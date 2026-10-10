Zlín ukončil těžkou sérii osmi porážek. Havířov zaskočil béčko Pardubic
Hokejisté vedoucího Vsetína se v 11. kole první ligy vrátili na vítěznou vlnu a po domácím vítězství 4:3 nad Chomutovem vedou tabulku nadále se čtyřbodovým náskokem a jedním zápasem k dobru před Táborem. Jihočeši porazili doma 4:1 Frýdek-Místek, na třetí místo se posunula Třebíč po výhře 3:2 v Sokolově.
Vsetín zareagoval na první porážku v sezoně, kterou mu před týdnem připravil Havířov. Na desátém vítězství v sezoně se gólem a asistencí podílel Pavel Klhůfek, který se dotáhl na lídra produktivity soutěže a spoluhráče Tomáše Šmerhu, který rovněž jednou skóroval. Oba mají na kontě 15 bodů.
Na táborském vítězství se podílel gólem Pavel Novák, jenž se s osmi trefami vyrovnal v čele pořadí střelců Šmerhovi a litoměřickému Petru Tonovi. Třebíč si připsala pátou výhru za sebou i díky dvěma brankám Luboše Roba.
Ode dna tabulky se odrazil Zlín, který ukončil sérii osmi porážek výhrou v prodloužení 2:1 v Litoměřicích. Obě branky Beranů vstřelil Radek Číp. Stadion nenavázal na středeční obrat ve třetí třetině proti Pardubicím B a v tabulce je čtvrtý.
Na poslední místo klesla pražská Slavia, jež prohrála 1:2 v Přerově. Vítěz základní části minulé sezony utrpěl pátou porážku v řadě a při bodové shodě se Sokolovem a Zlínem má nejhorší skóre.
Stejným výsledkem vyhrála i Jihlava v Kolíně, rozhodl o tom v závěru druhé třetiny gólem v oslabení slovenský útočník Marcel Štefančík. Úřadující mistr soutěže bodoval v šestém utkání za sebou a posunul se na sedmé místo s tříbodovou ztrátou za svého soupeře, který vyšel naprázdno po čtyřech výhrách.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|11
|8
|2
|1
|0
|46:17
|29
|2
Tábor
|12
|7
|2
|0
|3
|34:22
|25
|3
Třebíč
|12
|6
|1
|3
|2
|32:28
|23
|4
Litoměřice
|12
|6
|1
|2
|3
|44:31
|22
|5
Pardubice B
|12
|6
|2
|0
|4
|38:34
|22
|6
Kolín
|12
|4
|4
|1
|3
|33:30
|21
|7
Jihlava
|11
|4
|2
|2
|3
|25:28
|18
|8
Frýdek-M.
|12
|4
|2
|1
|5
|36:37
|17
|9
Havířov
|12
|3
|2
|3
|4
|31:30
|16
|10
Přerov
|12
|5
|0
|0
|7
|26:41
|15
|11
Chomutov
|12
|3
|0
|2
|7
|30:40
|11
|12
Sokolov
|12
|2
|1
|2
|7
|30:42
|10
|13
Zlín
|12
|2
|1
|2
|7
|29:41
|10
|14
Slavia
|12
|2
|1
|2
|7
|29:42
|10
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup