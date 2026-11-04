Další změny ve Zlíně! Týden po konci trenérů odstoupil generální manažer Pravda
Hokejový Zlín představil další změnu ve vedení klubu. Po odvolání celého trenérského štábu klub zveřejnil zprávu, že Jan Pravda, jednatel a generální manažer klubu, odstupuje z funkce. Jde tak o další změnu u jednoho z favoritů Maxa ligy, jenž se aktuálně krčí na jedenáctém místě tabulky.
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„Naším nejvyšším sportovním cílem byl návrat Zlína do extraligy. Přestože se nám jej nepodařilo naplnit, jsem přesvědčen, že jsme společně odvedli velký kus práce. Za sportovní výsledky jsem jako generální manažer nesl plnou odpovědnost,“ uvedl Jan Pravda v prohlášení na klubovém webu.
Podle Pravdy nastal vhodný okamžik k odchodu z vedení klubu. V prohlášení na webu přiznává, že rozhodnutí řešilo i vedení města Zlín (většinový vlastník klubu). Po říjnových komunálních volbách se mění personální struktura vedení města a bývalý generální manažer respektuje rozhodnutí vlastníka klubu.
Čtyři finále
Jan Pravda nastoupil do vedení Beranů v lednu 2023, kdy se klub po sestupu z extraligy nacházel v nelehké sportovní i finanční situaci. Klub si od té doby zahrál čtyři finále druhé nejvyšší české soutěže, na postup do extraligy to ale nikdy nestačilo.
Berani naposledy hráli v sobotu, když na svém ledě prohráli s dalším favoritem celé soutěže z Jihlavy. Další duel je čeká znovu doma, v neděli přivítají pardubickou rezervu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|19
|13
|3
|2
|1
|79:33
|47
|2
Třebíč
|19
|10
|3
|3
|3
|53:38
|39
|3
Pardubice B
|19
|11
|3
|0
|5
|64:51
|39
|4
Tábor
|19
|9
|4
|1
|5
|52:41
|36
|5
Litoměřice
|17
|10
|1
|2
|4
|65:44
|34
|6
Jihlava
|18
|8
|3
|2
|5
|60:51
|32
|7
Kolín
|18
|6
|4
|4
|4
|47:44
|30
|8
Frýdek-M.
|19
|6
|2
|3
|8
|55:61
|25
|9
Havířov
|19
|5
|2
|4
|8
|45:53
|23
|10
Přerov
|19
|7
|1
|0
|11
|44:66
|23
|11
Zlín
|19
|4
|1
|4
|10
|46:62
|18
|12
Slavia
|19
|3
|3
|2
|11
|45:62
|17
|13
Sokolov
|19
|4
|1
|2
|12
|44:67
|16
|14
Chomutov
|19
|3
|1
|3
|12
|53:79
|14
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup