Vsetín prohrál v Třebíči, poslední Chomutov mění trenéry. Série Jihlavy skončila
Lídr první hokejové ligy Vsetín prohrál 2:3 po samostatných nájezdech v Třebíči. Rezerva Pardubic zvítězila 5:3 na ledě Sokolova a snížila na druhém místě na dva body náskok Valachů, kteří ale mají zápas k dobru. Poslední Chomutov po dvanácté porážce ze 16 zápasů odvolal trenéry v čele s Richardem Lobem.
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Vsetín v Třebíči dvakrát vedl po trefách Štěpána Matějčka, ale Třebíč dokázala vždy zareagovat. Do prodloužení Horácká Slavia poslala zápas díky trefě Luboše Roba, jenž do Třebíče přišel v létě právě ze Vsetína. Jediným úspěšným exekutorem nájezdu byl Aleš Poledna. Vsetín prohrál potřetí v sezoně.
Jihlavská Dukla na šesté vítězství v řadě nedosáhla, přestřelku s Táborem ztratila 5:6. Obrat Jihočechů ve třetí třetině dovršil necelou minutu před koncem Jakub Valský. Jihočeši zůstali v tabulce na třetí pozici.
20 obdržených branek za 3 zápasy
Slavia deklasovala na domácím ledě Chomutov 6:1. K prvnímu tříbodovému vítězství po více než měsíci Pražanům pomohla především druhá polovina druhé třetiny, v níž se prosadili čtyřikrát.
Piráti v posledních třech zápasech obdrželi dohromady 20 branek, klesli na dno jsou bez trenérů. Vedení odvolalo Loba, Jakuba Grofa i Viktora Hübla. Dočasně je nahradili podle klubového webu Petr Jíra a Jan Hranáč.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|15
|10
|2
|2
|1
|61:28
|36
|2
Pardubice B
|16
|10
|2
|0
|4
|54:43
|34
|3
Tábor
|16
|9
|2
|1
|4
|45:34
|32
|4
Třebíč
|16
|7
|3
|3
|3
|44:38
|30
|5
Litoměřice
|15
|8
|1
|2
|4
|53:39
|28
|6
Kolín
|15
|6
|4
|2
|3
|42:35
|28
|7
Jihlava
|15
|6
|3
|2
|4
|52:43
|26
|8
Frýdek-M.
|15
|4
|2
|3
|6
|44:49
|19
|9
Havířov
|16
|3
|2
|4
|7
|37:45
|17
|10
Slavia
|16
|3
|3
|2
|8
|43:52
|17
|11
Zlín
|15
|4
|1
|3
|7
|38:47
|17
|12
Přerov
|16
|5
|1
|0
|10
|34:60
|17
|13
Sokolov
|16
|3
|1
|2
|10
|40:55
|13
|14
Chomutov
|16
|3
|1
|2
|10
|44:63
|13
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup