Válec Vsetín: vzpomínka na Čechmánka a osm gólů Přerovu. Baví mě hrát ofenzivně, řekl Plos
Tribuny už nejsou prodchnuté vůní slivovice, kterou se na Lapači zapíjelo šest mistrovských titulů. Vlastní zásoby už na zimák nepronesete. Ale dole pod ochozy se zase hraje výborný hokej a atmosféra je hlučná, byť valašský „Saddledome“ už bývá vyprodaný jen výjimečně. Vsetín podal ve středu další důkaz dominance v Maxa lize. Zubry z Přerova rozsápal 8:3. „Miluju místní fanoušky, jak tím žijí,“ vyznal se útočník Lukáš Plos, jedna z letních posil.
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Prakticky co útok, to šance nebo minimálně střela na branku. Svěřenci Luboše Jenáčka mají na hokejkách neskutečnou pohodu a na bruslích vysokojakostní rychlost. Když přejeli útočnou modrou čáru, znamenalo to zkázu pro defenzivu Přerova. Lídr tabulky sázel s lehkostí jeden gól za druhým. „Deset, deset,“ skandovali nadšení fanoušci. Nakonec se skóre zastavilo na osmičce. „Baví mě hrát ofenzivní hokej, prolínat se s obránci. Jsem tady maximálně spokojený, cítím se skvěle,“ chrlil ze sebe útočník Lukáš Plos.
Do Vsetína jezdí soupeři od září prohrávat
Do prodloužení dovedli duel na Lapači pouze v prvním kole Třebíč a minulý týden Kolín. Devět vyzývatelů odjíždělo z Valašska bez bodu. Jako za dob, kdy tam válely legendy Dopita, Vlach, Čechmánek či Stavjaňa. Ani Přerov neměl v malém derby šanci. Domácí nekompromisně trestali jeho chyby. Přitom kdybyste si odmysleli gólové akce, vypadal duel poměrně vyrovnaně.
Hosté měli ve hře dobré věci, dokázali se udržet v útočné zóně na puku. Jenže „Jenáček boys“ byli v koncovce precizní, nekompromisní. A to ještě vyšel naprázdno útočník Petr Straka, lídr kanadského bodování celé soutěže. Asistenci si naopak připsal také gólman Miroslav Svoboda, jeden ze strůjců velké jízdy. „Nastartovaly nás dvě přesilovky,“ uvedl asistent vítězů Michal Broš. „Jsme hladoví po gólech, snažíme se hrát jednoduše do brány. Víme, že v tom je naše síla,“ vyprávěl Plos, jenž okusil extraligu v Liberci. „Zatím to šlape, jak má. Fanoušci nám věří, cítíme jejich podporu. Je to náš šestý hráč. Hraje se nám doma všem skvěle.“
Vzpomínka na Čechmánka
Ve druhé třetině dali Vsetínští čtyři góly během pěti minut, hosté protočili gólmany. Jejich vedení, které obstaral hned z jejich první nebezpečné akce tečující Joshua James Mácha, už bylo dávno bezvýznamnou momentkou. Delší životnost určitě měla vzpomínka na brankáře Romana Čechmánka, od jehož úmrtí uplynuly tři roky. Klub si jméno jednoho z hrdinů své historie před zápasem připomněl. „Z videí jsme sami viděli, že to uměl v bráně i přiostřit,“ pousmál se Plos. „Vím, že to byl skvělý brankář a je to legenda Lapače. Když chytal, ještě jsem několik let nebyl na světě,“ připomněl dvaadvacetiletý mladík.
Před utkáním s Přerovem se ve Vsetíně vzpomínalo na Romana Čechmánka
Přerov začal po výměně trenéra opět prohrávat. Na tři vstupní výhry pod Janem Fadrným, který ještě v minulé sezoně vedl juniorku Vsetína, navázaly tři prohry se skóre 5:14. „Domácí byli efektivní, zúročili protiútoky,“ shrnul Fadrný, na něhož se chtěli domácí vytáhnout. Stejně jako na střídajícího brankáře Davida Honzíka, ještě na jaře Svobodova kolegu. „Byl to pro mě nesrovnatelný zápas s tím prvním,“ porovnal Plos soka po trenérské rošádě u Zubrů. „Poslední roky to byl hodně defenzivní tým, zakládal si na odstoupené obraně. Teď na nás Přerov vlítl,“ ocenil.
Přesto Valaši potvrdili, že na ně aktuálně v soutěži nikdo nemá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vsetín
|20
|14
|3
|2
|1
|87:36
|50
|2
Pardubice B
|21
|11
|4
|1
|5
|71:58
|42
|3
Třebíč
|21
|10
|3
|4
|4
|56:43
|40
|4
Jihlava
|21
|10
|3
|3
|5
|72:58
|39
|5
Tábor
|20
|10
|4
|1
|5
|55:43
|39
|6
Litoměřice
|20
|11
|1
|3
|5
|73:52
|38
|7
Kolín
|20
|7
|4
|4
|5
|50:46
|33
|8
Frýdek-M.
|21
|7
|3
|3
|8
|63:64
|30
|9
Havířov
|21
|5
|2
|4
|10
|48:63
|23
|10
Přerov
|21
|7
|1
|0
|13
|47:76
|23
|11
Zlín
|21
|4
|3
|4
|10
|53:67
|22
|12
Slavia
|21
|4
|3
|2
|12
|51:68
|20
|13
Chomutov
|21
|5
|1
|3
|12
|57:81
|20
|14
Sokolov
|21
|4
|1
|2
|14
|47:75
|16
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup