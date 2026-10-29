Třesk ve Zlíně! Končí celý trenérský tým v čele s Oremusem. Nastupuje Stavjaňa
Stalo se to, co se stát muselo. U hokejistů Zlína končí kompletní realizační tým v čele s hlavním trenérem Peterem Oremusem. Jednoho z favoritů Maxa ligy, jenž aktuálně trpí na jedenáctém místě a naposledy prohrál v prodloužení v Táboře, převezme Antonín Stavjaňa (63).
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Bývalý reprezentační obránce, jenž sbíral úspěchy hlavně na Slovensku s Nitrou, se do klubu vrací po sedmi letech. V říjnu 2019 byl z funkce odvolán a nahrazen Robertem Svobodou.
Nový sportovní manažer Jaroslav Balaštík ho původně chtěl mít na střídačce už od prvního kola, nicméně po postupu do finále play off Maxa ligy klub podepsal nový kontrakt s Peterem Oremusem a jeho asistenty.
Kdo všechno končí
Teď v klubu končí také Martin Hamrlík, Richard Kapuš a trenér brankářů Luboš Horčička.
„Chci všem poděkovat za práci a nasazení, které Beranům věnovali. Cesta až do finále Maxa ligy byla mimořádná a jejich podíl na ní byl výrazný,“ říká generální manažer Jan Pravda. „Vážíme si jejich každodenní práce, odbornosti i vztahu ke klubu. Děkujeme Peterovi, Richardovi, Martinovi a Lubošovi za vše, co pro Berany odvedli,“ dodává SM Balaštík.
Berani záhy oznámili složení nového realizáku se Stavjaňou v roli hlavního trenéra. Asistentem bude bývalý obránce Lubomír Vosátko, jenž působil u mládeže. Trenérem brankářů se stává Martin Vojtek.
Těžká premiéra nový realizační tým čeká v sobotu doma s Jihlavou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|17
|11
|3
|2
|1
|68:30
|41
|2
Pardubice B
|18
|11
|3
|0
|4
|62:46
|39
|3
Třebíč
|18
|9
|3
|3
|3
|51:38
|36
|4
Tábor
|17
|9
|3
|1
|4
|47:35
|34
|5
Litoměřice
|16
|9
|1
|2
|4
|61:42
|31
|6
Jihlava
|17
|7
|3
|2
|5
|56:49
|29
|7
Kolín
|17
|6
|4
|3
|4
|44:40
|29
|8
Přerov
|18
|7
|1
|0
|10
|42:62
|23
|9
Frýdek-M.
|18
|5
|2
|3
|8
|50:59
|22
|10
Havířov
|18
|4
|2
|4
|8
|41:50
|20
|11
Zlín
|18
|4
|1
|4
|9
|44:58
|18
|12
Slavia
|18
|3
|3
|2
|10
|45:60
|17
|13
Sokolov
|18
|4
|1
|2
|11
|42:59
|16
|14
Chomutov
|18
|3
|1
|3
|11
|50:75
|14
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup