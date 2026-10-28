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Divoká výhra Litoměřic, uspěl i Vsetín. Béčko Pardubic přejelo Slavii, další pád Zlína

Hokejisté Litoměřic vyhráli v Chomutově
Hokejisté Litoměřic vyhráli v ChomutověZdroj: HC Stadion Litoměřice
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Hokejisté Vsetína slaví
Tomáš Šmerha
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
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Lídr první hokejové ligy Vsetín porazil Kolín 3:2 v prodloužení a doma na Lapači neprohrál ani desátý zápas sezony. Vítězný gól dal nejlepší střelec Maxa ligy Tomáš Šmerha, trefil se podesáté. Druhý tým tabulky Pardubice B ve svátečním 18. kole zdolaly jasně 4:0 Slavii. Za Valachy tak rezerva Dynama zaostává o dva body, lídr ale má zápas k dobru.

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Vsetín však dlouho neměl zápas ve své moci a dvakrát dotahovat. Vyrovnání zařídili nejprve Petr Straka a poté Pavel Klhůfek. V prodloužení se domácím vyplatil riskantní krok, protože přesilovou hru zdvojnásobil odvoláním brankáře. Kolín je v tabulce sedmý.

Šesté vítězství v řadě vybojovaly Pardubice B, čisté konto udržel podruhé v sezoně Lukáš Matěcha. Slávisté se po čtyřbrankovém debaklu propadli na 12. příčku.

11 gólu v Chomutově

Vysokou porážkou 3:8 od Litoměřic začal angažmá na střídačce posledního Chomutova David Čermák, bývalý trenér extraligového Kladna. Tým s nejhorší defenzivou prohrál popáté za sebou, v dresu Litoměřic se blýskl hattrickem Tomáš Holčák.

Zlín má černou sérii o jednu porážku kratší, dnes ztratil zápas s Táborem 1:2 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 60:42 Radek Prokeš. Neuspěla ani Jihlava doma proti Třebíči (0:4). Horácká Slavia je třetí, první nulu v ročníku si připsal Jan Milčán. Pokryl všech 41 střel Dukly.

Maxa Liga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín171132168:3041
2Pardubice B181130462:4639
3Třebíč18933351:3836
4Tábor17931447:3534
5Litoměřice16912461:4231
6Jihlava17732556:4929
7Kolín17643444:4029
8Přerov187101042:6223
9Frýdek-M.18523850:5922
10Havířov18424841:5020
11Zlín18414944:5818
12Slavia183321045:6017
13Sokolov184121142:5916
14Chomutov183131150:7514
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