Zlín prohrál poosmé v řadě! S Kolínem za 11 korun, kouč čeká na posily
Kdy tohle skončí? Trápení hokejového Zlína v Maxa lize pokračuje, už šíleně dlouho. Duel s Kolínem přinesl osmou prohru v řadě, tentokrát 2:3 v prodloužení. Berani jako jeden z favoritů soutěže dřepí na posledním místě tabulky. „Rozhodla velká nedisciplinovanost našeho hráče. On ví, že udělal chybu, vyčítat mu to nebudu,“ narážel trenér Peter Oremus na osudový faul Radka Čípa v nastaveném čase. „Zaplaťpánbůh za jeden bod,“ oddechl si obránce Petr Šenkeřík.
Co udělat, aby se na tribuny po sedmi porážkách v řadě vrátili fanoušci? Nabídnout jim slevu. Ve Zlíně se šlo na Kolín za 11 korun, na což lidé slyšeli. Kulisa už nebyla tak nedůstojná jako v předchozích domácích partiích. Nastal závan „normálnosti“. Hráči se před více než třemi tisícovkami diváků snažili, soupeře přehrávali. Jenže po šťastné trefě Pavla Šimka, jemuž puk narazil do ruky a odtud putoval za Hufova záda, zase prohrávali. „Je to každý zápas plus minus stejné. Vždycky nám tam někdo vyplave. Furt to tlačíme do kopce. Můžeme si za to sami. Nemám rád slova štěstí a smůla. Osm utkání neprohrajete smůlou. Musíte tomu jít naproti,“ zmínil zkušený zadák Šenkeřík.
Když netáhnou starší hráči, vzal za to mladý Martin Vaculík. Dvacetiletý útočník ze vzduchu obratně tečoval Talafovo nahození a vyrovnal. Pak měli Berani tři přesilovky a všemi pohrdli. „Ani nepamatuji, kdy jsme v nich dali gól,“ ulevil si trenér Oremus. „Jiné hráče ale na přesilovku nemám. Budou tam chodit pořád ti samí,“ informoval. „Teď jsme je paradoxně hráli dobře,“ mínil Šenkeřík. Trest přišel z hole Štěpána Pokorného po hrubce zlínské obrany. Zoufalý závěrečný nápor vynesl Beranům spásnou trefu Lukáše Válka, ve špatné době nejlepšího hráče týmu. Předtím napálil kolínský Ouřada z brejku tyč.
Trenér mluvil o posilách
Na víc než na bod nicméně Oremusův výběr nedosáhl. Po Čípově trestu v prodloužení na 2+2 minuty za vysokou hůl udeřil prudkou ránou kapitán hostů Petr Kohlmann. „Radek se snaží, doufám, že ten úlet se mu stal naposledy,“ přál si trenér. „Teď jsme v situaci, kdy nás to položilo a dostali jsme gól,“ povzdechl si Šenkeřík. „Nikdo Radkovi nemusí říkat, že to byla blbost. Jsme dospělí lidé, nemusíme po sobě řvát. V kabině se nám omlouval, ale u každého gólu někdo udělá chybu.“
Domácí dohrávali po Říčkově zranění na tři útoky. V sestavě chyběli Paukku, Veber, Štibingr či Sadovikov. „V tom počtu hráčů udělali hráči kus dobré práce. Po těch prohrách to pro ně bylo hodně náročné,“ bránil kouč svůj soubor. „Snahu chlapcům nemůžu upřít,“ dodal.
Při hodnocení neúspěchů bývá slovenský trenér až nečekaně mírný, hledá na výkonech spíš pozitiva. Proč? „Ubližovat a nadávat dokáže každý. Z té situace se musíme dostat. Jednoznačně čekám na doplnění kádru. Už delší dobu. Nic jiného nám nezbývá,“ zdůraznil. Série proher logicky působí na psychiku, sebevědomí padá dolů. „Máme šikovné, zkušené hráče, ale chybí nám klid na hokejkách. Někdy zbytečně puk odhazujeme, děláme špatná rozhodnutí. Teď určitě nemůžeme zkoušet při hře nějakou nadstavbu,“ poznamenal pětatřicetiletý Šenkeřík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|10
|7
|2
|1
|0
|42:14
|26
|2
Pardubice B
|11
|6
|2
|0
|3
|36:30
|22
|3
Litoměřice
|11
|6
|1
|1
|3
|43:29
|21
|4
Kolín
|11
|4
|4
|1
|2
|32:28
|21
|5
Tábor
|10
|6
|1
|0
|3
|27:19
|20
|6
Třebíč
|11
|5
|1
|3
|2
|29:26
|20
|7
Frýdek-M.
|11
|4
|2
|1
|4
|35:33
|17
|8
Jihlava
|10
|3
|2
|2
|3
|23:27
|15
|9
Havířov
|11
|2
|2
|3
|4
|27:28
|13
|10
Přerov
|11
|4
|0
|0
|7
|24:40
|12
|11
Chomutov
|10
|3
|0
|1
|6
|25:33
|10
|12
Sokolov
|11
|2
|1
|2
|6
|28:39
|10
|13
Slavia
|11
|2
|1
|2
|6
|28:40
|10
|14
Zlín
|11
|2
|0
|2
|7
|27:40
|8
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup