Vsetínská „Blue Line“. Góly, body, výhry, nejlepší útok ligy. Šmerha to ale měl nahnuté
Útočné trio Vsetína Tomáš Šmerha, Pavel Klhůfek a Petr Straka ovládá kanadské bodování Maxa ligy a dovedlo klub do čela Maxa Ligy.
Trenér Luboš Jenáček přiznal, že nejproduktivnější formace vznikla spíše z nouze a Šmerha musel před sezonou výrazně změnit svůj přístup.
Expert přirovnal vsetínskou dominanci k legendární kladenské řadě a soupeři nyní marně hledají recept na zastavení lídra.
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Dohromady posbírali 69 bodů. V kanadském bodování Maxa ligy nemá trio ze Vsetína konkurenci. Petr Straka (34) je navíc nejlepším střelcem soutěže, Pavel Klhůfek (34) nahrávačem a Tomáš Šmerha (28) vypálil na bránu nejvíc ran ze všech. „Momentálně je to asi nejlepší formace v lize,“ domnívá se zkušený trenér Miloš Říha, pravidelný expert podcastu Zimák.
„Takhle společně nahoře byla naposledy asi kladenská Blue Line s Paterou, Procházkou a Vejvodou. A to už je nějaký čas,“ zabrousil v paměti do „devadesátek“ k řádění kladenského útoku.
|BODOVÁNÍ MAXA LIGY
|#
|HRÁČ
|TÝM
|Z
|BODY (G+A)
|1.
|Tomáš Šmerha
|Vsetín
|16
25(9+16)
|2.
|Petr Straka
|Vsetín
|16
22(12+10)
|3.
|Pavel Klhůfek
|Vsetín
|14
22(5+17)
|4.
|Cole Coskey
|Chomutov
|17
18(9+9)
|5.
|Martin Hanzl
|Chomutov
|17
18(5+13)
Za poslední sezony opravdu nenajdete v extralize či Maxa lize bodově podobně dominantní trojici z jednoho klubu. Razantní rozjezd Vsetína, který vládne soutěži, vystřelil nahoru i individuality. Góly a nahrávky sbírají Tomáš Šmerha , Pavel Klhůfek i Petr Straka ve velkém. Při hře pět na pět válí spolu, v přesilovce jsou rozdělení do dvou komand.
Šmerha to měl nahnuté
„Jde jim to, vyhoví si,“ těší trenéra Luboše Jenáčka. Překvapuje hlavně první jmenovaný, jenž neměl v létě vůbec jistotu, že ho klub dál podepíše.
O Šmerhovi, který má renomé šikuly i provokatéra, se na Lapači pochybovalo. Klidně mohl odnést rekonstrukci kádru, která poslala pryč Víta Jonáka, Matěje Stříteského, Robina Staňka či Luboše Roba.
„Měl za sebou sezonu, kdy byl často zraněný a nemocný, hrával nedoléčený. Jeho výkony nebyly tak dobré, protože známe jeho potenciál. Věřím, že už některé věci chápe, snažíme se mu je s asistenty vysvětlovat,“ uvedl Jenáček k bývalému extraligovému hráči Sparty nebo Mladé Boleslavi. „Chtěli, abych zlepšil přístup,“ potvrdil Šmerha.
Rozdílový hráč, ale...
Klíčovou podmínkou prodloužení spolupráce bylo jeho zapojení do společné přípravy s týmem. Rok předtím měl šikovný útočník možnost individuálních tréninků. Nyní se chtěl Vsetín pojistit a mít útočníka celé léto pod dohledem. „Když je ten kluk v topu a v kondici, je rozdílovým hráčem,“ poznamenal Jenáček. Ještě jeden problém bylo potřeba vyřešit.
Zatímco osmadvacetiletý Šmerha žádal dvouletý kontrakt, vedení mu nabídlo roční s opcí. Hráč nakonec ustoupil. A svou hrou od prvního kola si jednoznačně říká o realizaci druhé poloviny smlouvy. „Výborně trénoval, ale pak si Tomík bohužel při fotbale v Horní Lidči zvrtnul kotník a nějakou dobu byl mimo,“ zmínil trenér lídra tabulky.
V té době měl odchovanec Slavie odcestovat na mistrovství světa v hokejbalu, ale klub ho neuvolnil. Kotník ještě neměl úplně doléčený.
„Nemohli jsme si jít do rizika, že si tam zranění obnoví a nebude moct trénovat v srpnu, což je v létě zásadní měsíc,“ nastínil Jenáček s tím, že rozhodnutí VHK útočník těžce nesl. „Nelíbilo se mu to, byl z toho nešťastný. On je hravý. Mnohem radši hraje, než trénuje. Ale i zpětně si myslím, že to byl dobrý krok a teď se mu to vrací. Je v kondici, má sílu, bruslí mu to. To, že hokej umí, víme všichni. Na talent vždycky trošku hřešil. Doufám, že už chápe, že jen na něj už se v dnešní době hrát nedá,“ líčil.
|BODOVÁNÍ MAXA LIGY
|#
|HRÁČ
|TÝM
|Z
|BODY (G+A)
|1.
|Tomáš Šmerha
|Vsetín
|16
|25(9+16)
|2.
|Petr Straka
|Vsetín
|16
|22(12+10)
|3.
|Pavel Klhůfek
|Vsetín
|14
|22(5+17)
|4.
|Cole Coskey
|Chomutov
|17
|18(9+9)
|5.
|Martin Hanzl
|Chomutov
|17
|18(5+13)
Stabilní oporou je křídelník Pavel Klhůfek, jenž vyrostl v rivalském Zlíně. Na druhém konci kopce Sirákov už působí pátou sezonu a na rozdíl od spoluhráčů Jonáka s Robem se ho přestavba kádru nedotkla. Důvěru vrací (nejen) body. Odehrál o dva zápasy méně než Šmerha a Straka, přesto se dostal na pět branek a sedmnáct asistencí.
Nejlepší střelec Straka
Jeho vrstevník Petr Straka vládne kanonýrům. Dvanáct tref ho pasuje do pozice, kterou při svých četných extraligových štacích neměl. Také on chytil na Lapači po třicítce druhou mízu. Je z něj lídr, o patro níž opustil roli dělníka ze třetí, čtvrté lajny. V sobotu poslal dva puky do sítě nováčka z Havířova. „Skvělý kluk do kabiny a výborný hokejista,“ prohlásil o rodákovi z Plzně kapitán konkurenční Jihlavy Tomáš Čachotský.
Znají se ze společného působení v Dukle. „Je dynamický, skvělý bruslař. Tohle v této lize potřebujete. Navíc má k sobě bodové hráče, jako jsou Šmerhič a Klhůfek. Asi mají mezi sebou chemii. Doufám, že se nám je podaří eliminovat, až proti nim budeme hrát,“ usmál se. „To angažmá Strakovi sedlo, i styl hokeje. Má dobrou roli v týmu,“ podotkl expert Říha.
Tohle trio přitom původně trenéři dohromady složit nechtěli. Na jednom křídle měl být Štěpán Matějček, jenže se brzy po startu soutěže zranil a muselo dojít k rošádě. Nejúdernější útok tak vznikl víceméně z nouze.
Ve středu čeká fuška s bráněním nejproduktivnějšího tria Maxa ligy hráče Kolína.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|16
|11
|2
|2
|1
|65:28
|39
|2
Pardubice B
|17
|10
|3
|0
|4
|58:46
|36
|3
Třebíč
|17
|8
|3
|3
|3
|47:38
|33
|4
Tábor
|16
|9
|2
|1
|4
|45:34
|32
|5
Jihlava
|16
|7
|3
|2
|4
|56:45
|29
|6
Litoměřice
|15
|8
|1
|2
|4
|53:39
|28
|7
Kolín
|16
|6
|4
|2
|4
|42:37
|28
|8
Přerov
|17
|6
|1
|0
|10
|38:62
|20
|9
Frýdek-M.
|16
|4
|2
|3
|7
|44:52
|19
|10
Slavia
|17
|3
|3
|2
|9
|45:56
|17
|11
Zlín
|16
|4
|1
|3
|8
|40:51
|17
|12
Havířov
|17
|3
|2
|4
|8
|37:49
|17
|13
Sokolov
|17
|4
|1
|2
|10
|42:55
|16
|14
Chomutov
|17
|3
|1
|3
|10
|47:67
|14
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