Zlín se škrábe ze dna. Huf vychytal nulu. Řešil se trejd exkapitána Holíka. A kam?
Druhá výhra v řadě. Ale hra Zlína jeho příznivce pořád moc nebaví. Skolení Sokolova 2:0 gólem v přesilovce pět na tři a při power play soupeře nemůžou zakrýt problémy, do kterých se jeden z favoritů Maxa ligy hned zkraje sezony dostal. Podle informací iSportu se v předchozích dnech dokonce jednalo o trejdu centra Petra Holíka, donedávna kapitána týmu a jeho hlavní tváře. Nakonec zůstal. „Vůbec se neřešilo, že odejde. Má smlouvu, bude tu do konce sezony,“ tvrdil kouč Peter Oremus.
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Berani se výsledkově asi dostali z nejhoršího. V sobotu urvali dva body na ledě Litoměřic, ve středu tři s podobně namočeným Sokolovem. Nadřeli se, rozhodli až ve třetí třetině. Spasila je dvojnásobná početní výhoda, v níž se trefil k tyči kanadský bek Jacob Guévin. Vzadu udržel nulu brankář Daniel Huf. „Zlomili jsme to,“ oddechl si trenér Peter Oremus, jenž to měl rovněž nahnuté.
Nyní může pracovat víc v klidu. Zlín se vykopl ze dna tabulky, ale výkony jsou stále daleko od ideálu. Rovněž se Sokolovem to bylo trápení, hlavně v první polovině utkání. „Po první třetině si chlapci uvědomili, že takto k tomu nemůžou přistoupit. Na mítinku můžu další den hodnotit jenom pozitivně,“ uvedl kouč, jenž v Litoměřicích nepostavil obránce Šenkeříka a útočníka Holíka. To byl šok. „Jsou hráči tohoto týmu, ale jednoznačně od nich čekám víc,“ nezapíral Oremus.
Zlín chtěl Martina Nováka z Přerova
Oba třicátníci musí zabrat. Zákulisím se před pár dny neslo, že by mohli být vyměněni jinam. Berani prý chtěli získat z Přerova útočníka Martina Nováka, ale se směnou za Holíka vedení Zubrů nesouhlasilo. „Musíme se zlepšit v hodně věcech. Je proti nám strašně moc šancí. Je nutné pobavit se s vedením, jakým způsobem vstoupíme do mužstva, protože je to opravdu potřeba,“ zopakoval slovenský trenér žádost o posílení kádru. Extraligový šampion Holík se propadl do třetí řady k posile Robertu Bačovi z Prešova, navrátilec Šenkeřík plnil roli sedmého zadáka.
V duelu se Sokolovem se Oremusovi pro změnu nevešel do sestavy ofenzivní matador Bedřich Köhler. „Bylo to moje rozhodnutí. Béďa je na to připravený, nemá s tím problém,“ sdělil. Zlín určitě neposílí pardubický útočník Hunter Fejes, který ze zdravotních důvodů ukončil kariéru.
Je jenom otázka času, kdy půjdeme nahoru
Ve středu si po dlouhé době brankář Huf zase užil děkovačku s kotlem fanoušků. K ruce měl maskota Berana. Choreografii měl v hlavě už před zápasem. „Jsem rád, že to vyšlo,“ ulevil si. „Bylo to těžké, Sokolovu musíme dát kredit. Společně s klukama jsme všechno vyřešili. Teď jsme v situaci, že nemůžeme hrát nějaký hurá hokej, ale dobře ze systému. Možná někdy nejsou pasáže pro lidi úplně koukatelné,“ připustil.
Série osmi porážek trápila také Hufa. Zároveň zůstával v klidu, neboť viděl, jak tým na tréninku pracuje. „Dřeme, každý tomu dává sto procent. Děláme všechno pro to, abychom to zlomili. Je jenom otázka času, kdy půjdeme nahoru. Ono to prostě půjde,“ nepochyboval zlínský hrdina posledních dvou partií. „Musíme na té cestě setrvat,“ zdůraznil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|12
|8
|2
|1
|1
|51:23
|29
|2
Tábor
|13
|7
|2
|1
|3
|37:26
|26
|3
Litoměřice
|13
|7
|1
|2
|3
|48:33
|25
|4
Pardubice B
|13
|7
|2
|0
|4
|44:39
|25
|5
Třebíč
|13
|6
|2
|3
|2
|35:30
|25
|6
Kolín
|13
|4
|4
|2
|3
|35:33
|22
|7
Jihlava
|12
|5
|2
|2
|3
|34:28
|21
|8
Frýdek-M.
|13
|4
|2
|2
|5
|39:41
|18
|9
Havířov
|13
|3
|2
|3
|5
|33:34
|16
|10
Přerov
|13
|5
|0
|0
|8
|26:50
|15
|11
Chomutov
|13
|3
|1
|2
|7
|34:43
|13
|12
Zlín
|13
|3
|1
|2
|7
|31:41
|13
|13
Slavia
|13
|2
|2
|2
|7
|33:45
|12
|14
Sokolov
|13
|2
|1
|2
|8
|30:44
|10
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup