Odvolaný Kapuš kritizuje Balaštíka: Od začátku to nefungovalo! Proč měl raději Srdínka?
Tohle nebyl rozchod v dobrém. Hokejový trenér Richard Kapuš, jenž nedávno skončil v prvoligovém Zlíně společně s krajanem Peterem Oremusem a dalšími členy realizačního týmu, si ve slovenském deníku Pravda postěžoval na jednání Jaroslava Balaštíka, nového sportovního manažera Beranů. Od jeho nástupu do funkce prý vnímal trenérský štáb nedůvěru. „Cítili jsme ji na každém kroku,“ uvedl Kapuš. Vyvrcholila po porážce v Táboře odvoláním kompletního osazenstva střídačky a nástupem Antonína Stavjani a spol.
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Třiapadesátiletý Richard Kapuš byl ve Zlíně tři roky. Nejprve po boku Jána Pardavého a poté Petera Oremuse. Když minulý týden nuceně skončil, nenesl to lehce. Na Slovensku si neodpustil rýpance do manažera Jaroslava Balaštíka, jenž k týmu přišel před novou sezonou.
„Měl být mnohem aktivnější, někdy se nám ozval telefonicky až tři dny po zápase,“ tvrdil asistent Kapuš. „Není pravda, že s námi byl v každodenním kontaktu. Nebyl schopný přijít za námi po utkání a ani před dalším tréninkem. Některé hráče navíc přivedl bez našeho vědomí. Od začátku to nefungovalo,“ přiznal.
Jak už to bývá, odnesli to jen trenéři
Trenérům nicméně ublížily nejvíc špatné výsledky, za které nesli odpovědnost. Od debaklu 1:7 ve Vsetíně táhli Berani šňůru osmi porážek v řadě. „Klíčový byl pak duel s Táborem (0:1), kdy jsem viděl totálně odevzdaný tým.“ Už tehdy bylo jasné, že se pod slovenským duem kýve židle. Byť se pak ještě Zlín krátkodobě nastartoval, následoval další propad. „Jak už to bývá, odnesli to jen trenéři,“ posteskl si.
Kapuš přiznává, že lépe se mu spolupracovalo s předchozím manažerem a trenérem Janem Srdínkem, jehož pro změnu neměli rádi zlínští fanoušci. „Měl smůlu, že byl hráčsky spjatý se Vsetínem, což mu neodpustili. Rivalita mezi těmi dvěma kluby je ještě silnější než mezi Slovanem a Trnavou,“ ověřil si.
„I Srdínko se musel některé věci naučit. Ale chodil za námi, bavili jsme se. On je prchlivý, někdy jsme se pohádali. Měl své mouchy, ale taky nějakou zkušenost. Jak jsme se měli cítit, když nás chtěl Balaštík hned po úspěšné sezoně vyměnit?!“
Někdejší snajpr Balaštík byl „jejich“
Srdínkův odchod nicméně příznivci uvítali. Někdejší snajpr Balaštík byl „jejich“, patří ke klubovým legendám. „Do funkce přišel chlap, který s takovou pozicí neměl nejmenší zkušenost,“ argumentoval Kapuš.
„Nestál dokonce ani na střídačce. Nejdůležitější ale je, že nastoupil s tím, že vymění celý trenérský tým. Nejsem spadlý z višně. V Česku je to veřejně přiznaná věc a my jsme o ní věděli delší dobu,“ okomentoval manažerovo předchystané řešení s Antonínem Stavjaňou. Když nastal čas, ihned mu dal konkrétní nabídku.
Kapuš s Oremusem se rázem ocitli bez práce. Baťovo město opouštěli zhrzení, zklamaní. „Ty tři roky mi v mnoha věcech otevřely oči, v náročných situacích se dneska pohybuju mnohem lépe než dřív. Zažil jsem tam vlastně jen jednu klidnou sezonu, a to s Jánkem Pardavým. Ale udělali jsme třikrát finále, můžu mít hlavu nahoře. Děkuji za tuto příležitost. Ve Zlíně jsou pro hokej velmi dobré podmínky. Kdyby hrál slovenskou extraligu, nesestoupil by,“ mínil bývalý útočník, jenž se vyjádřil také k (ne)posílení týmu.
Vše, co mělo ruce a nohy, odešlo pryč
Nelíbilo se mu, že během podzimu nedorazili borci, kteří by okamžitě zvýšili kvalitu. „Za dva zraněné vynikající útočníky přišli hráči na úrovni třetí, čtvrté formace. V kádru jsme měli jediného typického centra. Prosili jsme o další dva, místo toho jsme museli předělávat dvě křídla. Navíc juniorka ztratila extraligový status, takže vše, co bylo zdravé a mělo ruce a nohy, odešlo pryč,“ stěžoval si.
„Cítím zklamání a naštvání, svou práci jsme chtěli dokončit. I hněv, neboť se staly věci, které už jsem popsal,“ shrnul Kapuš, který by si přál zůstat na české hokejové scéně. Ideálně v roli hlavního trenéra. V případě extraligy by nejspíš vzal i místo asistenta. Nyní čeká na nabídky. „Chci dokázat, že mám trenérskou kvalitu.“
Zpátky k Beranům si podle všeho cestu zavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|19
|13
|3
|2
|1
|79:33
|47
|2
Třebíč
|19
|10
|3
|3
|3
|53:38
|39
|3
Pardubice B
|19
|11
|3
|0
|5
|64:51
|39
|4
Tábor
|19
|9
|4
|1
|5
|52:41
|36
|5
Litoměřice
|17
|10
|1
|2
|4
|65:44
|34
|6
Jihlava
|18
|8
|3
|2
|5
|60:51
|32
|7
Kolín
|18
|6
|4
|4
|4
|47:44
|30
|8
Frýdek-M.
|19
|6
|2
|3
|8
|55:61
|25
|9
Havířov
|19
|5
|2
|4
|8
|45:53
|23
|10
Přerov
|19
|7
|1
|0
|11
|44:66
|23
|11
Zlín
|19
|4
|1
|4
|10
|46:62
|18
|12
Slavia
|19
|3
|3
|2
|11
|45:62
|17
|13
Sokolov
|19
|4
|1
|2
|12
|44:67
|16
|14
Chomutov
|19
|3
|1
|3
|12
|53:79
|14
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup