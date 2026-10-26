Předplatné

Zlín: Z naděje je zase zmar. Šílené, řekl Jarůšek. Jak z krize ven? Kouč žádá pět posil

Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5Zdroj: Adam Viceník
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Hokejový Zlín se v úvodu sezony Maxa ligy trápí, táhne sérii pěti porážek v řadě
Radek Číp
Útočník Richard Jarůšek
8
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Fanoušci už na konci ani nepískali. Rezignovaně přijali další porážku hokejového Zlína, který tentokrát v Maxa lize přenechal všechny body Frýdku-Místku (3:5). Přitom ve třetí třetině vedl 3:2. „Je to šílené,“ ulevil si dvougólový útočník Richard Jarůšek. Berani zase zklamali dvě tisícovky diváků, prohráli potřetí v řadě a Petr Holík nevymazal nulu ze svého střeleckého účtu ani z trestného střílení. „Je to nahoru dolů. Na góly se strašně nadřeme a soupeři šance darujeme,“ povzdechl si Jarůšek.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Jeden týden to vypadalo, že se finalista minulého ročníku Maxa ligy dostal z nejhoršího. Vydřel tři výhry po sobě a opustil poslední místo tabulky. Teď je nicméně zpátky v bahně. Herním i výsledkovém. V neděli projeli Berani bitvu se Zubry 2:4, další den si na nich vyspravil sebevědomí Frýdek-Místek, jenž do Baťova města dorazil po nepěkné šňůře proher.

Jenže v rozmezí šesti minut dokázal otočit z 2:3 na 5:3, jednou skóroval dokonce v oslabení. Kofroňův povedený blafák trenér Peter Oremus těžko vydýchával. Jednomu svému svěřenci, jehož veřejně nechtěl jmenovat, vyčítal laxní bránění, vypuštění souboje. „Kdybych byl ten brankář (Pavel Kantor), tak s ním po zápase vymetu kabinu,“ prohlásil ostře kouč, jenž nadále čeká na posily.

Nefunguje hlavně defenziva

Nestačí mu útočníci Süss s Bačem, neboť marodka se plní. Delší dobu bude čerstvě chybět křídelník Robert Říčka, mimo hru jsou Fin Jesse Paukku a zadák Václav Veber. Jak problémy vyřešit? „Přivést pět hráčů. Jednoznačně. Není na co čekat,“ řekl rázně slovenský expert. A co jemu, nedochází už energie? „Mně určitě ne,“ přesvědčoval.      

Aktuálně nefunguje hlavně defenziva, Zlín inkasuje moře gólů. „Asi nejsme v defenzivě takoví, jací bychom měli být. I pomoc útočníků je asi slabá,“ zmínil. „V minulé sezoně byly v obraně tvrdost, aktivita, rozhodnost. Neopouštěli jsme předbrankový prostor. Hráči, kteří jsou tady, to asi nestíhají,“ pokrčil rameny.

Zlínská bída pokračuje

Na brankáře přitom vinu neházel. „Brankáři jsou ti poslední, o kterých bych řekl, že neplní povinnosti,“ reagoval Oremus, jenž za stavu 2:2 určil na trestné střílení centra Holíka. Nájezd mu však nevyšel. „Věřil jsem mu,“ vysvětlil.

Střelecky se dvakrát blýskl mazák Jarůšek. Vždy tečí. Jednou zvednutou holí, ve třetí části ho puk trefil do stehna a přeletěl brankáře Dolejše. „Ani nevím, proč to šli rozhodčí zkoumat,“ divil se křídelník první lajny. Obě jeho trefy ve finále videozáznam posvětil.

Radost však po utkání neměl. Zlínská sezona je bídná. „Je to hrozné, člověk nemá pohodu, klid na hokejce,“ postěžoval si Jarůšek.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín161122165:2839
2Pardubice B171030458:4636
3Třebíč17833347:3833
4Tábor16921445:3432
5Jihlava16732456:4529
6Litoměřice15812453:3928
7Kolín16642442:3728
8Frýdek-M.17523749:5522
9Přerov176101038:6220
10Slavia17332945:5617
11Havířov17324837:4917
12Zlín17413943:5617
13Sokolov174121042:5516
14Chomutov173131047:6714
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů