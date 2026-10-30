Stavjaňa převzal Zlín a říká: Mužstvo je pod dekou. Co Holík a případné posily?
V pátek vedl první trénink, v sobotu čeká trenéra Antonína Stavjaňu těžká obnovená premiéra na střídačce Zlína proti Jihlavě. Na návrat byl bývalý skvělý obránce nachystaný de facto už od zimy. Jeho někdejší svěřenec Jaroslav Balaštík, dnes sportovní manažer hokejových Beranů, ho viděl a vidí jako ideální volbu pro trápící se tým. S posilami to nicméně bude složité. „Kdo se orientuje na trhu, ten ví, že nikde nečeká pět kvalitních hráčů, aby sem šli,“ zmínil Stavjaňa.
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Jak se zrodil váš návrat na střídačku Zlína?
„Po utkání s Frýdkem jsem dostal informaci, že klub uvažuje o změně. Po Táboře mi Jarda Balaštík volal, jestli bych do toho šel. V létě jsem nechtěl vzít žádné angažmá. Všechno bylo na distanc a já jsem potřeboval být chvíli doma. Říkal jsem si, že jestli něco vezmu, tak až na podzim.“
Nový sportovní manažer Jaroslav Balaštík vás chtěl instalovat k týmu už dříve, jenže nakonec došlo k prodloužení smlouvy s Peterem Oremusem, jenž na jaře přivedl Berany do finále play off soutěže. Rozuměl jste tomu kroku?
„Závěr měl Zlín opravdu výborný. Dávalo logiku, že se nabídlo pokračování trenérovi, který tam byl.“
První trénink? Moc se toho stihnout nedá
Nyní se nicméně vyměnili i asistenti a trenér brankářů. Vybral jste si Lubomíra Vosátka a Martina Vojtka vy sám?