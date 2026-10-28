Divoká výhra Litoměřic, uspěl i Vsetín. Béčko Pardubic přejelo Slavii, další pád Zlína
Lídr první hokejové ligy Vsetín porazil Kolín 3:2 v prodloužení a doma na Lapači neprohrál ani desátý zápas sezony. Vítězný gól dal nejlepší střelec Maxa ligy Tomáš Šmerha, trefil se podesáté. Druhý tým tabulky Pardubice B ve svátečním 18. kole zdolaly jasně 4:0 Slavii. Za Valachy tak rezerva Dynama zaostává o dva body, lídr ale má zápas k dobru.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Vsetín však dlouho neměl zápas ve své moci a dvakrát dotahovat. Vyrovnání zařídili nejprve Petr Straka a poté Pavel Klhůfek. V prodloužení se domácím vyplatil riskantní krok, protože přesilovou hru zdvojnásobil odvoláním brankáře. Kolín je v tabulce sedmý.
Šesté vítězství v řadě vybojovaly Pardubice B, čisté konto udržel podruhé v sezoně Lukáš Matěcha. Slávisté se po čtyřbrankovém debaklu propadli na 12. příčku.
11 gólu v Chomutově
Vysokou porážkou 3:8 od Litoměřic začal angažmá na střídačce posledního Chomutova David Čermák, bývalý trenér extraligového Kladna. Tým s nejhorší defenzivou prohrál popáté za sebou, v dresu Litoměřic se blýskl hattrickem Tomáš Holčák.
Zlín má černou sérii o jednu porážku kratší, dnes ztratil zápas s Táborem 1:2 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 60:42 Radek Prokeš. Neuspěla ani Jihlava doma proti Třebíči (0:4). Horácká Slavia je třetí, první nulu v ročníku si připsal Jan Milčán. Pokryl všech 41 střel Dukly.
Maxa Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|17
|11
|3
|2
|1
|68:30
|41
|2
Pardubice B
|18
|11
|3
|0
|4
|62:46
|39
|3
Třebíč
|18
|9
|3
|3
|3
|51:38
|36
|4
Tábor
|17
|9
|3
|1
|4
|47:35
|34
|5
Litoměřice
|16
|9
|1
|2
|4
|61:42
|31
|6
Jihlava
|17
|7
|3
|2
|5
|56:49
|29
|7
Kolín
|17
|6
|4
|3
|4
|44:40
|29
|8
Přerov
|18
|7
|1
|0
|10
|42:62
|23
|9
Frýdek-M.
|18
|5
|2
|3
|8
|50:59
|22
|10
Havířov
|18
|4
|2
|4
|8
|41:50
|20
|11
Zlín
|18
|4
|1
|4
|9
|44:58
|18
|12
Slavia
|18
|3
|3
|2
|10
|45:60
|17
|13
Sokolov
|18
|4
|1
|2
|11
|42:59
|16
|14
Chomutov
|18
|3
|1
|3
|11
|50:75
|14
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup