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Stavjaňova premiéra? Porážka, bitka, Köhler zpět v sestavě. Kouč Zlína podlehl adrenalinu

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Speciál Maxa ligy: Balaštík vysvětluje změny ve Zlíně. Říha a Krisl nejen o Beranech • Zdroj: iSport.cz
Antonín Stavjaňa se vrací na lavičku Zlína
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
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Michal Koštuřík
Michal Koštuřík
Maxa liga
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Žádný zázrak nový trenér Antonín Stavjaňa nedoručil. Hokejisté Zlína prohráli popáté v řadě, tentokrát v repríze jarního finále Maxa ligy doma s Jihlavou 2:4. Nástupce Petera Oremuse tak začal své angažmá u Beranů neúspěšně. Kuriozitou duelu byla závěrečná trefa Alberta Michnáče v přesilovce v čase 59:59, čili sekundu před sirénou. „Neklepal jsem se, podlehl jsem ale adrenalinu zápasu,“ uvedl Stavjaňa. „V utkání jsme měli slušné věci, ale je mou profesí chtít po hráčích víc,“ dodal.

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Pozitiva Stavjaňovy premiéry? Snad první branka Jakuba Čechmánka po návratu z Přerova a desátá Richarda Jarůška, nejlepšího střelce týmu. V ostré třetí třetině, v níž se domácí snažili vyrovnat, se poprali zlínský Jakub Doktor s Adamem Srdínkem, synem nedávného manažera a kouče právě Beranů.

Lehce na body vyhrál obránce Dukly, která napravila středeční porážku v derby s Třebíčí (0:4) a venku vyhrála popáté v řadě. Nám šla jednoduchost,“ řekl Stavjaňa. „Pokud jsme si rychle dávali puky, nakrátko, udrželi jsme se na kotouči. Měli jsme slibné akce. Jakmile jsme puk předržovali, vraceli se s ním, hodně jsme pak ztráceli.“

Další šanci na body bude mít Stavjaňa, jenž vrátil na zápasovou soupisku veterána Bedřicha Köhlera, příští neděli proti béčku Pardubic.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín181232176:3244
2Třebíč191033353:3839
3Pardubice B191130564:5139
4Tábor18941451:3836
5Litoměřice171012465:4434
6Jihlava18832560:5132
7Kolín18644447:4430
8Frýdek-M.19623855:6125
9Havířov19524845:5323
10Přerov197101144:6623
11Zlín194141046:6218
12Slavia193321145:6217
13Sokolov194121244:6716
14Chomutov193131253:7914
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