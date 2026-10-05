Fantom Dočekal: V Třebíči to miluju, do Vítkovic vozím pohodu. Co říká na novou halu?
Nejvýraznější postava Maxa ligy posledních sezon? Volba je jasná, nezpochybnitelná. Útočník Martin Dočekal (35) se stal alfa samcem soutěže. Točí se kolem něj hra Třebíče i kanadské bodování. Dvakrát ho vyhrál, dvakrát byl druhý. V tomto ročníku už je „Dodo“ zase nahoře, za 10 zápasů pobral 10 bodů (6+4). Jde mu to i v nové hale, v sobotu tam pomohl gólem k pokoření béčka Pardubic 4:1. A možná ho brzy opět uvidíme v extralize. „Jsem rád za každou příležitost. Do Vítkovic vždycky přivezu dobrou náladu,“ říká zkušený centr v rozhovoru pro web iSport a podcast Zimák.
Třebíč před sezonou hodně posílila, dorazili Bartejs, Rob či Nahodil. Mění se tím nějak vaše role?
„Přišla velká jména. Podle nich jsme určitě posílili a hlavně se vrátili odchovanci, Třebíčáci. Na tom to dneska máme postavené. Furt to nemůžeme tahat my jako první lajna. Doufám, že se klukům začne dařit a budou bodovat. Přeju si, ať se chytnou i další útoky. V Třebíči to miluju, jsem tu doma. Museli byste zažít tu atmosféru v kabině. Sedí mi to tam.“
Starý zimák mi chybí, ale...
Milujete i novou halu?
„Kouzlo té staré se ztratilo, ale miluju i tu novou. Už to chtělo velkou změnu. Starý zimák mi chybí, ale zase nám udělali parádní zázemí. Teď už je na nás, abychom dělali výsledky. Všechno je nové, nemůžeme si na nic stěžovat. Kapacitně je hala malá, lidé si na to stěžovali. Ale pro Třebíč je naprosto dostačující. Kolikrát ji diváci zaplní? Tak na Jihlavu.“
Co jste jako hráč nejvíc uvítal?
„Po dvou letech v Moravských Budějovicích všechno. (úsměv) Hlavně už máme regeneraci, ta nám chyběla úplně. Teď máme pro naše těla krásný komfort. Na Jihlavu bylo vyprodáno, nový zimák určitě lidi přitáhl. Jinak jich chodí plus minus stejně, pravidelně kolem patnácti set. Musím se tam trošku zorientovat, zatím vůbec nevím, kdo kde sedí. Takže nemůžu říct, jestli chodí i noví fanoušci.“ (úsměv)
Právě podle kapacity je zřejmé, že město o extralize ani do budoucna nepřemýšlí. Nevadí to hráčům?
„Myslím, že ne. I kdyby se postoupilo, podle mě by se účast v extralize prodala. Není sranda sehnat sponzory. My máme nejblíže Dukovany, ČEZ. Chceme hrát nahoře v první lize, v klidu a připravit si dobrou pozici pro play off. Jak vždycky říkával Martin Erat: Sezona začíná až v únoru.“
Trash talk s Köhlerem
V Maxa lize jste už dlouho dominantní. V extralize jste přitom míval místo ve třetí, čtvrté lajně, hrál jste spíš bránícího útočníka. Bylo to dané kvalitou soutěže a kádru?
„Určitě je to kvalitou. V extralize jsem byl v brzkém věku, můj úkol byl trošku jiný. Do role, kterou mám v Třebíči, jsem dorostl. V Kometě jsme to měli postavené na tom, že jsme hru rozbíjeli, hráli jsme na první lajny soupeře a dělali zle. Chodili jsme na ty lepší hráče, abychom jim to znepříjemnili. Bylo to stejné, jako když hrál nedávno na nás ve Zlíně Béďa Köhler s dalšími nepříjemnými spoluhráči. Chtěli, abychom nemohli hrát. Béďa hraje na mě vždycky.“
On má i slušný „trash talk“, že?
„Byli jsme spolu v kabině, známe se. Takže jsou to spíše srandy. Ale jo, umí vlézt pod kůži. Hlavně rozhodčím.“ (smích)
Jaká je vůbec podzimní Maxa liga?
„Když jsme hráli proti Litoměřicím a Vsetínu, ti jsou bruslařsky o dva levely jinde než třeba Zlín. Byl to kolotoč, to bylo strašný.“ (úsměv)
Smlouva ve Vítkovicích
Často vás vídám v Brně na extraligových zápasech Komety? Co vás tam táhne?
„Extraliga. Taky bydlím blízko, u Velké Bíteše. Šestiletý syn taky hraje hokej. Když máme volné odpoledne, jedeme se podívat. Ještě tam mám spoustu kamarádů. Někdy napíšou i kluci, co mají pronajaté skyboxy. Rád toho využiju. Když nebudeme zrovna hrát, určitě bych chtěl jet v lednu na první zápas v nové aréně proti Spartě.“
V minulém ročníku jste měl vyřízené střídavé starty do Vítkovic. Platí to nadále?
„Ano, nedávno jsme to podepisovali. Jsem rád za každou příležitost. Doufám, že se ještě do extraligy podívám. Za trenéra Varadi jsem hrál první, druhou lajnu. Kluci byli rádi, když mě viděli. Vždycky jsem tam přinesl dobrou pohodu z Třebíče.“
Hned na startu je soutěž hodně nahuštěná. Nemáte už zkraje října hokeje dost?
„Já jsem nadšený. Vítám to. Tři zápasy týdně bych bral pořád. Zakázal bych tréninky a jenom hrál. (úsměv) Většinou se rozjíždím až v říjnu, v listopadu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|10
|7
|2
|1
|0
|42:14
|26
|2
Pardubice B
|10
|6
|2
|0
|2
|33:24
|22
|3
Tábor
|10
|6
|1
|0
|3
|27:19
|20
|4
Kolín
|10
|4
|3
|1
|2
|29:26
|19
|5
Litoměřice
|10
|5
|1
|1
|3
|37:26
|18
|6
Třebíč
|10
|5
|0
|3
|2
|25:23
|18
|7
Jihlava
|10
|3
|2
|2
|3
|23:27
|15
|8
Frýdek-M.
|10
|3
|2
|1
|4
|30:31
|14
|9
Havířov
|10
|2
|2
|2
|4
|24:24
|12
|10
Přerov
|10
|4
|0
|0
|6
|22:35
|12
|11
Chomutov
|10
|3
|0
|1
|6
|25:33
|10
|12
Slavia
|10
|2
|1
|1
|6
|25:36
|9
|13
Sokolov
|10
|2
|0
|2
|6
|24:36
|8
|14
Zlín
|10
|2
|0
|1
|7
|25:37
|7
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup