Předchozí kouč ho sesadil, teď Holík zazářil (2+2). Nedívejte se na mě, žádal centr Zlína
Na takový zápas čekal. Doteď byl Petr Holík (34) gólově na nule, řešila se jeho prospěšnost pro tým, zda sedí poměr cena/výkon. Ve 20. kole Maxa ligy však vzal zkušený centr zlínské Berany na svá záda, proti béčku Pardubic zapsal čtyři body (2+2) a hlavně – čtyři sekundy před koncem základní hrací doby vyrovnal na 3:3. Už bez kapitánského céčka na hrudi, které mu nedávno vzal bývalý trenér Peter Oremus. „Není to příjemné, ale musel jsem se s tím popasovat,“ líčil bývalý reprezentant, jenž v prodloužení přihrál Jakubu Doktorovi na vítězný zásah.
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Dal jste první a pak i druhý gól v sezoně. Ulevilo se vám?
„Jasně, že to má každý v hlavě. Snažil jsem se to neřešit. Doufal jsem, že to přijde. A přišlo. První gól padl trošku se štěstím. Ale i po něm jsem se cítil pořád stejně. U gólu na 3:3 jsem věděl, že budu střílet křížem. Nevěděl jsem přesně, kolik chybí do konce, takže jsem už nechtěl nahrávat. Tušil jsem, že bude za chvilku konec. Byly to nakonec čtyři vteřiny.“
Předtím hosté uháněli víceméně ve třech na jednoho a prázdnou bránu. Říkal jste si, že už je to pro vás ztracené?
„Dobrusloval jsem to já, takže to bylo v pohodě. (úsměv) Ne, říkal jsem si, že už se vracet nebudu a počkám si, jak to tam u modré kluci ubojují. Nakonec to zvládli a dostal jsem krásnou nahrávku.“
Nezačínáme hrát od začátku
Soupeř reklamoval přihrávku rukou, všiml jste si něčeho takového?
„To nevím. Jenom jsem viděl, že si to tam po rukách přehazovali.“
Čím jste zlomili soupeře, který po větší část utkání vedl?
„První třetina byla od nás špatná. Opakuje se to pořád dokola. Je to jako přes kopírák. My nezačínáme hrát od začátku. Tohle musíme zlepšit. Pak bylo důležité, že jsme využili dvě přesilovky. I po třetím gólu Pardubic jsme se furt snažili a byli jsme za to odměněni.“
Změnilo se něco po nástupu Antonína Stavjani?
„Nějaké detaily jsou jiné. Ale nedá se říct, že by se to úplně překopalo.“
Zbavená funkce kapitána? Není to příjemné
Jak byste popsal vaše výkony?
„Sám se hodnotit nebudu. Začátek nebyl dobrý, pak se nabalily prohry. Ale dělám pořád stejné věci. Teď to zase zakřiknu a nebude se dařit… Jedeme dál. Nedívejte se na mě a pojďme se zvednout jako tým.“
Vysvětlil vám bývalý kouč Peter Oremus, proč vás zbavil funkce kapitána?
„Přišel s tím, že se změní kapitáni a asistenti. Nakonec zůstal Ríša Jarůšek. Minulý rok vzal kapitánství Sedlovi (Pavlu Sedláčkovi), teď mu to vrátil. Samozřejmě není příjemné, když se vám něco takového stane. Ale nedařilo se a trenér chtěl něco změnit. Musel jsem se s tím popasovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|19
|13
|3
|2
|1
|79:33
|47
|2
Pardubice B
|20
|11
|3
|1
|5
|67:55
|40
|3
Třebíč
|20
|10
|3
|3
|4
|54:40
|39
|4
Jihlava
|20
|10
|3
|2
|5
|69:54
|38
|5
Litoměřice
|19
|11
|1
|2
|5
|71:49
|37
|6
Tábor
|19
|9
|4
|1
|5
|52:41
|36
|7
Kolín
|19
|7
|4
|4
|4
|49:44
|33
|8
Frýdek-M.
|20
|7
|2
|3
|8
|60:62
|28
|9
Havířov
|20
|5
|2
|4
|9
|47:58
|23
|10
Přerov
|20
|7
|1
|0
|12
|44:68
|23
|11
Zlín
|20
|4
|2
|4
|10
|50:65
|20
|12
Slavia
|20
|3
|3
|2
|12
|46:67
|17
|13
Chomutov
|20
|4
|1
|3
|12
|55:80
|17
|14
Sokolov
|20
|4
|1
|2
|13
|45:72
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup