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Zlín porazil Chomutov, Slavia se dál trápí. Litoměřice přikovaly Sokolov na dno

Vsetín porazil Slavii
Vsetín porazil SlaviiZdroj: Petr Bohuslav
Zlín porazil Sokolov
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iSport.cz, ČTK
Maxa liga
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Vsetín ve 14. kole první hokejové ligy porazil pražskou Slavii 5:2 díky třem gólům v poslední třetině a dál vede tabulku s náskokem tří bodů před Táborem. Navíc má zápas k dobru. Jihočeši dnes zvítězili nad Třebíčí 2:1 a potvrdili výbornou domácí bilanci. Na svém ledě zvítězili posedmé z osmi utkání.

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Slavii se nepovedlo oplatit Vsetínu porážku 0:4 z prvního kola a v tabulce je předposlední. Nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha si díky dvěma asistencím, který přispěl k vítězství Valachů, polepšil na devět gólů a 12 přihrávek.

Poslední Sokolov prohrál 3:5 s Litoměřicemi. Do utkání nastoupil už bez trenéra Tomáše Marišky, který byl dnes odvolán. Baník vedl v zápase dočasně asistent Jiří Žurek. Litoměřice zvítězily, přestože v druhé třetině prohrávaly už 1:3, a v tabulce jsou stále třetí.

Přestřelka mezi Frýdkem-Místkem a Jihlavou dopadla lépe pro Duklu, která zvítězila 5:4 v prodloužení. Utkání rozhodl v 63. minutě svým prvním gólem v ročníku Jaroslav Brož. Jihlava navázala na středeční vysoké vítězství 9:0 nad Přerovem a po čtvrté výhře v řadě je sedmá.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín13921156:2532
2Tábor14821339:2729
3Litoměřice14812353:3628
4Pardubice B14820447:4028
5Kolín14542339:3425
6Třebíč14623336:3225
7Jihlava13532339:3223
8Frýdek-M.14423543:4619
9Havířov14323634:3816
10Zlín14412737:4516
11Přerov14500927:5315
12Chomutov14312838:4913
13Slavia14222835:5012
14Sokolov14212933:4910
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