Ale určitě to byl lepší zápas než s Táborem. Proti Třebíči to bylo vyrovnané, rozhodly speciální týmy. Zlín by pořád měl být jeden z favoritů Maxa ligy. Má velké ambice, velký rozpočet. Každopádně ho čeká hodně práce a hrozně těžký zápas v Havířově. Už v říjnu hrajete o šest bodů. Když se dole namočíte, ne vždycky se musí podařit se z toho zvednout,“ zdůraznil, že se jarní finálový příběh nemusí opakovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|8
|6
|2
|0
|0
|34:8
|22
|2
Pardubice B
|9
|6
|2
|0
|1
|32:20
|22
|3
Litoměřice
|9
|5
|1
|1
|2
|35:23
|18
|4
Tábor
|9
|5
|1
|0
|3
|19:16
|17
|5
Kolín
|9
|3
|3
|1
|2
|26:24
|16
|6
Třebíč
|9
|4
|0
|3
|2
|21:22
|15
|7
Frýdek-M.
|9
|3
|2
|1
|3
|28:26
|14
|8
Jihlava
|9
|2
|2
|2
|3
|20:25
|12
|9
Přerov
|9
|4
|0
|0
|5
|19:27
|12
|10
Slavia
|9
|2
|1
|1
|5
|23:33
|9
|11
Sokolov
|9
|2
|0
|2
|5
|21:32
|8
|12
Havířov
|8
|1
|1
|2
|4
|16:19
|7
|13
Chomutov
|9
|2
|0
|1
|6
|21:30
|7
|14
Zlín
|9
|2
|0
|1
|6
|23:33
|7
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup