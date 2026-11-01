Stavjaňova premiéra? Porážka, bitka, Köhler zpět v sestavě. Kouč Zlína podlehl adrenalinu
Žádný zázrak nový trenér Antonín Stavjaňa nedoručil. Hokejisté Zlína prohráli popáté v řadě, tentokrát v repríze jarního finále Maxa ligy doma s Jihlavou 2:4. Nástupce Petera Oremuse tak začal své angažmá u Beranů neúspěšně. Kuriozitou duelu byla závěrečná trefa Alberta Michnáče v přesilovce v čase 59:59, čili sekundu před sirénou. „Neklepal jsem se, podlehl jsem ale adrenalinu zápasu,“ uvedl Stavjaňa. „V utkání jsme měli slušné věci, ale je mou profesí chtít po hráčích víc,“ dodal.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Pozitiva Stavjaňovy premiéry? Snad první branka Jakuba Čechmánka po návratu z Přerova a desátá Richarda Jarůška, nejlepšího střelce týmu. V ostré třetí třetině, v níž se domácí snažili vyrovnat, se poprali zlínský Jakub Doktor s Adamem Srdínkem, synem nedávného manažera a kouče právě Beranů.
Lehce na body vyhrál obránce Dukly, která napravila středeční porážku v derby s Třebíčí (0:4) a venku vyhrála popáté v řadě. „Nám šla jednoduchost,“ řekl Stavjaňa. „Pokud jsme si rychle dávali puky, nakrátko, udrželi jsme se na kotouči. Měli jsme slibné akce. Jakmile jsme puk předržovali, vraceli se s ním, hodně jsme pak ztráceli.“
Další šanci na body bude mít Stavjaňa, jenž vrátil na zápasovou soupisku veterána Bedřicha Köhlera, příští neděli proti béčku Pardubic.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|18
|12
|3
|2
|1
|76:32
|44
|2
Třebíč
|19
|10
|3
|3
|3
|53:38
|39
|3
Pardubice B
|19
|11
|3
|0
|5
|64:51
|39
|4
Tábor
|18
|9
|4
|1
|4
|51:38
|36
|5
Litoměřice
|17
|10
|1
|2
|4
|65:44
|34
|6
Jihlava
|18
|8
|3
|2
|5
|60:51
|32
|7
Kolín
|18
|6
|4
|4
|4
|47:44
|30
|8
Frýdek-M.
|19
|6
|2
|3
|8
|55:61
|25
|9
Havířov
|19
|5
|2
|4
|8
|45:53
|23
|10
Přerov
|19
|7
|1
|0
|11
|44:66
|23
|11
Zlín
|19
|4
|1
|4
|10
|46:62
|18
|12
Slavia
|19
|3
|3
|2
|11
|45:62
|17
|13
Sokolov
|19
|4
|1
|2
|12
|44:67
|16
|14
Chomutov
|19
|3
|1
|3
|12
|53:79
|14
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup