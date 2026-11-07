Šéf rozjeté Třebíče: Je to totální restart klubu, říká Svoboda. Čím zklamal kouče Komety?
Nová útulná hala, druhé místo v tabulce Maxa ligy, zajímavá jména v kádru a poslední tři zápasy bez inkasovaného gólu. Hokej v Třebíči má za sebou po dvou kočovných letech úspěšný restart, o kterém promluvil jeho šéf Martin Svoboda. Povídání s ním bylo součástí speciálu Zimák o druhé nejvyšší hokejové soutěži. Promluvil mimo jiné o tom, proč netrénuje tým Kamil Pokorný (dnes asistent v Kometě Brno), jenž měl před sezonou o návrat velký zájem.
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Po rozpačitějším startu už je pohled na tabulku příjemný, co?
„Ani na začátku to nebyla křeč a panika. Je potřeba si uvědomit, že na začátku sezony se někteří hráči rozjíždějí pomaleji, Maxa liga je extrémně vyrovnaná. Musíte počkat, jak se to vyvine.“
Zrovna sedíte ve vaší nové hale. Zvykli jste si rychle na lepší podmínky, nebo vám schází starý zimák se svým kouzlem?
„Na lepší jsme si zvykli velice rychle. Klub se aktivně podílel na celém projektu. Nový zimák není žádná multifunkční aréna, ale zrekonstruovaný stadion pro potřeby klubu, města a lidí ze širokého okolí. Asi by se tu dal uspořádat nějaký koncert, ale primárně stadion slouží pro potřeby hokeje a bruslení na Třebíčsku. Jelikož je to naše jediná ledová plocha, je její využití takřka nepřetržité. Další prostor moc není. Fungujeme tady od posledního týdne v červenci. Klub se stále učí, technologicky je to něco úplně jiného. Je to stejné, jako když si pořídíte nový dům. Taky ho hned nemáte tisíciprocentní, musíte různé věci dovybavit, zabydlet se.“
Bylo složité vůbec udržet klub v chodu, aby přežil
Jaké byly předchozí dva roky, kdy jste hrávali v Moravských Budějovicích a kočovali po okolí?
„Těžké. Bylo složité vůbec udržet klub v chodu, aby přežil. Fungovali jsme nejen v Moravských Budějovicích, ale po celé Vysočině. V Náměšti, ve Velkém Meziříčí. Zimní stadiony jsme si normálně pronajímali. Finančně i sportovně to bylo daleko náročnější. Včetně dojíždění. Proto si strašně cením toho, že jsme to ustáli. Od posledního hráče přípravky a jeho rodiny až po kluky-profesionály. Klub nastoupil do nové etapy. Říkáme tomu totální restart.“