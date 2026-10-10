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Zlín ukončil těžkou sérii osmi porážek. Havířov zaskočil béčko Pardubic

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Zimák o Maxa lize s koučem lídra: Rozjetí Kozli, co s Oremusem či kuriozity v Havířově • Zdroj: isport.tv
Hokejisté Zlína znovu prohráli
Hokejový Zlín se v úvodu sezony Maxa ligy trápí, táhne sérii pěti porážek v řadě
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ČTK, iSport.cz
Maxa liga
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Hokejisté vedoucího Vsetína se v 11. kole první ligy vrátili na vítěznou vlnu a po domácím vítězství 4:3 nad Chomutovem vedou tabulku nadále se čtyřbodovým náskokem a jedním zápasem k dobru před Táborem. Jihočeši porazili doma 4:1 Frýdek-Místek, na třetí místo se posunula Třebíč po výhře 3:2 v Sokolově.

Vsetín zareagoval na první porážku v sezoně, kterou mu před týdnem připravil Havířov. Na desátém vítězství v sezoně se gólem a asistencí podílel Pavel Klhůfek, který se dotáhl na lídra produktivity soutěže a spoluhráče Tomáše Šmerhu, který rovněž jednou skóroval. Oba mají na kontě 15 bodů.

Na táborském vítězství se podílel gólem Pavel Novák, jenž se s osmi trefami vyrovnal v čele pořadí střelců Šmerhovi a litoměřickému Petru Tonovi. Třebíč si připsala pátou výhru za sebou i díky dvěma brankám Luboše Roba.

Ode dna tabulky se odrazil Zlín, který ukončil sérii osmi porážek výhrou v prodloužení 2:1 v Litoměřicích. Obě branky Beranů vstřelil Radek Číp. Stadion nenavázal na středeční obrat ve třetí třetině proti Pardubicím B a v tabulce je čtvrtý.

Na poslední místo klesla pražská Slavia, jež prohrála 1:2 v Přerově. Vítěz základní části minulé sezony utrpěl pátou porážku v řadě a při bodové shodě se Sokolovem a Zlínem má nejhorší skóre.

Stejným výsledkem vyhrála i Jihlava v Kolíně, rozhodl o tom v závěru druhé třetiny gólem v oslabení slovenský útočník Marcel Štefančík. Úřadující mistr soutěže bodoval v šestém utkání za sebou a posunul se na sedmé místo s tříbodovou ztrátou za svého soupeře, který vyšel naprázdno po čtyřech výhrách.

Maxa Liga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín11821046:1729
2Tábor12720334:2225
3Třebíč12613232:2823
4Litoměřice12612344:3122
5Pardubice B12620438:3422
6Kolín12441333:3021
7Jihlava11422325:2818
8Frýdek-M.12421536:3717
9Havířov12323431:3016
10Přerov12500726:4115
11Chomutov12302730:4011
12Sokolov12212730:4210
13Zlín12212729:4110
14Slavia12212729:4210
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