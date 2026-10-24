Jágr z Vysočiny: Doma jíme kvalitní potraviny, říká Čachotský. Smlouva? Za tři minuty
Ve čtyřiačtyřiceti letech má skluz jako Otakar Janecký v dobách své největší slávy. „Nesmrtelný“ Tomáš Čachotský (44) táhne Jihlavu ze spodních pater tabulky Maxa ligy tam, kde ji chce vidět. Kapitán boduje, poctivě pomáhá obraně a na konec kariéry nemyslí. Nemá důvod. „S Ujčou (trenérem Viktorem Ujčíkem) jsem domluvený, že kdybych náhodou ztratil soudnost, zastavíme to,“ říká „Jágr z Vysočiny“ v nejnovějším díle podcastu Zimák.
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Každý v hokejovém prostředí obdivuje vaše ladné bruslení. Někdo říká, že ho máte „zadarmo“. Je to tak?
(úsměv) „Zadarmo to teda nemám…Každý den se na tom snažím pracovat. Ať už v posilovně anebo přímo na ledě. Je to o tom, jestli chcete nebo ne. V této fázi kariéry je to pro mě hodně těžké. Pak stejně potkáte hráče, kteří ani moc trénovat nepotřebují a mají obrovskou dynamiku. Jsou tak rychlí, že se tomu člověk nemůže ani přiblížit.“
Těší vás srovnání s Otou Janeckým, legendárním centrem z Pardubic?
„Co jsem slyšel, Ota Janecký měl brutálně silné nohy. Stačil mu ladný pohyb, protože měl sílu v odrazu. Proto mu to tak jelo. Já nejsem úplně silový typ, takové nohy nemám. Jsou kluci, kteří jenom projdou kolem posilovny, nadechnou se a nemusí ani cvičit. Naroste jim to samo. K takovým se neřadím.“
Hlídáte se hodně, abyste mohl hrát na takové úrovni i po čtyřicítce?
„Hlídám se celou kariéru. Mám i dobrou genetiku. Myslím, že i kdybych snědl cokoliv, nepřibral bych. (úsměv) Ale stejně se snažíme