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Další změny ve Zlíně! Týden po konci trenérů odstoupil generální manažer Pravda

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Speciál Maxa ligy: Balaštík vysvětluje změny ve Zlíně. Říha a Krisl nejen o Beranech • Zdroj: iSport.cz
Jan Pravda
Zlín prohrál s Frýdkem-Místkem 3:5
Radek Číp
Útočník Richard Jarůšek
Petr Šenkeřík, obránce Beranů
Kapitán Zlína Petr Holík
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iSport.cz
iSport.cz
Maxa liga
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Hokejový Zlín představil další změnu ve vedení klubu. Po odvolání celého trenérského štábu klub zveřejnil zprávu, že Jan Pravda, jednatel a generální manažer klubu, odstupuje z funkce. Jde tak o další změnu u jednoho z favoritů Maxa ligy, jenž se aktuálně krčí na jedenáctém místě tabulky.

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„Naším nejvyšším sportovním cílem byl návrat Zlína do extraligy. Přestože se nám jej nepodařilo naplnit, jsem přesvědčen, že jsme společně odvedli velký kus práce. Za sportovní výsledky jsem jako generální manažer nesl plnou odpovědnost,“ uvedl Jan Pravda v prohlášení na klubovém webu.

Podle Pravdy nastal vhodný okamžik k odchodu z vedení klubu. V prohlášení na webu přiznává, že rozhodnutí řešilo i vedení města Zlín (většinový vlastník klubu). Po říjnových komunálních volbách se mění personální struktura vedení města a bývalý generální manažer respektuje rozhodnutí vlastníka klubu.

Čtyři finále

Jan Pravda nastoupil do vedení Beranů v lednu 2023, kdy se klub po sestupu z extraligy nacházel v nelehké sportovní i finanční situaci. Klub si od té doby zahrál čtyři finále druhé nejvyšší české soutěže, na postup do extraligy to ale nikdy nestačilo.

Berani naposledy hráli v sobotu, když na svém ledě prohráli s dalším favoritem celé soutěže z Jihlavy. Další duel je čeká znovu doma, v neděli přivítají pardubickou rezervu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Vsetín191332179:3347
2Třebíč191033353:3839
3Pardubice B191130564:5139
4Tábor19941552:4136
5Litoměřice171012465:4434
6Jihlava18832560:5132
7Kolín18644447:4430
8Frýdek-M.19623855:6125
9Havířov19524845:5323
10Přerov197101144:6623
11Zlín194141046:6218
12Slavia193321145:6217
13Sokolov194121244:6716
14Chomutov193131253:7914
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

 

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