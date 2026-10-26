Zlín: Z naděje je zase zmar. Šílené, řekl Jarůšek. Jak z krize ven? Kouč žádá pět posil
Fanoušci už na konci ani nepískali. Rezignovaně přijali další porážku hokejového Zlína, který tentokrát v Maxa lize přenechal všechny body Frýdku-Místku (3:5). Přitom ve třetí třetině vedl 3:2. „Je to šílené,“ ulevil si dvougólový útočník Richard Jarůšek. Berani zase zklamali dvě tisícovky diváků, prohráli potřetí v řadě a Petr Holík nevymazal nulu ze svého střeleckého účtu ani z trestného střílení. „Je to nahoru dolů. Na góly se strašně nadřeme a soupeři šance darujeme,“ povzdechl si Jarůšek.
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Jeden týden to vypadalo, že se finalista minulého ročníku Maxa ligy dostal z nejhoršího. Vydřel tři výhry po sobě a opustil poslední místo tabulky. Teď je nicméně zpátky v bahně. Herním i výsledkovém. V neděli projeli Berani bitvu se Zubry 2:4, další den si na nich vyspravil sebevědomí Frýdek-Místek, jenž do Baťova města dorazil po nepěkné šňůře proher.
Jenže v rozmezí šesti minut dokázal otočit z 2:3 na 5:3, jednou skóroval dokonce v oslabení. Kofroňův povedený blafák trenér Peter Oremus těžko vydýchával. Jednomu svému svěřenci, jehož veřejně nechtěl jmenovat, vyčítal laxní bránění, vypuštění souboje. „Kdybych byl ten brankář (Pavel Kantor), tak s ním po zápase vymetu kabinu,“ prohlásil ostře kouč, jenž nadále čeká na posily.
Nefunguje hlavně defenziva
Nestačí mu útočníci Süss s Bačem, neboť marodka se plní. Delší dobu bude čerstvě chybět křídelník Robert Říčka, mimo hru jsou Fin Jesse Paukku a zadák Václav Veber. Jak problémy vyřešit? „Přivést pět hráčů. Jednoznačně. Není na co čekat,“ řekl rázně slovenský expert. A co jemu, nedochází už energie? „Mně určitě ne,“ přesvědčoval.
Aktuálně nefunguje hlavně defenziva, Zlín inkasuje moře gólů. „Asi nejsme v defenzivě takoví, jací bychom měli být. I pomoc útočníků je asi slabá,“ zmínil. „V minulé sezoně byly v obraně tvrdost, aktivita, rozhodnost. Neopouštěli jsme předbrankový prostor. Hráči, kteří jsou tady, to asi nestíhají,“ pokrčil rameny.
Zlínská bída pokračuje
Na brankáře přitom vinu neházel. „Brankáři jsou ti poslední, o kterých bych řekl, že neplní povinnosti,“ reagoval Oremus, jenž za stavu 2:2 určil na trestné střílení centra Holíka. Nájezd mu však nevyšel. „Věřil jsem mu,“ vysvětlil.
Střelecky se dvakrát blýskl mazák Jarůšek. Vždy tečí. Jednou zvednutou holí, ve třetí části ho puk trefil do stehna a přeletěl brankáře Dolejše. „Ani nevím, proč to šli rozhodčí zkoumat,“ divil se křídelník první lajny. Obě jeho trefy ve finále videozáznam posvětil.
Radost však po utkání neměl. Zlínská sezona je bídná. „Je to hrozné, člověk nemá pohodu, klid na hokejce,“ postěžoval si Jarůšek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|16
|11
|2
|2
|1
|65:28
|39
|2
Pardubice B
|17
|10
|3
|0
|4
|58:46
|36
|3
Třebíč
|17
|8
|3
|3
|3
|47:38
|33
|4
Tábor
|16
|9
|2
|1
|4
|45:34
|32
|5
Jihlava
|16
|7
|3
|2
|4
|56:45
|29
|6
Litoměřice
|15
|8
|1
|2
|4
|53:39
|28
|7
Kolín
|16
|6
|4
|2
|4
|42:37
|28
|8
Frýdek-M.
|17
|5
|2
|3
|7
|49:55
|22
|9
Přerov
|17
|6
|1
|0
|10
|38:62
|20
|10
Slavia
|17
|3
|3
|2
|9
|45:56
|17
|11
Havířov
|17
|3
|2
|4
|8
|37:49
|17
|12
Zlín
|17
|4
|1
|3
|9
|43:56
|17
|13
Sokolov
|17
|4
|1
|2
|10
|42:55
|16
|14
Chomutov
|17
|3
|1
|3
|10
|47:67
|14
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup