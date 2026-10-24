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Vsetín prohrál v Třebíči, poslední Chomutov mění trenéry. Série Jihlavy skončila

Vsetín padl v Třebíči
Vsetín padl v TřebíčiZdroj: VHK Robe Vsetín
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
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Lídr první hokejové ligy Vsetín prohrál 2:3 po samostatných nájezdech v Třebíči. Rezerva Pardubic zvítězila 5:3 na ledě Sokolova a snížila na druhém místě na dva body náskok Valachů, kteří ale mají zápas k dobru. Poslední Chomutov po dvanácté porážce ze 16 zápasů odvolal trenéry v čele s Richardem Lobem.

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Vsetín v Třebíči dvakrát vedl po trefách Štěpána Matějčka, ale Třebíč dokázala vždy zareagovat. Do prodloužení Horácká Slavia poslala zápas díky trefě Luboše Roba, jenž do Třebíče přišel v létě právě ze Vsetína. Jediným úspěšným exekutorem nájezdu byl Aleš Poledna. Vsetín prohrál potřetí v sezoně.

Jihlavská Dukla na šesté vítězství v řadě nedosáhla, přestřelku s Táborem ztratila 5:6. Obrat Jihočechů ve třetí třetině dovršil necelou minutu před koncem Jakub Valský. Jihočeši zůstali v tabulce na třetí pozici.

20 obdržených branek za 3 zápasy

Slavia deklasovala na domácím ledě Chomutov 6:1. K prvnímu tříbodovému vítězství po více než měsíci Pražanům pomohla především druhá polovina druhé třetiny, v níž se prosadili čtyřikrát.

Piráti v posledních třech zápasech obdrželi dohromady 20 branek, klesli na dno jsou bez trenérů. Vedení odvolalo Loba, Jakuba Grofa i Viktora Hübla. Dočasně je nahradili podle klubového webu Petr Jíra a Jan Hranáč.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín151022161:2836
2Pardubice B161020454:4334
3Tábor16921445:3432
4Třebíč16733344:3830
5Litoměřice15812453:3928
6Kolín15642342:3528
7Jihlava15632452:4326
8Frýdek-M.15423644:4919
9Havířov16324737:4517
10Slavia16332843:5217
11Zlín15413738:4717
12Přerov165101034:6017
13Sokolov163121040:5513
14Chomutov163121044:6313
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