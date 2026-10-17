Zlín porazil Chomutov, Slavia se dál trápí. Litoměřice přikovaly Sokolov na dno
Vsetín ve 14. kole první hokejové ligy porazil pražskou Slavii 5:2 díky třem gólům v poslední třetině a dál vede tabulku s náskokem tří bodů před Táborem. Navíc má zápas k dobru. Jihočeši dnes zvítězili nad Třebíčí 2:1 a potvrdili výbornou domácí bilanci. Na svém ledě zvítězili posedmé z osmi utkání.
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Slavii se nepovedlo oplatit Vsetínu porážku 0:4 z prvního kola a v tabulce je předposlední. Nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha si díky dvěma asistencím, který přispěl k vítězství Valachů, polepšil na devět gólů a 12 přihrávek.
Poslední Sokolov prohrál 3:5 s Litoměřicemi. Do utkání nastoupil už bez trenéra Tomáše Marišky, který byl dnes odvolán. Baník vedl v zápase dočasně asistent Jiří Žurek. Litoměřice zvítězily, přestože v druhé třetině prohrávaly už 1:3, a v tabulce jsou stále třetí.
Přestřelka mezi Frýdkem-Místkem a Jihlavou dopadla lépe pro Duklu, která zvítězila 5:4 v prodloužení. Utkání rozhodl v 63. minutě svým prvním gólem v ročníku Jaroslav Brož. Jihlava navázala na středeční vysoké vítězství 9:0 nad Přerovem a po čtvrté výhře v řadě je sedmá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|13
|9
|2
|1
|1
|56:25
|32
|2
Tábor
|14
|8
|2
|1
|3
|39:27
|29
|3
Litoměřice
|14
|8
|1
|2
|3
|53:36
|28
|4
Pardubice B
|14
|8
|2
|0
|4
|47:40
|28
|5
Kolín
|14
|5
|4
|2
|3
|39:34
|25
|6
Třebíč
|14
|6
|2
|3
|3
|36:32
|25
|7
Jihlava
|13
|5
|3
|2
|3
|39:32
|23
|8
Frýdek-M.
|14
|4
|2
|3
|5
|43:46
|19
|9
Havířov
|14
|3
|2
|3
|6
|34:38
|16
|10
Zlín
|14
|4
|1
|2
|7
|37:45
|16
|11
Přerov
|14
|5
|0
|0
|9
|27:53
|15
|12
Chomutov
|14
|3
|1
|2
|8
|38:49
|13
|13
Slavia
|14
|2
|2
|2
|8
|35:50
|12
|14
Sokolov
|14
|2
|1
|2
|9
|33:49
|10
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup